Un employé licencié d'Intel aurait volé des fichiers « Top Secret » avant de disparaître : l'ex-ingénieur a téléchargé 18 000 fichiers, violant ainsi les lois fédérales et nationales sur les secrets d'affaires

Intel accuse un ancien employé de Seattle d'avoir téléchargé des fichiers « Top Secret ». Dans un premier temps, l'ingénieur logiciel n'a pas réussi à s'emparer d'un ensemble de secrets commerciaux d'Intel, le géant des puces informatiques de Santa Clara, mais il a réessayé. Intel, qui accuse Luo d'avoir enfreint les lois fédérales et nationales sur les secrets d'affaires, lui réclame au moins 250 000 dollars de dédommagement. La société demande également une décision de justice obligeant Luo à remettre ses appareils électroniques personnels à des fins d'inspection et l'obligeant à donner à la société les informations confidentielles qu'il aurait détournées.
Intel Corporation est une multinationale technologique américaine qui conçoit, fabrique et vend des composants informatiques tels que des microprocesseurs (CPU) et des produits connexes pour les marchés professionnels et grand public. En 2024, Intel était le troisième fabricant mondial de puces semi-conductrices en termes de chiffre d'affaires et figure dans la liste Fortune 500 des plus grandes entreprises américaines en termes de chiffre d'affaires depuis 2007. Depuis 2025, Intel est partiellement détenue par le gouvernement des États-Unis.
Intel fournit des microprocesseurs à la plupart des fabricants de systèmes informatiques et est l'un des développeurs de la série x86 de jeux d'instructions que l'on trouve dans la plupart des ordinateurs personnels (PC). Elle fabrique également des chipsets, des contrôleurs d'interface réseau, des mémoires flash, des processeurs graphiques (GPU), des réseaux de portes programmables (FPGA) et d'autres dispositifs liés aux communications et à l'informatique. Intel est très présente sur le marché des PC à usage général et des PC de jeu de haute performance grâce à sa gamme de CPU Intel Core, dont les modèles haut de gamme comptent parmi les CPU grand public les plus rapides, ainsi qu'à sa série de GPU Intel Arc.
En 2025, Intel a supprimé 35 500 emplois en moins de deux ans, dont 20 500 récemment, dans le cadre de la restructuration menée par son PDG Lip-Bu Tan afin d'améliorer l'efficacité et de rivaliser dans le domaine de l'IA avec des concurrents tels que TSMC et Nvidia. Cette refonte réduit les dépenses de R&D dans un contexte de pression sur le marché. Ces mesures visent à repositionner Intel pour lui permettre de se redresser dans un environnement concurrentiel dans le domaine des semi-conducteurs.
Pourtant un nouveau rapport a révélé que la firme accuse un ancien employé de Seattle d'avoir téléchargé des fichiers « Top Secret ». Dans un premier temps, l'ingénieur logiciel n'a pas réussi à s'emparer d'un ensemble de secrets commerciaux d'Intel, le géant des puces informatiques de Santa Clara, mais il a réessayé.
Jinfeng Luo, qui travaille chez Intel depuis 2014, a été informé le 7 juillet que son emploi au sein de l'entreprise prendrait fin le 31 juillet, selon une plainte déposée par Intel contre lui.,Huit jours avant la fin de son emploi, Luo aurait branché un disque dur externe à son ordinateur portable Intel, mais lorsqu'il a essayé de télécharger un fichier, les contrôles internes de l'entreprise ont bloqué le transfert, selon le procès.
Cinq jours plus tard, Luo aurait déployé une autre technologie, un gadget plus sophistiqué qui ressemble à un petit serveur informatique, appelé dispositif de stockage en réseau. Au cours des trois jours suivants, Luo a téléchargé près de 18 000 fichiers, dont certains étiquetés « Intel Top Secret », selon la plainte déposée auprès du tribunal de l'État de Washington.
Intel, qui accuse Luo d'avoir enfreint les lois fédérales et nationales sur les secrets d'affaires, lui réclame au moins 250 000 dollars de dédommagement. La société demande également une décision de justice obligeant Luo à remettre ses appareils électroniques personnels à des fins d'inspection et l'obligeant à donner à la société les informations confidentielles qu'il aurait détournées.
Le procès ne précise pas pourquoi Luo, de Seattle, a été licencié. Intel a déclaré en juin, dans un document réglementaire, qu'elle prévoyait de réduire ses effectifs de 15 % cette année. Intel a détecté les transferts de données présumés de Luo et a lancé une enquête, selon le procès.
Pendant près de trois mois, la société a tenté de joindre Luo - un récapitulatif des efforts déployés par Intel pour le contacter occupe deux pages de l'action en justice de 14 pages - mais il n'a jamais répondu aux appels téléphoniques, aux courriels et aux lettres, selon l'action en justice. « Luo a refusé d'entrer en contact avec Intel », affirme le procès, « sans parler de renvoyer les fichiers ».
Le fabricant de puces de Santa Clara, éclipsé aux yeux du public par ses voisins de la Silicon Valley, Google, Apple et Facebook, a été placé sous les feux de la rampe au cours de l'été, lorsque le président Donald Trump a annoncé que le gouvernement fédéral prenait une participation de 10 % dans l'entreprise, en utilisant des subventions et des promesses de financement déjà accordées, mais pour la plupart non versées.
Même son PDG estime qu'il est trop tard pour que l'entreprise rattrape son retard dans le secteur de l'IA. Intel, autrefois un titan incontesté de l'industrie des semi-conducteurs, se trouve aujourd'hui à un carrefour critique. Les déclarations de son PDG, Lip-Bu Tan, ont mis en lumière une réalité difficile : l'entreprise accuse un retard considérable dans le domaine de l'intelligence artificielle et a chuté de manière significative dans le classement des entreprises de semi-conducteurs. Ces révélations intervennaient alors qu'Intel procède à des milliers de suppressions d'emplois à travers le monde dans le cadre d'une restructuration majeure.
Source : Rapport d'Intel
Et vous ?
Pensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Un ancien ingénieur d'Intel condamné pour avoir volé des secrets commerciaux au profit de Microsoft. Varun Gupta a plaidé coupable devant un tribunal fédéral pour avoir volé et partagé des documents sensibles
Une employée licenciée d'une coopérative de crédit de New York détruit 21 Go de données pour se venger. Elle a supprimé plus 20 000 fichiers et près de 3 500 répertoires
La perte de données suite au départ d'un employé constitue un problème majeur pour les entreprises, d'après une étude
Vous avez lu gratuitement 697 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.