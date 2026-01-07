Le Vietnam interdit les publicités non ignorables : Le temps d'attente pour ignorer les publicités vidéo est limité à 5 secondes, les publicités statiques doivent pouvoir être immédiatement annulées

Le gouvernement vietnamien a récemment mis en place une nouvelle loi, connue sous le nom de décret 342/2025, qui oblige YouTube et d'autres plateformes numériques à permettre aux utilisateurs d'ignorer les publicités vidéo après un maximum de cinq secondes. La nouvelle règle touchera les publicités vidéo qui, auparavant, obligeaient les spectateurs à les regarder pendant 15 à 30 secondes sans offrir d'option de saut. Elle concernera également les publicités sous forme d'images statiques, les pop-ups et les bannières, qui devront désormais pouvoir être fermées immédiatement d'un simple clic.
La nouvelle règle touchera les publicités vidéo qui, auparavant, obligeaient les spectateurs à les regarder pendant 15 à 30 secondes sans offrir d'option de saut. Elle concernera également les publicités sous forme d'images statiques, les pop-ups et les bannières, qui devront désormais pouvoir être fermées immédiatement d'un simple clic. Les plateformes seront également tenues de supprimer les designs trompeurs qui incitent les utilisateurs à cliquer sur les publicités, en veillant à ce que tous les boutons de saut ou de fermeture soient clairement visibles.
En vertu de la nouvelle loi, toutes les plateformes numériques opérant au Vietnam doivent donner aux utilisateurs la possibilité de passer ou de fermer les publicités dans les cinq secondes. Cela inclut les publicités vidéo, les contenus animés et les bannières statiques. Les publicités pop-up ne doivent pas utiliser de faux boutons « Fermer » ou d'icônes trompeuses. Les utilisateurs doivent pouvoir fermer toute publicité rapidement et clairement.
Le décret exige également que les publicités en ligne comprennent des icônes ou des instructions visibles permettant de signaler les contenus illégaux ou de refuser certains types de publicités. Les plateformes publicitaires, les fournisseurs de contenu et les éditeurs sont tenus de supprimer les publicités illégales ou préjudiciables dans les 24 heures suivant la demande du gouvernement.
S'ils ne se conforment pas à cette obligation, le ministère vietnamien de l'Information et des Communications peut bloquer leur contenu et les autorités peuvent prendre d'autres mesures juridiques. Les fournisseurs de services de télécommunications et d'accès à Internet sont également tenus de contribuer à restreindre l'accès aux publicités non conformes.
Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement vietnamien pour garantir un espace numérique beaucoup plus sûr et convivial dans le pays. Ces publicités non ignorables ont été une tendance impopulaire, même au niveau international, et cet amendement devrait apporter des améliorations indispensables.
Avec la mise en uvre de la loi le 15 février 2026, YouTube et d'autres services de streaming en ligne devront adapter leurs systèmes publicitaires en ligne actuels pour se conformer à la réglementation. Les utilisateurs au Vietnam pourront désormais profiter d'une navigation en ligne plus rapide et ininterrompue, car ils n'auront plus à subir de longues publicités commerciales en ligne.
Sources : Decret 342/2025, Annonce de la nouvelle loi
