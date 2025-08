Google perd son appel dans le procès intenté par Epic Games, qui l'oblige à ouvrir ses politiques relatives au Google Play Store, et à autoriser les marchés et les systèmes de facturation concurrents.



Epic Games a gagné son procès antitrust contre Google en décembre 2023, lorsqu'un jury fédéral de Californie a estimé que le géant de la recherche avait violé les lois antitrust américaines en ce qui concerne la manière dont il gère le Play Store. Il s'agit d'une victoire historique pour Epic, qui édite notamment le jeu vidéo populaire Fortnite, et d'un échec cuisant pour Google, accusé d'avoir usé de pratiques antitrust pour obtenir illégalement un monopole sur le marché de la distribution des applications Android. La Cour a demandé à Epic de proposer des changements que Google devrait mettre en place pour corriger la situation.Cependant, Google s'oppose aux réformes proposées par Epic Games pour favoriser une concurrence équitable sur le marché de la distribution des applications Android. L'entreprise a affirmé que les demandes formulées par l'éditeur de Fortnite sont "inutiles" et dépassent "largement" le cadre du verdict prononcé par le tribunal. Elle a déposé une injonction indiquant au tribunal que la proposition d'Epic Games ruinerait ses capacités en matière de concurrence. Le document indique qu'Epic Games tente de créer un régime qui nuira à "un écosystème très complexe et dynamique" utilisé par des milliards de consommateurs et de développeurs d'applications dans le monde entier.Récemment, Google a tenté sans succès de persuader une cour d'appel américaine d'annuler le verdict du jury et l'ordonnance du tribunal fédéral dans le procès Epic Games qui l'oblige à réformer son magasin d'applications, Play. La 9e cour d'appel fédérale de San Francisco a rejeté à l'unanimité les arguments de Google selon lesquels le juge de première instance avait commis des erreurs juridiques dans l'affaire antitrust de 2020, qui avait injustement favorisé Epic Games.La décision signifie que Google Play Store devra supprimer les restrictions mises en place pour empêcher les développeurs d'applications de créer des marchés et des systèmes de facturation concurrents. L'injonction aurait dû prendre effet plus tôt, mais elle était en suspens après l'appel interjeté par Google. "", a écrit la juge Margaret McKeown dans une déclaration au nom du panel unanime.La juge McKeown a également souligné que le tribunal de district a le droit d'exiger de Google qu'il traite avec les parties lésées par son comportement anticoncurrentiel, même ses concurrents.Google estime que cette décision risque non seulement de "", mais aussi de compromettre l'innovation pour le système d'exploitation Android. Lee-Anne Mulholland, vice-présidente des affaires réglementaires chez Google, s'est exprimée à ce sujet : "Dans le même temps, le PDG d'Epic, Tim Sweeney, a salué cette décision dans un message publié sur X, affirmant qu'elle permettrait à l'entreprise de proposer son Epic Game Store via Google Play. Cette refonte aura certainement un impact sur Google, mais il est difficile d'en évaluer l'ampleur, car Alphabet ne traite pas séparément les revenus de l'App Store dans ses résultats financiers.L'analyste Mandeep Singh a déclaré dans une note l'année dernière que l'utilisation accrue des systèmes de facturation tiers par les entreprises de médias et de jeux vidéo représente une menace plus importante pour Google que les App Stores concurrents. "", a déclaré Singh.Le procès intenté par Epic Games contre Google occupe désormais le devant de la scène, quelques semaines après que la société ait réglé son litige antitrust contre Samsung au début du mois.Le procès, qui impliquait également Google, affirmait que Samsung avait conspiré avec le géant des moteurs de recherche pour protéger son magasin d'applications , Google Play, de la concurrence en utilisant la fonction Auto Blocker de Samsung, qui aurait dissuadé les utilisateurs de télécharger des applications en dehors de Google Play et du magasin Galaxy de Samsung.Samsung et Google ont tous deux nié toute malversation et ont refusé de divulguer les termes spécifiques de l'accord. Cependant, Epic Games est clairement satisfait du résultat du jugement, puisque le directeur général de la société, Tim Sweeney, a exprimé sa gratitude, affirmant que Samsung répondrait à ses préoccupations dans un message publié sur X.Quant au procès en cours avec Google, il est encore un peu tôt pour sabrer le champagne, car un éventuel recours de Google devant la Cour suprême pourrait retarder ou modifier le résultat final. Selon l'issue de ce procès, la décision pourrait potentiellement remodeler le marché des applications Android en réduisant les obstacles pour les développeurs et en augmentant le choix des consommateurs.: La 9e cour d'appel fédérale de San FranciscoPensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?