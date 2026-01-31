L'ancien ingénieur de Google Linwei Ding reconnu coupable d'avoir volé des secrets commerciaux dans le domaine de l'IA au profit d'entreprises chinoises pour lesquelles il travaillait secrètement

En mars 2024, un ancien ingénieur logiciel de Google a été inculpé en Californie pour avoir volé des secrets commerciaux liés à l'intelligence artificielle de l'unité Alphabet, au profit de deux entreprises chinoises pour lesquelles il travaillait secrètement. Linwei Ding, également connu sous le nom de Leon Ding, a été inculpé le mardi 7 mars par un jury fédéral de San Francisco de quatre chefs d'accusation de vol de secrets commerciaux.
Selon l'acte d'accusation, Ding a volé des informations détaillées sur l'infrastructure matérielle et la plateforme logicielle qui permet aux centres de données de supercalculateurs de Google d'entraîner de grands modèles d'intelligence artificielle grâce à l'apprentissage automatique. Les informations volées comprenaient des détails sur les puces et les systèmes, ainsi que sur les logiciels qui permettent d'alimenter un superordinateur "capable de fonctionner à la pointe de la technologie de l'apprentissage automatique et de l'IA".
Récemment, il a été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation fédéraux pour avoir volé les secrets commerciaux du géant technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle au profit d'entreprises chinoises pour lesquelles il travaillait secrètement, ont déclaré les procureurs fédéraux. Selon le bureau du procureur fédéral du district nord de Californie, un jury a condamné Linwei Ding pour sept chefs d'accusation d'espionnage économique et sept chefs d'accusation de vol de secrets commerciaux, à l'issue d'un procès de 11 jours. Âgé de 38 ans, également connu sous le nom de Leon Ding, il avait été embauché par Google en 2019 et résidait à Newark.
« La Silicon Valley est à la pointe de l'innovation en matière d'intelligence artificielle, pionnière dans un travail transformateur qui stimule la croissance économique et renforce notre sécurité nationale. Le jury a envoyé aujourd'hui un message clair : le vol de cette technologie précieuse ne restera pas impuni », a déclaré le procureur américain Craig Missakian dans un communiqué.
Selon les preuves présentées au procès, Ding a volé plus de 2 000 pages d'informations confidentielles contenant des secrets commerciaux de Google AI entre mai 2022 et avril 2023. Il a téléchargé ces informations sur son compte Google Cloud personnel. À peu près à la même époque, Ding s'est secrètement affilié à deux entreprises technologiques basées en Chine. Vers juin 2022, les procureurs ont déclaré que M. Ding était en pourparlers pour devenir directeur technique d'une entreprise technologique en phase de démarrage. Quelques mois plus tard, il était en train de créer sa propre entreprise d'IA et d'apprentissage automatique en Chine, dont il était le PDG.
Les procureurs ont déclaré que Ding avait dit aux investisseurs qu'il pouvait construire un superordinateur doté d'une intelligence artificielle en copiant et en modifiant la technologie de Google. Fin 2023, les procureurs ont déclaré que Ding avait téléchargé les secrets commerciaux sur son ordinateur personnel avant de démissionner de Google. Selon l'acte d'accusation supplétif, Google a découvert ces téléchargements après avoir appris que Ding s'était présenté comme le PDG de l'une des entreprises lors d'une conférence d'investisseurs à Pékin. À peu près à la même époque, Ding a informé son supérieur qu'il quittait l'entreprise et a réservé un vol aller simple pour Pékin.
Début janvier 2024, le FBI a exécuté un mandat de perquisition à son domicile et Ding a été arrêté deux mois plus tard. « Le vol et l'utilisation abusive de technologies avancées d'intelligence artificielle au profit de la République populaire de Chine menacent notre avance technologique et notre compétitivité économique », a déclaré Sanjay Virmani, agent spécial du FBI en charge de l'affaire. « Le verdict rendu aujourd'hui confirme que la loi fédérale sera appliquée pour protéger les technologies les plus précieuses de notre nation et pour traduire en justice ceux qui les volent. »
Les procureurs ont déclaré que Ding devait comparaître lors d'une conférence préparatoire le 3 février. Il encourt une peine maximale de 10 ans de prison pour chaque chef d'accusation de vol de secrets commerciaux et de 15 ans pour chaque chef d'accusation d'espionnage économique.
Ces révélations interviennent alors que les modèles chinois semblent de plus en plus présents dans le domaine de l'IA. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, aurait même déclaré au Financial Times que « la Chine va gagner la course à l'IA », avant de publier peu après une déclaration nettement plus modérée. Plusieurs heures après la publication du rapport du FT, Nvidia a publié une déclaration séparée de Jensen sur un compte X officiel. « Comme je le dis depuis longtemps, la Chine est à quelques nanosecondes derrière les États-Unis en matière d'IA. Il est essentiel que les États-Unis prennent l'avantage en devançant leurs concurrents et en attirant les développeurs du monde entier », a-t-il ajouté.
Selon certains rapports, les modèles d'intelligence artificielle (IA) open source chinois ont considérablement étendu leur présence à l'échelle mondiale, leur taux d'adoption passant de 13 % à près de 30 % de l'utilisation totale en 2025, principalement grâce à Qwen et DeepSeek. Cette tendance a été documentée dans le rapport "State of AI" d'OpenRouter, qui a analysé plus de 100 000 milliards de jetons sur plus de 300 modèles, révélant ainsi le passage d'une domination propriétaire à une concurrence pluraliste et open source à l'échelle mondiale.
Voici le communiqué de la décision de justice :
Un ancien ingénieur de Google reconnu coupable d'espionnage économique et de vol de technologie confidentielle d'intelligence artificielle
Un jury fédéral a condamné aujourd'hui l'ancien ingénieur logiciel de Google Linwei Ding, également connu sous le nom de Leon Ding, âgé de 38 ans, pour sept chefs d'accusation d'espionnage économique et sept chefs d'accusation de vol de secrets commerciaux pour avoir dérobé des milliers de pages d'informations confidentielles contenant les secrets commerciaux de Google liés à la technologie de l'intelligence artificielle au profit de la République populaire de Chine (RPC). Le verdict du jury fait suite à un procès de 11 jours devant le juge fédéral Vince Chhabria.
Ding a été initialement inculpé en mars 2024. Un acte d'accusation supplétif rendu en février 2025 décrivait sept catégories de secrets commerciaux volés par Ding et l'inculpait de sept chefs d'espionnage économique et de sept chefs de vol de secrets commerciaux.
Selon les preuves présentées au procès, entre mai 2022 et avril 2023 environ, alors qu'il était employé chez Google, Ding a volé plus de deux mille pages d'informations confidentielles contenant les secrets commerciaux de Google en matière d'IA sur le réseau de Google et les a téléchargées sur son compte Google Cloud personnel. Ding s'est également affilié secrètement à deux entreprises technologiques basées en République populaire de Chine alors qu'il était employé par Google : vers juin 2022, Ding était en pourparlers pour devenir directeur technique d'une entreprise technologique en phase de démarrage basée en République populaire de Chine ; début 2023, Ding était en train de fonder sa propre entreprise technologique en République populaire de Chine, axée sur l'IA et l'apprentissage automatique, et en était le PDG. Dans plusieurs déclarations à des investisseurs potentiels, Ding a affirmé qu'il pouvait construire un superordinateur IA en copiant et en modifiant la...
