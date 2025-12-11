Dans une nouvelle proposition américaine, les touristes étrangers sont tenus de divulguer leurs activités sur les réseaux sociaux des cinq dernières années, ainsi que tous leurs numéros de téléphone, adresses e-mail, adresses IP et métadonnées photographiques. Les commentaires publics sur cette proposition resteront ouverts pendant 60 jours. Cette initiative est le dernier exemple en date du durcissement de la politique d'immigration de l'administration Trump depuis le retour du président au pouvoir.
Les ambassades des USA renforcent leurs exigences en matière de visa. En juin, un rappport a révélé que les ambassades des USA requièrent désormais que les futurs demandeurs de certaines catégories de visa divulguent tous les noms d'utilisateur des médias sociaux ainsi que de toutes les plateformes qu'ils ont utilisées au cours des cinq dernières années sur leur formulaire de demande de visa. Elles exigent en sus que les profils correspondants soient publics. Les autorités US évoquent des raisons en lien avec la sécurité pour la mise à contribution de ladite mesure qui nest pas nouvelle et que certains observateurs jugent excessive.
Récemment, une proposition de règle du CBP pourrait confirmer la légalité de ces pratiques. Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) est la plus grande agence fédérale chargée de l'application de la loi au sein du département américain de la Sécurité intérieure. Il s'agit de la principale organisation de contrôle des frontières du pays, chargée de réglementer et de faciliter le commerce international, de percevoir les droits d'importation et de faire respecter les réglementations américaines, notamment en matière de commerce, de douanes et d'immigration. Le CBP est l'une des plus grandes agences chargées de l'application de la loi aux États-Unis.
Les touristes étrangers se rendant aux États-Unis pourraient être tenus de divulguer leurs activités sur les réseaux sociaux des cinq dernières années si une règle proposée par le Service des douanes et de la protection des frontières (CBP) est approuvée. « Afin de se conformer au décret 14161 de janvier 2025 (Protéger les États-Unis contre les terroristes étrangers et autres menaces pour la sécurité nationale et la sécurité publique), le CBP ajoute les réseaux sociaux comme élément de données obligatoire pour une demande ESTA [Electronic System for Travel Authorization] », indique l'annonce du registre fédéral. « Les données requises obligeront les demandeurs ESTA à fournir leurs activités sur les réseaux sociaux des cinq dernières années », poursuit-elle.
Les voyageurs de 42 pays éligibles au programme d'exemption de visa seraient concernés par cette proposition, qui vise à collecter des « données biographiques de base » grâce à l'ajout de plusieurs « champs de données à forte valeur ajoutée ». Les visiteurs pourraient être invités à fournir leurs numéros de téléphone utilisés au cours des cinq dernières années, leurs adresses électroniques utilisées au cours des dix dernières années, ainsi que leurs adresses IP et les métadonnées des photos soumises par voie électronique.
Les commentaires publics sur cette proposition resteront ouverts pendant 60 jours. Cette initiative est le dernier exemple en date du durcissement de la politique d'immigration de l'administration Trump depuis le retour du président au pouvoir. Actuellement, les touristes étrangers éligibles sont autorisés à séjourner pendant 90 jours sans visa, à condition d'obtenir au préalable une autorisation de voyage électronique au prix de 40 dollars.
La Maison Blanche a réprimé les critiques diffusées sur les réseaux sociaux ces derniers mois, visant les étudiants et les professionnels étrangers en vue de leur expulsion à la suite de propos politiques. En mars, un universitaire français s'est vu refuser l'entrée sur le territoire avant d'être expulsé vers l'Europe pour avoir publié des messages critiquant les politiques de recherche de l'administration Trump.
En avril, les services américains de citoyenneté et d'immigration ont déclaré que les comptes des candidats sur les réseaux sociaux seraient signalés pour contenu antisémite, ce qui constituerait un motif de refus de tout avantage en matière d'immigration. En juin, le département d'État a annoncé que les candidats à un visa étudiant étranger seraient tenus de rendre publics leurs comptes sur les réseaux sociaux à des fins de vérification, sous peine de voir leur demande rejetée.
Par le passé, le CBP avait déjà fait face à la justice à cause de ces pratiques. En 2024, une cour de district fédérale à New York a statué que les agents des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis doivent avoir une cause probable et peuvent avoir besoin dobtenir un mandat avant de fouiller le contenu dun téléphone portable, même dans les zones frontalières relevant de leur compétence. Jusquà présent, les autorités frontalières américaines avaient longtemps soutenu quelles avaient un large pouvoir pour effectuer des fouilles sans mandat sur les appareils des voyageurs.
Source : Proposition du CBP
