Le réseau social X d'Elon Musk menacé d'interdiction au Royaume-Uni, au Canada et en Australie en raison de la capacité de son IA Grok à générer des images explicites, y compris de mineurs

Arrêtez avec vos pseudo-menaces qui finissent toujours en eau de boudin... Ce n'est rien d'autre que de la communication dont tout le monde se fout!



Soit vous interdisez, soit vous n'interdisez pas mais dans tous les cas... Fermez là et arrêtez de communiquer dans le vide pour le plaisir de... communiquer!



Il y en a marre de ces politicards. ces autorités, ces administrations diverses et variées qui n'ont pas de couilles et qui prennent le public pour des imbéciles!

Notons que c'est en Asie où ils n'en sont plus au stade de la menace mais ont purement et simplement interdit Grok, notamment l'Indonésie. Mais l'Inde aussi où X a censuré des milliers de posts et des centaines de comptes sont supprimés. Les victimes doivent en être bienheureuses mais cela n'enlève rien à la néfaste fonctionnalité de l'IA. Une mesure conservatoire oblige X en France de conserver les contenus en cause pour poursuites judiciaires. Au nom de la liberté d'expression, doit-on laisser des femmes souvent mineures se laisser déshabiller ainsi ? Je ne pense pas. C'est interdit par la loi alors qu'aller à la piscine en maillot de bain ne revient pas au même puisqu'il s'agit d'une décision prise librement.edit : donc je ne parlerai pas de prétexte mais d'application de la loiedit 2 :Je ne dirai pas qu'ils ne veulent rien faire mais ils menacent d'interdiction pour remettre X et Musk dans le droit chemin sinon ils interdisent. Donc ils n'interdiront peut-être pas à condition que des mesures soient prises pour éviter des atteintes à la vie privée de victimes. A noter qu'un recensement a été fait et cela concerne 10% d'hommes aussi. Pas que des femmes.