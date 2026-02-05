Le lendemain de la perquisition menée dans les bureaux parisiens de X, la plateforme de médias sociaux dirigée par Elon Musk a dénoncé cette opération comme étant abusive et motivée par des raisons politiques. Musk a lui-même repris cette affirmation publiquement, qualifiant cette action d'« attaque politique ». Le parquet de Paris a déclaré que cette perquisition résultait d'une enquête en cours sur d'éventuelles irrégularités liées à l'algorithme de X, désormais élargie à son chatbot d'intelligence artificielle (IA), Grok. Les enquêteurs examinent actuellement des allégations de deepfakes sexuels générés par Grok, de manquements à la sécurité des enfants et d'extraction frauduleuse de données. X a catégoriquement nié toute malversation, déclarant que cette enquête « déforme le droit français, contourne les procédures légales et met en danger la liberté d'expression ».
Elon Reeve Musk est un homme d'affaires et entrepreneur connu pour diriger Tesla, SpaceX, X (anciennement Twitter) et xAI. Musk est la personne la plus riche au monde depuis 2021. En février 2026, Forbes estimait sa fortune à environ 852 milliards de dollars.
Pour rappel, le 3 février 2026, la brigade de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris a mené une perquisition dans les bureaux parisiens de X. Initialement centrée sur les algorithmes de recommandation de la plateforme, la procédure a récemment été élargie au chatbot dIA Grok. Les autorités examinent notamment des accusations liées à la création de deepfakes sexuels non consentis à l'aide de l'IA Grok, à des défaillances en matière de protection des enfants et à une possible extraction frauduleuse de données par un « groupe organisé ».
Lopération a suscité des réactions critiques à linternational, notamment de la part de Pavel Durov, PDG de Telegram, qui a dénoncé ce quil considère comme une répression ciblant les plateformes offrant une large liberté dexpression. « La police française est actuellement en train de perquisitionner les bureaux de X à Paris. La France est le seul pays au monde à poursuivre pénalement tous les réseaux sociaux qui offrent une certaine liberté aux utilisateurs (Telegram, X, TikTok ). Ne vous y trompez pas : ce n'est pas un pays libre. », a déclaré Pavel Durov, le jour de l'opération.
Au lendemain de la descente menée par la brigade de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris dans les bureaux français de la plateforme de réseau social X, l'entreprise a qualifié cette opération d'abus de pouvoir de la part des forces de l'ordre. « Il s'agit d'une attaque politique », a déclaré Elon Musk dans un message publié sur X.
This is a political attack https://t.co/Z204wJuQIr— Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026
Selon le parquet de Paris, cette perquisition s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur des infractions présumées commises par X. L'enquête a débuté en janvier 2025 et portait initialement sur les algorithmes de recommandation de X, mais elle a récemment été élargie pour inclure son chatbot IA controversé, Grok. Les autorités enquêtent actuellement sur X en raison de deepfakes à caractère sexuel non consensuels créés par le chatbot IA Grok, ainsi que sur des questions liées à la sécurité des enfants et à l'extraction frauduleuse de données.
Les procureurs ont également convoqué Elon Musk et l'ancienne PDG Linda Yaccarino à comparaître lors d'audiences qui se tiendront à Paris en avril prochain.
Ce que X a déclaré en réponse aux perquisitions
« Les autorités judiciaires françaises ont perquisitionné aujourd'hui [3 février 2026] les bureaux parisiens de X dans le cadre d'une enquête pénale politisée portant sur une prétendue manipulation d'algorithmes et une extraction frauduleuse de données. Nous sommes déçus par cette évolution, mais nous ne sommes pas surpris. Le parquet de Paris a largement médiatisé cette perquisition, indiquant clairement que l'action menée aujourd'hui était un acte abusif visant à atteindre des objectifs politiques illégitimes plutôt qu'à faire progresser des objectifs légitimes en matière d'application de la loi, fondés sur une administration équitable et impartiale de la justice.
Le parquet de Paris tente clairement de faire pression sur la direction générale de X aux États-Unis en ciblant notre entité française et nos employés, qui ne sont pas visés par cette enquête. Le parquet a ignoré les mécanismes procéduraux établis pour obtenir des preuves conformément aux traités internationaux et au droit de X de se défendre. Ces mécanismes procéduraux sont bien connus et utilisés quotidiennement par les autorités judiciaires du monde entier.
Les allégations à l'origine de la perquisition d'aujourd'hui sont sans fondement et X nie catégoriquement toute infraction. La perquisition orchestrée aujourd'hui renforce notre conviction que cette enquête déforme le droit français, contourne les procédures légales et met en danger la liberté d'expression. X s'engage à défendre ses droits fondamentaux et ceux de ses utilisateurs. Nous ne nous laisserons pas intimider par les actions des autorités judiciaires françaises d'aujourd'hui. »
La confrontation entre X et les autorités françaises intervient alors qu'Elon Musk renforce son pouvoir économique et technologique à l'échelle mondiale. Récemment, Elon Musk est devenu la première personne de l'histoire à franchir le seuil des 800 milliards de dollars de fortune, à la suite de la fusion de sa société spatiale SpaceX avec son entreprise d'IA xAI. Selon Forbes, cette opération a valorisé l'entité combinée à environ 1 250 milliards de dollars, portant la fortune personnelle de Musk à près de 852 milliards de dollars. Cette restructuration lui a permis de détenir environ 43 % de la nouvelle société, estimée à plus de 540 milliards de dollars.
Avant cette opération, Elon Musk détenait déjà des participations majeures dans SpaceX et xAI, valorisées respectivement à environ 336 milliards et 122 milliards de dollars. Labsorption de xAI par SpaceX a fait de ce dernier l'actif le plus précieux d'Elon Musk, renforçant ainsi son influence dans les secteurs stratégiques de laérospatiale, de lintelligence artificielle et des technologies de rupture.
