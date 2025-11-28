Le débat sur la responsabilité juridique des IA revient sur la table
Confrontée à plusieurs poursuites judiciaires pour homicide involontaire, OpenAI vient de présenter sa première défense. L'entreprise nie dans un document judiciaire que ChatGPT a causé le suicide d'un adolescent et affirme au contraire que celui-ci a enfreint les conditions d'utilisation qui interdisent de discuter de suicide ou d'automutilation avec le chatbot. Le débat sur la responsabilité juridique de lintelligence artificielle revient sur la table.
Le premier aperçu de la stratégie mise en place par OpenAI pour surmonter la série de poursuites judiciaires apparait dans une affaire où les parents d'Adam Raine, âgé de 16 ans, accusent OpenAI d'avoir assoupli les mesures de sécurité, permettant ainsi à ChatGPT de devenir le coach en suicide de l'adolescent. Les parents affirment qu'OpenAI a conçu de façon délibérée la version utilisée par leur fils, ChatGPT 4o, pour encourager et valider ses idées suicidaires dans le but de créer le chatbot le plus engageant au monde.
OpenAI pour sa part affirme dans un billet de blog que les parents ont sélectionné des journaux de discussion inquiétants tout en ignorant le soi-disant tableau global révélé par l'historique des discussions de l'adolescent. En examinant les journaux, OpenAI affirme que l'adolescent a dit à ChatGPT qu'il avait commencé à avoir des idées suicidaires à l'âge de 11 ans, bien avant d'utiliser le chatbot.
« Une lecture complète de son historique de chat montre que sa mort, bien que dévastatrice, n'a pas été causée par ChatGPT », fait valoir OpenAI dans son dossier de défense.
Tous les journaux de conversations auxquels OpenAI fait référence dans son dossier sont scellés
Cela rend impossible la vérification du contexte plus large que l'entreprise d'intelligence artificielle prétend que ces journaux fournissent. Dans son blog, OpenAI déclare qu'elle limite la quantité de preuves sensibles mises à la disposition du public, en raison de son intention de traiter les cas liés à la santé mentale avec soin, transparence et respect.
Cet état de choses renforce néanmoins le positionnement selon lequel OpenAI est le concepteur de cette intelligence artificielle et, quen tant que tel, devrait assumer la responsabilité de ce suicide. Des sorties dinternautes suggèrent en effet que la programmation de ChatGPT aurait dû être menée de sorte que lintelligence artificielle garde la flamme de lespoir allumée chez ce jeune au lieu de lui montrer comment faire un nud coulissant pour se pendre.
Cest pour des cas de figure de ce type que les autorités de divers pays poussent afin dintroduire la vérification dâge sur les services en ligne
Parmi les méthodes suggérées et pour lesquelles les tentatives d'adoption se multiplient, on trouve :
- Vérification par carte de crédit/débit : Une vérification simple mais efficace, car les cartes de crédit ne sont généralement délivrées qu'aux adultes.
- Estimation faciale de l'âge : Une technologie basée sur l'IA qui analyse une photo ou une vidéo en direct pour estimer l'âge de l'utilisateur, sans identifier la personne ni stocker de données personnelles.
- Services d'identité numérique : Des portefeuilles d'identité numérique qui peuvent stocker et partager en toute sécurité des preuves d'âge vérifiées.
- Vérification via les opérateurs de réseaux mobiles : Confirmation que le numéro de téléphone mobile de l'utilisateur n'est pas soumis à des filtres d'âge.
- Vérification par pièce d'identité avec photo : Téléchargement d'une pièce d'identité (passeport, permis de conduire) qui est comparée à un selfie pour confirmer l'identité et l'âge.
- Vérification par services bancaires ou adresses e-mail : Accès sécurisé à des informations bancaires ou analyse de l'utilisation de l'adresse e-mail sur d'autres services pour estimer l'âge.
Lobjectif affiché : réduire drastiquement lexposition précoce des enfants à des contenus jugés dangereux, dont de nombreuses études montrent quils peuvent altérer la perception du consentement, la santé mentale ou encore les comportements sexuels.
Une IA conversationnelle peut-elle être tenue juridiquement responsable de ses interactions, ou doit-on en rester à la responsabilité de lentreprise qui la déploie ?
Les concepteurs dIA doivent-ils être considérés comme des fournisseurs de services psychologiques involontaires lorsquils mettent en avant lempathie de leurs modèles ?
Jusquoù une entreprise comme OpenAI doit-elle aller pour anticiper les usages déviants de son outil ?
Devrait-on instaurer une période de tests de sécurité obligatoires avant tout lancement commercial dun nouveau modèle IA ?
Les régulateurs doivent-ils aller jusquà imposer des boîtes noires permettant danalyser les logs en cas dincident grave ?
Les équipes tech devraient-elles intégrer systématiquement des psychologues et sociologues dans le développement des IA conversationnelles ?
