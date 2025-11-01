L'utilisation par l'ICE de la reconnaissance faciale pour scanner les visages des citoyens américains lors de contrôles dans la rue a suscité l'indignation en raison des violations de la vie privée et du quatrième amendement. Les détracteurs, notamment des législateurs des deux partis, exigent l'arrêt de cette pratique, invoquant les fouilles sans mandat et les risques pour les libertés civiles. Cette controverse met en évidence les tensions entre l'application des lois sur l'immigration et les normes démocratiques.
L'Immigration and Customs Enforcement (ICE) est une agence fédérale chargée de l'application de la loi, placée sous la supervision du département américain de la Sécurité intérieure. Sa mission officielle consiste à mener des enquêtes criminelles, à faire respecter les lois sur l'immigration, à préserver la sécurité nationale et à protéger la sécurité publique. En pleine expansion sous le second mandat de Donald Trump, l'ICE a été accusée de nombreuses violations des droits civils et d'être devenue un outil d'intimidation.
Récemment, un rapport a révélé que les États-Unis franchissent une nouvelle ligne rouge dans lusage des technologies de surveillance. Des agents dICE (Immigration and Customs Enforcement) et de la CBP (Customs and Border Protection) procèdent désormais à des scans faciaux sur la voie publique pour « vérifier la citoyenneté » de certaines personnes. Présentée comme un outil defficacité, cette pratique fait naître un débat brûlant sur la légalité, la discrimination et la dérive autoritaire de lappareil sécuritaire américain.
Cependant, l'ICE (Immigration and Customs Enforcement) a été critiqué pour son utilisation de la technologie de reconnaissance faciale afin de scanner les visages des citoyens américains lors de contrôles de routine dans la rue. Les législateurs, y compris d'éminents démocrates, affirment que ces scans forcés violent le quatrième amendement en effectuant des fouilles abusives sans mandat ni motif valable. Des vidéos circulant en ligne montrent des agents de l'ICE arrêtant des personnes dans la rue et leur demandant de se soumettre à des scans faciaux via des appareils mobiles afin de vérifier leur statut de citoyenneté, une pratique qui, selon les détracteurs, porte atteinte aux protections constitutionnelles au nom de l'application des lois sur l'immigration.
La controverse porte sur le déploiement par l'ICE d'outils tels que l'application Mobile Fortify, qui permet aux agents de recouper les scans avec les bases de données fédérales en temps réel. Selon certaines informations, ces scans ont été utilisés non seulement sur des immigrants présumés, mais aussi sur des citoyens américains, ce qui a suscité des inquiétudes quant à un éventuel abus. Des préoccupations bipartites ont émergé, certains républicains se joignant au concert de critiques, craignant une dérive vers une surveillance plus étendue.
Ce n'est pas la première fois que la reconnaissance faciale suscite des contestations juridiques. En 2022, un juge de l'Ohio a jugé inconstitutionnelle la numérisation des pièces pendant les examens à distance, invoquant le risque de fouilles illégales un précédent désormais invoqué dans le débat sur l'ICE. Les législateurs y voient la preuve que les tactiques de l'ICE pourraient également porter atteinte au droit à la vie privée, d'autant plus que les agents procéderaient à ces numérisations de manière aléatoire et sans justification claire.
Des sénateurs tels que Ron Wyden et Ed Markey ont mené la charge, exhortant l'ICE à mettre immédiatement fin à ce programme. Dans une lettre adressée à l'agence, ils ont souligné les problèmes de précision de la reconnaissance faciale, notant des taux d'erreur plus élevés pour les personnes de couleur, et ont exigé la transparence sur les tests et l'autorité légale. Leur initiative fait écho à des appels lancés en septembre 2025, où des préoccupations similaires concernant les risques pour la vie privée avaient été soulevées.
Les capacités de surveillance de l'ICE vont au-delà des scans faciaux, puisqu'elles intègrent des outils de scan de l'iris et de piratage de téléphones. L'agence a acquis une technologie biométrique basée sur l'IA qui permet d'identifier des individus à une distance pouvant atteindre 4,5 mètres à l'aide de smartphones, officiellement dans le cadre des efforts d'expulsion, mais de plus en plus souvent utilisée lors de manifestations et d'actions militantes nationales. Les publications sur X (anciennement Twitter) reflètent le malaise du public, les utilisateurs avertissant que cette technologie pourrait cibler les dissidents politiques, bien que ces sentiments restent spéculatifs et ne constituent pas une preuve définitive d'abus.
Les détracteurs affirment que cela fait partie d'une campagne de surveillance de masse sur le sol américain, comme le souligne un article récent qui détaille l'utilisation par l'ICE de drones, la surveillance des réseaux sociaux et la localisation sans mandat. Les législateurs comparent cette pratique aux tactiques des régimes étrangers, insistant sur le fait que sans contrôle, elle porte atteinte aux normes démocratiques.
En réponse, des projets de loi tels que le VISIBLE Act 2025 visent à obliger les agents de l'ICE à s'identifier et à interdire le port de masques non médicaux pendant les opérations, afin de lutter contre l'anonymat qui permet des scans incontrôlés. Ce projet de loi, présenté par les sénateurs Alex Padilla et Cory Booker, vise à rétablir la responsabilité face à l'augmentation des arrestations. Parallèlement, des restrictions de type européen sur la reconnaissance faciale, comme évoqué dans un article historique d'Ars Technica datant de 2021, sont proposées comme modèles pour la réforme américaine.
Le débat recoupe également la question plus large de l'éthique de l'IA, avec des parallèles avec des utilisations par les entreprises telles que les algorithmes de tarification de Delta, que les législateurs souhaitent interdire afin d'empêcher toute exploitation abusive, selon un autre rapport d'Ars Technica. Alors que l'ICE défend ses outils comme étant essentiels à la sécurité des frontières, les experts du secteur avertissent qu'une adoption sans contrôle pourrait normaliser l'utilisation de technologies intrusives dans tous les secteurs.
Pourtant, l'ICE a récemment renforcé ses capacités de surveillance en investissant 5,7 millions de dollars dans la plateforme d'intelligence artificielle (IA) de Zignal Labs, capable d'analyser plus de 8 milliards de publications sur les réseaux sociaux quotidiennement. Le système suit l'activité en ligne des individus, permettant à l'ICE de cibler de manière proactive les utilisateurs à des fins d'expulsion. Les détracteurs, notamment les défenseurs des libertés civiles, affirment que cela représente une menace sérieuse pour la liberté d'expression et la démocratie, amplifiant les inquiétudes quant au rôle croissant de l'IA dans la surveillance gouvernementale.
Les experts en politique technologique soulignent la nécessité d'un contrôle judiciaire, en s'appuyant sur des affaires telles que les lois texanes sur la vérification de l'âge, contestées comme étant de la censure. Pour l'instant, la contestation des scans effectués par l'ICE met en évidence une tension cruciale : comment faire respecter les lois sur l'immigration sans porter atteinte aux libertés civiles. Avec la diffusion virale de vidéos montrant des scans effectués dans la rue, la pression publique s'intensifie, ce qui pourrait conduire à une remise en question de la surveillance en Amérique. Comme l'a déclaré un législateur, « il ne s'agit pas de sécurité, mais de contrôle ». Le résultat pourrait remodeler les stratégies technologiques des agences fédérales pour les années à venir.
