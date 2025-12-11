Le développeur de l'application ICEBlock, utilisée pour repérer les agents de l'ICE, poursuit le gouvernement américain après que le ministère de la justice a demandé à Apple de retirer l'application

Le développeur de l'application ICEBlock, qui permet de repérer les agents de l'ICE et d'autres forces de l'ordre au niveau local, a intenté une action en justice contre le gouvernement des États-Unis pour violation présumée de la liberté d'expression. Les avocats du développeur d'ICEBlock, Joshua Aaron, ont déclaré que le gouvernement avait utilisé son pouvoir réglementaire pour « contraindre » Apple à « supprimer l'expression protégée par le premier amendement ». La ministre de la justice des États-Unis, Pam Bondi, a déclaré précédemment qu'elle avait contacté Apple pour lui demander de retirer l'application.
L'Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis est un organisme fédéral chargé de l'application de la loi, placé sous la tutelle du ministère américain de la sécurité intérieure (Homeland Security). Sa mission déclarée est de mener des enquêtes criminelles, d'appliquer les lois sur l'immigration, de préserver la sécurité nationale et de protéger la sécurité publique. L'ICE a été créé dans le cadre de la loi sur la sécurité intérieure de 2002, à la suite des attentats du 11 septembre. Il a absorbé les fonctions antérieures du Service de l'immigration et de la naturalisation et du Service des douanes des États-Unis.
En octobre, Apple a discrètement retiré de son App Store des applications populaires vivement critiquées par l'administration Trump. L'application ICEBlock permet de partager de façon anonyme l'emplacement des agents du service américain de l'immigration et des douanes (ICE). Mais Apple l'a retiré de l'App Store, après une plainte déposée par les forces de l'ordre, invoquant une règle normalement réservée à la protection des groupes marginalisés contre les discours haineux. Apple aurait également retiré les applications DeICER et Eyes Up, qui permet de conserver des vidéos TikTok, des bobines Instagram, des reportages et des vidéos documentant les abus commis par l'ICE.
Récemment, le développeur d'ICEBlock, une application utilisée pour repérer les agents de l'ICE et d'autres autorités chargées de l'application de la loi au niveau local, a poursuivi le gouvernement américain pour avoir prétendument enfreint ses droits à la liberté d'expression. Après qu'Apple a retiré l'application de sa boutique en octobre, son créateur Joshua Aaron a critiqué l'administration Trump pour avoir fait pression sur le fabricant de l'iPhone afin qu'il interdise ICEBlock, craignant qu'elle ne soit utilisée pour nuire aux agents des services d'immigration et des douanes des États-Unis.
Les avocats de Joshua Aaron ont écrit dans la plainte que la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, a clairement indiqué que le gouvernement « a utilisé son pouvoir réglementaire pour contraindre une plateforme privée à supprimer l'expression protégée par le premier amendement », lorsqu'elle a déclaré que le ministère de la justice avait exigé qu'Apple supprime l'application, qui n'était disponible que sur iOS. Selon la plainte, Apple a cité l'une de ses directives d'examen qui stipule que les applications ne peuvent pas autoriser un contenu répréhensible susceptible d'être utilisé pour nuire à un groupe ciblé. Selon Apple, ICEBlock cible les forces de l'ordre.
Aaron a déclaré que sa plainte s'inspirait des pères fondateurs des États-Unis, qui estimaient que « la survie de notre république démocratique n'est pas garantie ». « Elle exige une vigilance constante et une participation active et informée de la part des citoyens », a déclaré Aaron. « Lorsque nous voyons ou pensons que notre gouvernement fait quelque chose de mal, il est de notre devoir de lui demander des comptes. Et c'est là le cur de cette action en justice. »
Ce n'est pas la première fois qu'Apple prend une telle décision. En 2019, la société a supprimé une application que les manifestants de Hong Kong utilisaient pour suivre les mouvements de la police lors d'un conflit public sur les relations de la ville avec la Chine. Apple a déclaré à l'époque que l'application avait été supprimée parce que des criminels l'utilisaient pour cibler et tendre des embuscades à la police.
Aaron avait développé une version Android de son application, mais a déclaré qu'il ne pouvait pas la diffuser. Après la décision d'Apple de supprimer ICE Block, Alphabet, la société mère de Google, a également accepté d'interdire dans sa boutique d'applications les applications qui aident les gens à suivre les déplacements des forces de l'ordre, a-t-il déclaré.
Aaron a lancé ICEBlock en avril en réponse à la répression agressive de l'administration Trump à l'égard des immigrés. Selon de nouvelles données obtenues par l'Université de Californie à Berkeley via le projet de données sur les déportations de l'école, « plus d'un tiers des quelque 220 000 personnes arrêtées par les agents de l'ICE au cours des neuf premiers mois de l'administration Trump n'avaient pas d'antécédents criminels. » Les données de sondage de Gallup publiées le 28 novembre ont révélé que seuls 37 % des électeurs américains approuvaient la manière dont Trump gère l'immigration.
Pourtant le milliardaire Bill Gates, réputé pour ses activités philanthropiques, tirerait profit du programme de déportation de masse du président Donald Trump grâce à sa participation dans Signature Aviation, un prestataire clé des vols de l'ICE, l'agence américaine chargée de l'immigration et des douanes. Ces services d'affrètement privés, essentiels au programme d'expulsion massive du président Trump, ont soulevé des inquiétudes quant à d'éventuels conflits d'intérêts, d'autant plus que Bill Gates continue de défendre des causes à but non lucratif axées sur l'immigration par le biais de sa fondation.
Voir aussi :
ICEBlock, une application iOS permettant de signaler la présence d'agents de l'immigration, se hisse en tête des téléchargements de l'App Store US après avoir été critiquée par l'administration Trump
Trump promulgue la loi controversée « Take It Down » qui pourrait être utilisée pour censurer les contenus légaux et les opposants, elle comporte également des failles majeures qui menacent le chiffrement
ICE signe un contrat de 5,7 millions $ pour la surveillance des réseaux sociaux à l'aide de l'IA, l'agence fédérale US utilise la plateforme Zignal Labs pour surveiller 8 milliards de publications par jour
