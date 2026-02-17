La Commission européenne a conclu que TikTok violait le Digital Services Act (DSA) en raison de ce qu'elle qualifie de « design addictif ». Pour la première fois, l'architecture même d'une plateforme sociale - son interface utilisateur, ses mécanismes d'engagement, ses algorithmes de recommandation - est juridiquement remise en question.
Les régulateurs européens pointent du doigt un ensemble de fonctionnalités qu'ils jugent délibérément conçues pour maximiser le temps passé sur l'application au détriment de la santé mentale des utilisateurs : le défilement infini qui élimine tout point d'arrêt naturel, l'autoplay qui enchaîne automatiquement les vidéos sans action de l'utilisateur, les notifications push incessantes, et surtout l'algorithme de recommandation hyper-personnalisé de TikTok qui crée ce que les scientifiques comportementaux appellent un « programme de renforcement à ratio variable » - le même principe psychologique qui rend les machines à sous addictives.
Selon la Commission, ces mécanismes placent le cerveau des utilisateurs en « mode pilote automatique », réduisant drastiquement leur capacité d'autorégulation et encourageant un comportement compulsif. Les données sont alarmantes : des mineurs passent des heures nocturnes sur l'application, perturbant leur sommeil et leur développement cognitif. Les outils de contrôle parental et les rappels de temps d'écran fournis par TikTok sont jugés « facilement contournables » et « introduisant une friction limitée » - autrement dit, inefficaces.
Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive de la Commission européenne chargée de la souveraineté technologique, a été claire : « L'addiction aux réseaux sociaux peut avoir des effets délétères sur l'esprit en développement des enfants et des adolescents. Le Digital Services Act responsabilise les plateformes quant aux effets qu'elles peuvent avoir sur leurs utilisateurs. »
Au-delà du cas TikTok : une révolution juridique
Ce qui rend cette décision révolutionnaire, c'est qu'elle établit un précédent juridique majeur : pour la première fois, des régulateurs considèrent que le design d'une interface peut constituer un « risque systémique » au sens du DSA. Jusqu'ici, cette législation européenne phare avait été utilisée pour s'attaquer à la désinformation, au contenu illégal, ou aux pratiques de transparence. Mais jamais encore les régulateurs n'avaient interprété la conception même d'un produit comme une menace potentielle pour la santé mentale des utilisateurs.
Cette approche marque un tournant fondamental dans la régulation technologique. Katarzyna Szymielewicz, présidente de la Fondation Panoptykon, un groupe de défense des droits numériques basé en Pologne, a salué cette décision comme « révolutionnaire pour le modèle économique alimenté par la surveillance et la publicité ». Car c'est bien de cela qu'il s'agit : remettre en question l'économie de l'attention elle-même.
Le DSA impose aux « très grandes plateformes en ligne » (celles comptant plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels dans l'UE) d'identifier et d'atténuer les risques systémiques liés à leurs services - pas seulement le contenu illégal, mais aussi les atteintes plus larges aux droits fondamentaux et au bien-être. Selon l'évaluation préliminaire de la Commission, TikTok n'a pas démontré qu'elle avait correctement évalué ou réduit les risques liés au « design addictif ».
Les implications sont considérables. Si la Commission confirme sa décision après avoir examiné la défense de TikTok, l'entreprise pourrait faire face à des amendes allant jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires mondial annuel - une somme qui se chiffrerait en milliards d'euros. Mais au-delà des amendes, le DSA permet à la Commission d'imposer des ordonnances contraignantes exigeant des modifications de produit. En termes pratiques, Bruxelles pourrait obliger TikTok à réingénier la friction (ou son absence) qui maintient les gens en train de scroller.
Les changements exigés : une refonte architecturale
Les demandes de la Commission européenne sont précises et radicales. TikTok devrait :
- Désactiver ou limiter considérablement le défilement infini : L'objectif serait d'introduire des points d'arrêt naturels plutôt qu'un flux sans fin qui se recharge constamment avec du nouveau contenu. Cela pourrait prendre la forme d'un bouton "Charger plus" nécessitant une action délibérée de l'utilisateur pour continuer, ou d'une pagination classique.
- Rendre les pauses d'écran réelles et non cosmétiques : Les régulateurs exigent des pauses efficaces et difficiles à contourner, en particulier la nuit, avec une friction réelle qui favorise le désengagement. Par exemple, exiger un choix délibéré pour continuer plutôt qu'un simple tap pour ignorer, ou bloquer l'application pendant les heures de sommeil par défaut.
- Adapter les systèmes de recommandation : Modifier le fonctionnement de l'algorithme "Pour Toi" afin qu'il ne récompense pas systématiquement les schémas d'engagement compulsif et qu'il soit plus protecteur envers les mineurs. Cela pourrait inclure l'atténuation de l'utilisation nocturne, la limitation des boucles de contenu hautement stimulant, ou la priorité au bien-être de l'utilisateur plutôt qu'à l'engagement maximal.
- Réévaluer les notifications push et les incitations à l'engagement : Réduire la fréquence et la proéminence des notifications, en particulier pour les enfants, et éviter les schémas de notification conçus principalement pour retrigger l'utilisation.
Ces exigences ne sont pas de simples ajustements cosmétiques. Elles visent à transformer fondamentalement la manière dont les utilisateurs interagissent avec la plateforme. Maria-Myrto Kanellopoulou, responsable de l'unité droit de la consommation à la Direction générale de la Justice de la Commission, l'a confirmé lors d'une conférence début 2025 : « Une possibilité réelle, par exemple, est de désactiver ces fonctionnalités de design addictif. »
Meta dans le viseur : Facebook et Instagram prochains sur la liste
Si TikTok est le premier cas emblématique, l'entreprise est loin d'être seule dans le collimateur européen. Meta, propriétaire de Facebook et Instagram, fait l'objet d'enquêtes parallèles depuis mai 2024 portant exactement sur les mêmes préoccupations : design addictif, effet « rabbit hole » (terrier de lapin) où les algorithmes poussent les utilisateurs vers des contenus de plus en plus extrêmes, et protection insuffisante des mineurs.
Les régulateurs européens soupçonnent Meta de ne pas avoir correctement évalué les risques pour les enfants. Ils s'inquiètent particulièrement du design addictif sur ses réseaux sociaux et de ce qu'ils appellent « l'effet rabbit hole », où un mineur visionnant une vidéo peut être poussé à en regarder d'autres similaires en raison des systèmes de recommandation des plateformes.
Jan Penfrat, conseiller politique senior du groupe de défense des droits numériques European Digital Rights (EDRi), a déclaré qu'il serait « très, très étrange » si la Commission n'utilisait pas le cas TikTok comme modèle pour poursuivre les autres plateformes. Les experts voient des implications plus larges pour l'ensemble de l'écosystème : Instagram Reels, YouTube Shorts, et même le fil « Pour vous » de X (anciennement Twitter) reposent tous sur une combinaison similaire de défilement infini et de curation algorithmique du contenu.
Le DSA permet des négociations longues avant l'application de mesures finales. Dans des cas passés contre d'autres plateformes comme X, plus d'un an s'est écoulé entre les conclusions initiales et l'émission d'une décision formelle. Les observateurs s'attendent à ce que TikTok suive un chemin similaire, proposant des changements de design progressifs tout en défendant son cas. Meta, de son côté, doit naviguer entre la pression réglementaire européenne et les poursuites judiciaires aux États-Unis.
L'économie de l'attention sous surveillance judiciaire
Cette offensive réglementaire européenne arrive au moment où les plateformes sociales font face à une vague de contestation judiciaire sans précédent aux États-Unis. À Los Angeles, un procès historique a débuté en février 2026, accusant Meta (Instagram) et Google (YouTube) d'avoir délibérément déployé des interfaces addictives nuisant aux jeunes. TikTok et Snap, initialement nommés dans le procès, ont préféré conclure des accords à l'amiable pour des montants non divulgués.
Au cur de l'affaire se trouve une jeune femme de 19 ans identifiée uniquement par les initiales « KGM », dont le cas pourrait déterminer comment des milliers d'autres procès similaires contre les entreprises de médias sociaux se dérouleront. Elle fait partie des trois plaignants sélectionnés pour des procès tests - essentiellement des cas expérimentaux permettant aux deux parties de voir comment leurs arguments se déroulent devant un jury et quels dommages, le cas échéant, pourraient être accordés.
C'est la première fois que ces entreprises argumentent leur cas devant un jury, et l'issue pourrait avoir des effets profonds sur leurs activités et leur gestion des enfants utilisant leurs plateformes. Quarante procureurs généraux d'États américains se sont joints à des poursuites similaires à travers le pays.
Les enjeux financiers sont colossaux. Les revenus publicitaires de TikTok en Europe ont été estimés à plus de 6 milliards de dollars en 2025, selon des analystes du secteur, et la capacité de la plateforme à facturer des tarifs publicitaires premium est directement liée à la profondeur et à la durée d'utilisation. Les analystes de Wall Street qui couvrent Meta et Alphabet cotés en bourse ont déjà commencé à modéliser des scénarios dans lesquels des actions réglementaires similaires sont appliquées, avec des impacts potentiels sur les revenus allant de modestes à graves selon l'étendue des changements requis.
Le fossé transatlantique se creuse
L'action de l'UE met également en lumière l'écart croissant entre les approches européenne et américaine de la régulation...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.