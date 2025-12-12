Le président Trump a signé un décret qui annule les lois locales limitant l'industrie de l'IA, une victoire pour les Big Tech spécialisées dans l'IA qui ont fait pression contre les réglementations

En novembre, un rapport a révélé que Donald Trump prépare un décret présidentiel visant à empêcher les États américains dadopter leurs propres lois sur lIA. Le décret prévoit la création d'un « groupe de travail sur les litiges liés à l'IA », dont la seule responsabilité sera de contester les lois des États en matière d'IA. Le groupe de travail serait en mesure de poursuivre les États dont les lois sont jugées comme entravant la croissance du secteur de l'IA.
Mais cette initiative est controversée. Elle intervient après léchec dun projet de loi au Congrès qui aurait interdit aux États de réguler lIA, et constitue donc une tentative de contourner le pouvoir législatif par la voie exécutive. Elle est jugée dangereuse. Malgré cela, le président américain Donald Trump a récemment signé un décret visant à neutraliser les lois étatiques qui limitent l'industrie de l'intelligence artificielle (IA), une victoire pour les entreprises technologiques qui ont fait pression contre la réglementation de cette technologie en plein essor.
Ce décret accorde au ministre de la Justice un large pouvoir pour poursuivre les États et abroger les lois qui ne soutiennent pas la « domination mondiale des États-Unis en matière d'IA », mettant ainsi en péril des dizaines de lois sur la sécurité de l'IA et la protection des consommateurs. Si les États maintiennent leurs lois en vigueur, Trump a ordonné aux régulateurs fédéraux de retenir les fonds destinés au haut débit et à d'autres projets.
Trump, qui a déclaré qu'il était important pour les États-Unis de dominer le domaine de l'IA, a critiqué les lois des États, estimant qu'elles créaient un patchwork de réglementations confus. Il a déclaré que son décret créerait un cadre réglementaire fédéral unique qui prévaudrait sur les lois des États, ajoutant qu'il était essentiel que les États-Unis conservent leur avance sur la Chine dans ce domaine technologique.
« Il faut qu'il y ait une seule source », a déclaré Trump aux journalistes dans le Bureau ovale, entouré de responsables, dont David Sacks, le tsar de l'IA et de la cryptographie. « On ne peut pas avoir 50 sources différentes. »
Trump s'est de plus en plus intéressé à l'industrie de l'IA, signant des décrets visant à limiter la réglementation, à donner accès aux données fédérales et à faciliter la mise en place par les entreprises d'infrastructures pour alimenter cette technologie. Il a également supprimé les barrières à l'exportation des puces qui alimentent l'IA, y compris cette semaine, et a publiquement félicité les dirigeants des entreprises. Il a également donné à Sacks, qui est également un investisseur de la Silicon Valley, une grande influence sur les décisions politiques.
Si Trump parvient à neutraliser les lois des États, il devrait plutôt proposer une norme nationale solide en matière de réglementation de l'IA, a déclaré Wes Hodges, directeur par intérim du Center for Technology and the Human Person de la Heritage Foundation, une fondation de droite. « Agir ainsi avant de mettre en place des protections nationales proportionnées revient à faire une exception pour les géants de la technologie », a déclaré Hodges.
Le décret, qui a suscité une large opposition bipartisane, devrait être contesté devant les tribunaux par les États et les associations de consommateurs au motif que seul le Congrès a le pouvoir de passer outre les lois des États, ont déclaré des experts juridiques. La nouvelle technologie d'IA générative, capable d'imiter l'écriture et la voix humaines et de créer des vidéos et des images réalistes, a pris son essor. Mais cette technologie peut être détournée pour tromper les consommateurs, et il a été démontré que des chatbots donnaient des conseils préjudiciables à des mineurs, entre autres problèmes.
Les États se sont empressés de combler le vide réglementaire fédéral en adoptant leurs propres lois sur la sécurité de l'IA, imposant certaines mesures de sécurité aux entreprises et encadrant l'utilisation de cette technologie. Cette année, les 50 États et territoires ont introduit une législation sur l'IA et 38 États ont adopté une centaine de lois, selon la Conférence nationale des législatures des États.
La Californie a adopté une loi qui oblige les plus grands modèles d'IA, notamment ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google, à tester leur sécurité et à en divulguer les résultats. Le Dakota du Sud a adopté une loi interdisant les deep fakes, qui sont des vidéos réalistes générées par l'IA, dans les publicités politiques quelques mois avant une élection. L'Utah, l'Illinois et le Nevada ont adopté des lois relatives aux chatbots IA et à la santé mentale, exigeant la divulgation du fait que les utilisateurs interagissent avec des chatbots et ajoutant des restrictions à la collecte de données.
Lors de la signature du décret, Sacks a déclaré que l'administration ciblerait les lois étatiques les plus « contraignantes », en soulignant les législations sur l'IA qui pourraient « intégrer des préjugés idéologiques » dans les modèles d'IA. Les États ont également adopté un nombre croissant de réglementations relatives à la sécurité des enfants visant les chatbots IA et les entreprises de médias sociaux qui utilisent des technologies basées sur l'IA.
Le décret stipule qu'il ne prévaudra pas sur les lois relatives à la sécurité des enfants, mais ne donne pas plus de détails. « Bloquer les lois étatiques réglementant l'IA est un cauchemar inacceptable pour les parents et tous ceux qui se soucient de la protection des enfants en ligne », a déclaré Sarah Gardner, directrice générale de Heat Initiative, un groupe de défense de la sécurité des enfants. « Les États ont été la seule ligne de défense efficace contre les dangers de l'IA. »
Les entreprises d'IA ont mené une campagne de lobbying acharnée au Congrès et à la Maison Blanche pour se débarrasser des réglementations étatiques. Au début de l'année, certains législateurs ont tenté d'inclure un moratoire de dix ans sur les lois étatiques relatives à l'IA dans le projet de loi sur la politique intérieure, mais ils ont abandonné cette mesure après une forte opposition bipartisane. « Une mosaïque de 50 États est un tueur de start-ups », a déclaré Marc Andreessen, de la société de capital-risque Andreessen Horowitz, sur les réseaux sociaux le mois dernier.
Pourtant, selon différents rapports, l'IA présente de risque qui nécessite la règlementation. En 2023, des chercheurs ont affirmé que « l'IA est susceptible d'être la cause d'une catastrophe de niveau nucléaire ». Pire encore, cette technologie est considérée par plusieurs comme bien plus dangereuse que larme nucléaire. Pour le moment, cest lhumain qui est à la baguette et donc le porteur de danger.
En outre, l'IA représente un risque pour le climat. L'IA générative, comme ChatGPT, est mentionnée comme étant énergivore, tant pendant l'entraînement que lors de l'inférence. La puissance de calcul nécessaire à l'IA contribue à une consommation électrique importante et à des émissions de CO2 à grande échelle. Les chercheurs comparent le coût énergétique de l'inférence et de l'entraînement, soulignant que ce dernier a un impact environnemental beaucoup plus important.
Voici un extrait du décret de Donald Trump :
Garantir un cadre politique national pour l'intelligence artificielle
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés en tant que président par la Constitution et les lois des États-Unis d'Amérique, il est ordonné ce qui suit :
Section 1. Objectif. Le leadership des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) favorisera la sécurité nationale et économique des États-Unis ainsi que leur domination dans de nombreux domaines. Conformément au décret 14179 du 23 janvier 2025 (Suppression des obstacles au leadership américain dans le domaine de l'intelligence artificielle), j'ai annulé la tentative de mon prédécesseur de paralyser ce secteur et j'ai demandé à mon administration de supprimer les obstacles au leadership des...
