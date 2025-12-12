pourrait affaiblir le pays et offrir à la Chine une ouverture sur Blackwell
En imposant un prélèvement de 25 % sur les ventes internationales de puces Nvidia tout en assouplissant certaines restrictions à lexportation, les États-Unis envoient un signal contradictoire au marché mondial des semi-conducteurs. Pour de nombreux experts, cette volte-face na ni cohérence économique ni logique géopolitique. Pire encore, elle pourrait fournir à la Chine un argument inédit pour réclamer laccès aux GPU Blackwell, aujourdhui au sommet de la hiérarchie mondiale de lintelligence artificielle.
Le président américain, Donald Trump, a autorisé l'exportation vers la Chine des puces d'intelligence artificielle (IA) H200 de Nvidia, marquant ainsi un changement majeur dans la politique commerciale américaine et mettant fin à des mois de restrictions sur les ventes de semi-conducteurs avancés. Cette décision, qui prévoit une taxe américaine de 25 % sur les revenus générés par ces transactions, fait suite à une intervention directe du président américain et à des efforts de lobbying de la part de l'industrie.
Ce revirement survient après une période de durcissement des restrictions américaines sur les exportations de puces d'IA. En novembre dernier, l'administration Trump avait bloqué les efforts de Nvidia pour exporter ses puces d'IA Blackwell vers la Chine, malgré les pressions de Jensen Huang qui plaidait en faveur d'un accès au marché chinois.
Les contrôles à l'exportation américains ont profondément affecté les activités de Nvidia dans ce pays. En octobre, Jensen Huang a reconnu que ce blocage avait réduit sa part de marché de 95 % à zéro, et que la société ne prévoyait désormais plus aucun chiffre d'affaires en provenance de Chine. Le dirigeant a affirmé que cette exclusion, qui touche les modèles haut de gamme, risquait de laisser le champ libre à des concurrents nationaux tels que Huawei et de freiner le développement mondial de l'IA. Il avait alors exprimé l'espoir d'un assouplissement, évoquant l'interdépendance des marchés technologiques.
Une taxe qui pénalise dabord lindustrie américaine
Prélever 25 % sur les ventes de puces Nvidia à linternational revient, de facto, à taxer lourdement lun des champions technologiques américains les plus stratégiques. Jusquici, la politique de Washington reposait sur un principe clair : limiter laccès des pays rivaux, au premier rang desquels la Chine, aux puces capables dentraîner des modèles dIA avancés, tout en préservant la compétitivité des entreprises américaines.
Or la nouvelle orientation brouille cette ligne. En assouplissant les restrictions à lexportation tout en imposant une ponction fiscale massive, les États-Unis créent une situation paradoxale. Nvidia est encouragée à vendre, mais pénalisée lorsquelle le fait. Pour les analystes cités par Ars Technica, cette approche fragilise la position de lentreprise face à des concurrents internationaux qui, eux, ne subissent pas de prélèvement comparable.
À moyen terme, le risque est clair : soit Nvidia répercute cette taxe sur ses clients étrangers, renchérissant le coût de lIA hors des États-Unis, soit elle absorbe une partie du choc, au détriment de ses marges et de sa capacité dinvestissement.
Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, prononce un discours liminaire au salon Computex à Taipei, Taïwan.
Des législateurs se montrent sceptiques face à cette stratégie : une décision « absurde » selon Jake Sullivan
La décision de Donald Trump d'autoriser Nvidia à exporter vers la Chine une puce d'intelligence artificielle avancée, la H200, pourrait donner à la Chine exactement ce dont elle a besoin pour remporter la course à l'IA, ont averti des experts et des législateurs.
La H200 est environ 10 fois moins puissante que la puce Blackwell de Nvidia, qui est actuellement la puce la plus avancée du géant technologique et qui ne peut pas être exportée vers la Chine. Mais la H200 est six fois plus puissante que la H20, la puce la plus avancée disponible en Chine à l'heure actuelle. Parallèlement, le principal fabricant chinois de puces d'IA, Huawei, aurait environ deux ans de retard sur la technologie de Nvidia. En approuvant ces ventes, Trump pourrait involontairement aider les fabricants de puces chinois à « rattraper » Nvidia, a déclaré Jake Sullivan au New York Times.
Sullivan, ancien conseiller à la sécurité nationale sous Biden qui a contribué à la conception des restrictions à l'exportation de puces IA vers la Chine, a déclaré au NYT que la décision de Trump était « absurde » car « le principal problème de la Chine » dans la course à l'IA « est qu'elle ne dispose pas de capacités informatiques suffisamment avancées ».
« Il est illogique que le président Trump résolve leur problème en leur vendant de puissantes puces américaines », a déclaré Sullivan. « Nous sommes littéralement en train de céder notre avantage. Les dirigeants chinois n'en reviennent pas de leur chance. »
Trump aurait été persuadé par le PDG de Nvidia, Jensen Huang, et son « tsar de l'IA », David Sacks, de revenir sur sa décision de restreindre les exportations de H200. Ils ont convaincu Trump que restreindre les ventes garantirait que seuls les fabricants de puces chinois pourraient profiter du marché chinois, renforçant ainsi les flux de revenus que des entreprises dominantes comme Huawei pourraient investir dans la R&D.
En autorisant les ventes de Nvidia, l'industrie chinoise resterait dépendante des puces américaines, selon cette logique. Et Nvidia pourrait utiliser ces fonds (estimés entre 10 et 15 milliards de dollars par an selon Bloomberg Intelligence) pour poursuivre ses propres efforts de R&D. Cet afflux de liquidités permettrait en théorie à Nvidia de conserver l'avantage américain.
Dans le cadre de cet accord, les États-Unis percevraient 25 % des ventes, ce qui, selon les législateurs des deux bords, pourrait être illégal. Ils ont également laissé entendre à leurs concurrents étrangers que la sécurité nationale américaine était « désormais à vendre », rapporte le New York Times. Le président a affirmé que la vente était soumise à certaines conditions visant à garantir la sécurité nationale, mais, au grand dam de ses détracteurs, il n'a fourni aucun détail à ce sujet.
Les experts critiquent le plan de Nvidia, le qualifiant de « défaillant »
Le plan de Trump est « imparfait », selon The Economist.
Depuis des années, les États-Unis ont établi leur domination technologique en empêchant la Chine d'accéder aux technologies de pointe. Trump risque de bouleverser cet équilibre en « démantelant la politique américaine de contrôle des exportations », en particulier si l'industrie chinoise des puces électroniques se contente d'acheter les H200 comme tactique à court terme pour apprendre de cette technologie et renforcer sa production nationale de puces électroniques de pointe, selon The Economist.
Signe que c'est exactement ce que beaucoup s'attendent à voir se produire, les investisseurs chinois ont apparemment été tellement enthousiasmés par l'annonce de Trump qu'ils ont immédiatement investi dans Moore Threads, qui devrait être la meilleure réponse de la Chine à Nvidia, selon le South China Morning Post.
Plusieurs experts du groupe de réflexion non partisan Council on Foreign Relations ont également critiqué ce changement de politique, avertissant que ce revirement risquait de nuire à la compétitivité des États-Unis face à la Chine.
Suggérant que Trump était en train de « défaire efficacement » les restrictions à l'exportation mises en place lors de son premier mandat, Zongyuan Zoe Liu a averti que la Chine « achète aujourd'hui pour apprendre aujourd'hui, avec l'intention de construire demain ».
Et ce qui est peut-être plus inquiétant, a-t-elle suggéré, c'est que la politique de Trump est un signe de faiblesse. Plutôt que de forcer la Chine à dépendre de la technologie américaine, ce revirement a montré à la Chine que les États-Unis « céderaient » sous la pression, a-t-elle averti. Et ce message leur parvient à un moment où « les dirigeants chinois ont de nombreuses raisons de croire qu'ils sont non seulement en train de gagner la guerre commerciale, mais aussi de progresser vers un degré plus élevé d'autonomie stratégique ».
Les experts craignent que Trump ne comprenne pas pleinement l'impact de sa décision
Dans un article publié sur X, Rush Doshi, expert du CFR qui a précédemment conseillé Biden sur les questions de sécurité nationale liées à la Chine, a suggéré que ce changement de politique était « peut-être décisif dans la course à l'IA ».
« Le calcul est notre principal avantage : la Chine dispose de plus de puissance, d'ingénieurs et de toute la couche périphérique. En renonçant à cela, nous augmentons les chances que le monde fonctionne avec l'IA chinoise », a écrit Doshi.
Les experts craignent que Trump ne comprenne pas pleinement l'impact de sa décision. À court terme, Michael C. Horowitz a écrit pour le CFR qu'il est « incontestable » que l'autorisation des exportations de H200 profite à l'IA de pointe chinoise et aux efforts visant à développer les centres de données. Et Doshi a souligné que le revirement de Trump pourrait entraîner l'afflux de technologies plus avancées en Chine, car les alliés des États-Unis qui limitaient les ventes de machines permettant de fabriquer des puces d'IA pourraient bientôt suivre son exemple et lever leurs restrictions. Alors que la Chine apprend à devenir autonome grâce à l'afflux de technologies de pointe, Sullivan a averti que les dirigeants chinois « ont l'intention de se passer des semi-conducteurs américains dès qu'ils le pourront ».
Un signal géopolitique ambigu envoyé à Pékin
Le revirement est dautant plus surprenant quil intervient après des années de discours fermes sur la protection des technologies critiques. Sous Donald Trump comme sous Joe Biden, les contrôles à lexportation avaient été présentés comme un outil central de la rivalité stratégique avec la Chine.
Dans ce contexte, accepter implicitement que des ventes de puces avancées puissent se faire contre rémunération fiscale change la nature du message envoyé à Pékin. La Chine pourrait désormais soutenir que les restrictions américaines ne reposent plus exclusivement sur des considérations de sécurité nationale, mais sur une logique de rentabilité budgétaire.
Cette ambiguïté ouvre un espace diplomatique nouveau. Si laccès aux technologies devient une question de prix et de taxation, alors la Chine peut légitimement demander pourquoi elle serait exclue des GPU Blackwell, à partir du moment où Washington perçoit sa part.
Blackwell, enjeu central de la bataille mondiale de lIA
Les puces Blackwell de Nvidia ne sont pas de simples composants. Elles constituent aujourdhui linfrastructure de base de lIA de prochaine génération. Leur puissance de calcul conditionne la capacité à entraîner des modèles toujours plus grands, plus performants et plus autonomes.
Permettre, même indirectement, que ces puces deviennent un objet de négociation fiscale ou commerciale affaiblit la position américaine dans la course à lIA. Cela revient à reconnaître que lÉtat fédéral est prêt à monnayer un avantage stratégique contre des recettes à court terme.
Pour les acteurs chinois, lopportunité est évidente. Même sans obtenir un accès immédiat à Blackwell, Pékin peut exploiter cette incohérence pour renforcer son discours sur lhypocrisie occidentale et accélérer ses investissements dans des alternatives locales.
Une décision qui affaiblit plus quelle ne protège
En cherchant à capter 25 % des ventes internationales de Nvidia, Washington prend le risque de miner sa propre stratégie industrielle et géopolitique. Cette approche ne renforce ni la sécurité nationale ni la compétitivité américaine. Elle ouvre, en revanche, une brèche narrative et diplomatique que la Chine pourrait exploiter pour réclamer un jour laccès aux puces Blackwell.
Dans la course mondiale à lintelligence artificielle, la clarté stratégique est un atout majeur. En la sacrifiant au profit dune logique fiscale de court terme, les États-Unis pourraient bien transformer un avantage technologique décisif en source dinstabilité durable.
