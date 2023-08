Le Royaume-Uni défend son projet d'exiger l'accès aux messages cryptés pour protéger les enfants



Donelan a déclaré à la BBC que le gouvernement n'était pas opposé au cryptage et que l'accès ne serait demandé qu'en dernier recours, dans le cadre du projet de loi britannique sur la sécurité en ligne, qui devrait être adopté dans le courant de l'année.t", a déclaré Donelan, ministre des sciences, de l'innovation et de la technologie. "WhatsApp, Signal et d'autres applications de messagerie appartenant à Meta se sont opposées à ce projet, arguant que la loi pourrait donner à un "".Ce différend s'inscrit dans le cadre d'un débat plus large entre les grandes entreprises technologiques, qui affirment protéger la liberté d'expression, et les gouvernements, qui affirment défendre les citoyens contre les contenus préjudiciables en ligne. Donelan a déclaré qu'il incombait aux entreprises technologiques d'investir dans la technologie pour protéger les enfants.", a-t-elle déclaré. "Source : Ministre britannique des technologies Michelle Donelan via la BBCPensez-vous que ce projet est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur ce projet ?