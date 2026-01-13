Le PDG d'Epic Games défend l'IA Grok après son utilisation pour créer du contenu illégal sur des enfants et des deepfakes, alors que X est interdit dans de plus en plus de pays

Le Royaume-Uni envisage d'interdire X en vertu de la loi sur la sécurité en ligne tandis que les sénateurs américains font pression sur Apple et Google pour qu'ils retirent l'application de leurs boutiques en ligne. En réponse, le PDG d'Epic Games a appelé les entreprises d'IA à « mettre fin aux demandes incessantes des politiciens qui exigent de tous les gardiens qu'ils censurent tous leurs adversaires politiques ».
Elon Musk a doté Grok d'une fonctionnalité permettant à un utilisateur de X de générer des images explicites à partir de la photo d'un autre utilisateur sans son consentement. La plateforme a rapidement été inondée d'images explicites, y compris de mineurs, suscitant un tollé mondial. Dans un premier temps, X a rejeté la responsabilité sur les utilisateurs, sans annoncer de correctifs techniques immédiats, puis a décidé quelques jours plus tard de limiter l'outil aux abonnés payants. Mais cette mesure est jugée insuffisante. En réaction, des voix au Royaume-Uni, au Canada et en Australie appellent à interdire X, mais cette mesure est controversée.
En réponse, le PDG d'Epic Games a récemment appelé les entreprises d'IA à « mettre fin aux demandes incessantes des politiciens qui exigent de tous les gardiens qu'ils censurent tous leurs adversaires politiques ». Epic Games est un développeur et éditeur américain de jeux vidéo et de logiciels basé à Cary, en Caroline du Nord. La société a été fondée par Tim Sweeney sous le nom de Potomac Computer Systems en 1991, à l'origine dans la maison de ses parents à Potomac, dans le Maryland. Timothy Dean Sweeney (né en 1970) est un programmeur de jeux vidéo et homme d'affaires américain. Il est le fondateur et PDG d'Epic Games, et le créateur d'Unreal Engine, une plateforme de développement de jeux vidéo.
Tim Sweeney a déclaré sur X :
Raison n° 42 en faveur des plateformes ouvertes : mettre fin aux demandes incessantes des politiciens auprès de tous les gardiens afin qu'ils censurent tous leurs adversaires politiques.
Reason #42 for open platforms: to shut down every politicians incessant demands to all gatekeepers to censor all of their political opponents. https://t.co/KXlCppiMmc— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) January 9, 2026
La plateforme de réseau social X (anciennement Twitter) a été vivement critiquée après que son chatbot IA Grok ait été utilisé pour déshabiller numériquement des femmes sans leur consentement et même générer des images à caractère sexuel d'enfants. Le Royaume-Uni envisage d'interdire X en vertu de la loi sur la sécurité en ligne, tandis que les sénateurs américains font pression sur Apple et Google pour qu'ils retirent l'application de leurs boutiques en ligne.
Le PDG d'Epic Games a appelé les entreprises d'IA à « mettre fin aux demandes incessantes des politiciens qui exigent de tous les gardiens qu'ils censurent tous leurs adversaires politiques ». « Toutes les grandes IA ont connu des dérapages documentés ; toutes les grandes entreprises d'IA font de leur mieux pour lutter contre cela ; aucune n'est parfaite », a poursuivi Sweeney. « Les politiciens qui exigent des gardiens qu'ils écrasent de manière sélective l'entreprise de leurs adversaires politiques pratiquent tout simplement le capitalisme de copinage. »
La secrétaire britannique à la technologie, Liz Kendall, a averti que X devait prendre « de toute urgence » des mesures concernant les images générées par Grok, ce à quoi la plateforme a répondu en verrouillant la génération d'images derrière un mur payant. Le Dr Daisy Dixon, maître de conférences en philosophie à l'université de Cardiff, a qualifié cette réponse de « pansement », suggérant que « Grok doit être entièrement repensé et doté de garde-fous éthiques intégrés ». Dans l'intervalle, l'Ofcom « procède à une évaluation accélérée » de la plateforme, et Kendall prévient que si l'organisme de réglementation décide de bloquer l'accès au site, « il bénéficiera du soutien total du gouvernement ».
X a expliqué qu'il supprimerait les contenus illégaux et suspendrait définitivement les comptes qui les créent, en collaboration avec les gouvernements locaux et les forces de l'ordre, mais beaucoup rétorquent que de tels contenus ne devraient pas pouvoir être générés en premier lieu. La réponse du propriétaire de X, Elon Musk, à ces préoccupations fait écho à celle de Sweeney, puisqu'il affirme que la réaction négative à ces images deepfake est un « prétexte à la censure », déclarant : « Et alors, si Grok peut mettre des gens en bikini ? Ce n'est pas un nouveau problème, c'est un nouvel outil ».
Un participant a insisté sur ce point auprès de Sweeney, lui demandant : « Vous rendez-vous compte de ce que vous défendez ? », ce à quoi il a répondu : « Je défends les plateformes ouvertes, la liberté d'expression et l'application cohérente de l'État de droit. Je ne défends pas les mauvaises actions commises par certaines personnes à l'aide de l'IA, mais je m'oppose fermement à ce que les actes répréhensibles de quelques-uns servent de prétexte pour porter atteinte aux libertés de tous. »
Alors que le gouvernement britannique subit des pressions pour quitter complètement X, la présidente du Parti travailliste, Anna Turley, a confirmé que « des discussions sont en cours » à ce sujet, soulignant que « X doit se ressaisir ». « Le Premier ministre a clairement indiqué que cela était absolument odieux », a-t-elle déclaré. « L'Ofcom a le pouvoir de s'attaquer à ce problème, et nous voulons nous assurer qu'il utilise les pouvoirs que nous lui avons conférés. »
Depuis cette controverse, l'Indonésie est devenue le premier pays à refuser tout accès au chatbot IA Grok d'Elon Musk. « Le gouvernement considère la pratique des deepfakes sexuels non consensuels comme une violation grave des droits humains, de la dignité et de la sécurité des citoyens dans l'espace numérique », a déclaré une ministre. La Malaisie a également suspendu l'accès au chatbot Grok d'Elon Musk en raison de contenus pornographiques générés par l'IA, a déclaré l'autorité de régulation des technologies du pays.
