Le président américain Donald Trump est devenu un grand fan de deepfakes générés par l'IA. Il partage des vidéos controversées créées par l'IA sur ses réseaux sociaux, suscitant régulièrement la colère des internautes. Récemment, il a diffusé une vidéo créée par l'IA dans laquelle il est représenté portant une couronne et volant un jet militaire nommé "King Trump", larguant des excréments sur des manifestants. Toutefois, de nombreux médias ont choisi dutiliser des euphémismes pour décrire le contenu du deepfake. Les critiques dénoncent une autocensure et affirment que cette prudence dans le langage minimise la gravité de lincident.
Plus récemment, c'est le gouvernement américain qui a suscité une vive controverse en utilisant de manière controversée des images emblématiques de la célèbre franchise de jeux vidéo Halo de Microsoft pour promouvoir ses efforts en matière d'immigration. Cette initiative, qui intervient peu après l'annonce surprise de Halo: Campaign Evolved, met en évidence une tendance récurrente de l'administration actuelle à utiliser sans autorisation apparente des contenus protégés par le droit d'auteur à des fins de propagande politique.
La saga s'est déroulée sur les réseaux sociaux, à commencer par la Maison Blanche, siège officiel du pouvoir américain, qui a partagé une image générée par IA. Cette illustration représentait le président américain Donald Trump réimaginé en Master Chief, le protagoniste de la série Halo. Cette publication semblait être une plaisanterie faisant suite à un faux communiqué diplomatique de GameStop, qui avait déclaré la fin de la « guerre des consoles » en raison de la sortie supposée du remake de Halo sur PlayStation 5. Elle semblait également faire référence aux déclarations fréquentes, bien que non fondées, de Trump selon lesquelles il aurait mis fin à huit guerres en seulement huit mois.
Pour replacer le contexte, Master Chief est le protagoniste du jeu vidéo Halo. C'est un super-soldat génétiquement amélioré, créé pour protéger l'humanité. Dans les jeux, il se bat pour sauver la Terre et ses colonies d'une menace extraterrestre existentielle. Pour de nombreux fans, associer un tel personnage à Trump semblait absurde.La publication « bâclée » montrait Trump vêtu de l'armure verte de Master Chief, debout devant la Maison Blanche et un drapeau américain modifié ne comportant que 40 étoiles, un détail qui n'est pas passé inaperçu.
Les démocrates comme les républicains se sont moqués de cette image. Si de nombreux observateurs ont trouvé le message initial de la Maison Blanche « ridicule et embarrassant », les critiques ont également souligné qu'il était symptomatique d'un déclin plus général du discours politique et conforme au ton d'autres communications officielles sur les réseaux sociaux, comme le fait de qualifier Trump de « négociateur en chef » dans le contexte des différends commerciaux mondiaux actuels.
La situation a pris une tournure bien plus inquiétante quelques heures plus tard. Le département de la Sécurité intérieure (DHS) a publié son propre message sur le thème de Halo, intitulé « Destroy the Flood » (Détruisez le Flood), accompagné d'un lien direct vers la page de recrutement de l'ICE (Immigration and Customs Enforcement). Ce message a immédiatement suscité une condamnation généralisée et sévère.
Les commentateurs n'ont pas tardé à souligner les implications profondément dangereuses de la comparaison entre les immigrants aux États-Unis et « le Flood », une forme de vie extraterrestre parasite de l'univers Halo, connue pour infecter et anéantir les sociétés avancées. Une telle rhétorique est non seulement profondément offensante, mais aussi troublante, car elle établit des parallèles inquiétants avec des atrocités historiques où la déshumanisation des « autres » (tels que les « untermenschen » pendant l'Holocauste ou les « cafards » au Rwanda) a été le prélude à une cruauté, une injustice et une violence généralisées. Les critiques ont fait valoir que le message du gouvernement américain, dans ce contexte, était d'une ambiguïté troublante.
Malgré l'indignation publique importante et l'utilisation non autorisée de sa propriété intellectuelle pour un contenu hautement controversé et politisé, Microsoft a choisi de rester silencieux sur la question. Interrogé à ce sujet, un représentant a déclaré : « Microsoft n'a rien à dire à ce sujet ». Cette absence de réponse fait écho à des cas précédents, tels que la décision de Nintendo de rester silencieux lorsque le département de la Sécurité intérieure a utilisé de manière similaire des images de Pokémon pour promouvoir des raids agressifs contre les immigrants. Cette position soulève des questions sur la volonté des entreprises technologiques d'intervenir lorsque leurs marques sont détournées à des fins politiques, en particulier dans des domaines sensibles.
Au sein de la communauté passionnée des fans de Halo, les réactions ont été intenses et variées. Alors que le serveur officiel Halo Discord aurait interdit toute discussion sur les publications controversées, le subreddit Halo géré par les fans a adopté une approche différente. L'équipe de modération a décidé d'autoriser la conversation, reconnaissant le désir manifeste des utilisateurs de discuter de ces messages très controversés.
Les commentaires les plus plébiscités reflétaient une exaspération et une critique généralisées, un utilisateur déplorant : « Mon Dieu, j'en ai tellement marre que la Maison Blanche se comporte comme un adolescent rebelle de 17 ans. » Un autre observateur critique a souligné : « C'est un niveau d'ignorance médiatique comparable à celui de la police utilisant le logo du Punisher », mettant en évidence le décalage perçu entre les agences gouvernementales et la culture populaire.
« Master Chief ne serait jamais associé à MAGA, putain. Vous êtes les Covenants. Des fascistes théocratiques maléfiques », a écrit un utilisateur de X, faisant référence aux ennemis extraterrestres de Halo. D'autres ont inondé X de mèmes, affirmant que la tentative de la Maison Blanche de séduire les gamers « ressemblait à une parodie » et « passait complètement à côté de l'esprit de Halo ».
Ajoutant une autre dimension particulière à la controverse qui se déroule, GameStop a lui-même retweeté le message initial de la Maison Blanche. Son retweet comprenait une autre image de Trump en Master Chief, accompagnée de manière bizarre d'un « mème JD Vance au visage gras » positionné comme Cortana en arrière-plan. La signification ou l'intention précise derrière l'amplification de ce contenu par GameStop reste floue, ce qui alimente encore davantage la perplexité du public autour de cet incident.
Le compte officiel X de la Maison Blanche a ensuite répondu au message de GameStop avec l'image de Trump en Master Chief, accompagnée de la légende « Power to the Players » (Le pouvoir aux...
