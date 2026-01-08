Près de la moitié des Britanniques regardent du porno sur des sites risqués non réglementés depuis le renforcement des contrôles d'âge, et 29 % utilisent un VPN pour éviter de fournir leurs données personnelles

Selon une nouvelle étude, près de la moitié des adultes britanniques consommant de la pornographie en ligne ont accédé à des sites web non réglementés depuis l'entrée en vigueur, en juillet 2025, de règles plus strictes en matière de vérification de l'âge. Le sondage, réalisé par la Lucy Faithfull Foundation, a révélé que 45 % des utilisateurs ont consulté des sites risqués sans contrôle d'âge pour éviter de partager leurs informations personnelles, tandis que 29 % ont utilisé un réseau privé virtuel (VPN) pour contourner les contrôles. Les experts avertissent que cette pratique expose les utilisateurs à des contenus préjudiciables, notamment à des contenus illégaux représentant des abus sexuels sur des enfants.
Ces révélations interviennent quelques mois après un changement réglementaire amorcé à lété 2025, lorsque le Royaume-Uni a mis en place une des mesures de vérification d'âge les plus strictes au monde pour accéder aux contenus pornographiques en ligne. Prévue par la loi sur la sécurité en ligne pour les enfants (Kids Online Safety Act, ou KOSA) de 2023 et appliquée par l'Ofcom, cette législation vise à protéger les mineurs des contenus préjudiciables en imposant une obligation rigoureuse aux sites web et plateformes concernés. Elle autorise également le régulateur à infliger de lourdes sanctions financières, voire des poursuites pénales, aux plateformes qui ne se conformeraient pas à cette législation.
D'après un récent sondage réalisé par la Lucy Faithfull Foundation, depuis la modification de la loi en juillet 2025, 45 % des 1 469 adultes qui consomment de la pornographie ont consulté des sites web sans contrôle d'âge afin d'éviter de fournir leurs informations personnelles, .
L'étude a également révélé que 29 % des utilisateurs de pornographie avaient utilisé un VPN pour contourner les contrôles d'âge sur les sites web qui les exigent. Un VPN, ou réseau privé virtuel, peut être utilisé pour masquer la localisation d'un utilisateur, lui permettant ainsi de se connecter à Internet comme s'il se trouvait dans un autre pays.
Aujourd'hui, l'organisation caritative tire la sonnette d'alarme, avertissant que les adultes qui ne souhaitent pas révéler leur identité se tournent vers des sites plus risqués où ils sont plus susceptibles de voir des images d'abus sur des enfants.
Alexandra Bailey, responsable du département de psychologie de la fondation et professeure associée à l'université de Roehampton, a déclaré : « Ces sites peuvent exposer les gens à des contenus préjudiciables, notamment des contenus illégaux représentant des abus sexuels sur des enfants. [...] Même si vous ne le cherchez pas, vous pourriez y être confronté, ce qui peut avoir des conséquences graves et bouleversantes. »
La fondation, qui vise à empêcher les gens de regarder des images pédopornographiques, a commandé une enquête auprès de 3 724 adultes en novembre. L'enquête a révélé que 39 % des personnes ayant visité des sites pornographiques non réglementés ont déclaré avoir vu des contenus qui les ont mises mal à l'aise, et 40 % ont été dissuadées de revisiter le même site.
Les modifications apportées à la réglementation dans le cadre de la loi sur la sécurité en ligne (Online Safety Act, OSA) adoptée l'année dernière stipulent que les sites pornographiques doivent mettre en place des contrôles d'âge rigoureux afin d'empêcher les enfants d'accéder à des contenus préjudiciables.
En décembre, l'Ofcom a infligé une amende d'un million de livres sterling au groupe AVS, qui gère 18 sites web pour adultes, pour ne pas avoir mis en place des contrôles d'âge suffisamment rigoureux, ainsi qu'une amende de 50 000 livres sterling pour ne pas avoir répondu à des demandes d'informations.
Des lois « encore plus strictes » sont nécessaires
L'Internet Watch Foundation réclame aujourd'hui des règles encore plus strictes pour restreindre l'accès aux contenus pour adultes. Sa directrice générale, Kerry Smith, a déclaré qu'il était « très préoccupant que certaines plateformes ne mettent pas en uvre de mesures de vérification de l'âge ».
« Les mesures de protection sur les sites pornographiques sont essentielles pour empêcher les enfants d'accéder à la pornographie, qui, comme nous le savons, peut, si elle est visionnée à un jeune âge, normaliser des comportements sexuels néfastes et rendre les enfants plus vulnérables au grooming par des prédateurs », a-t-elle précisé. « Il faut appliquer strictement l'OSA afin de garantir la mise en place de mesures de sécurité solides et efficaces sur les plateformes pornographiques, notamment l'utilisation de messages dissuasifs et l'orientation des adultes vers des services d'aide appropriés. »
« Nous encourageons également le gouvernement à adopter une législation encore plus stricte, afin que la pornographie en ligne soit traitée de la même manière que dans le monde réel. », a ajouté Kerry Smith.
« Des changements sont en cours, et la situation en matière de sécurité en ligne commence à s'améliorer. L'année dernière a été marquée par des changements importants pour les utilisateurs, avec la mise en place de nouvelles mesures sur de nombreux sites et applications qui protègent désormais mieux les utilisateurs britanniques, en particulier les enfants, contre les contenus préjudiciables », a déclaré un porte-parole de l'Ofcom. « Mais nous attendons beaucoup plus des entreprises technologiques cette année, et nous utiliserons tous les pouvoirs dont nous disposons si elles ne sont pas à la hauteur. »
Depuis le 25 juillet 2025, lentrée en vigueur de certaines dispositions de la loi KOSA a contraint des milliers de sites pour adultes, ainsi que des plateformes populaires comme X, Reddit ou TikTok, à mettre en place des mécanismes stricts de vérification de lâge pour les utilisateurs britanniques.
Si lobjectif affiché était de limiter lexposition des mineurs à des contenus pornographiques, violents ou incitant à des comportements dangereux, la mise en uvre a rapidement eu des effets inattendus. Comme en France auparavant, les téléchargements de VPN ont explosé au Royaume-Uni, traduisant la volonté massive des internautes de contourner les contrôles. Cette dynamique a mis en évidence un décalage persistant entre les ambitions réglementaires et les pratiques numériques réelles.
Face à cette situation, les autorités cherchent désormais à étendre le périmètre de la régulation. En août 2025, la commissaire britannique à lenfance a exhorté le gouvernement à contraindre les fournisseurs de VPN à intégrer des mécanismes de vérification de lâge au sein de leurs services, face à l'explosion de leur utilisation par les mineurs pour contourner la loi. Cette demande survient alors que les nouvelles lois sur la sécurité en ligne montrent déjà leurs limites face à l'adaptabilité technologique des utilisateurs.
