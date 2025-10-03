Apple a déposé une réponse devant le tribunal pour défendre sa décision d'intégrer l'IA d'OpenAI dans iOS, opposant le procès intenté par xAI d'Elon Musk, Apple rejette les allégations anticoncurrentielles

Apple a déposé une réponse devant le tribunal pour défendre sa décision d'intégrer l'IA d'OpenAI dans iOS, en réponse à la plainte déposée par xAI, la société d'Elon Musk. La société affirme n'avoir rien fait de mal, prévoit de futurs partenariats dans le domaine de l'IA et rejette les allégations anticoncurrentielles de xAI comme de simples « spéculations ». Cette contestation judiciaire fait écho aux accusations antitrust passées contre Apple concernant ses pratiques commerciales.
En août dernir, Elon Musk a intenté un procès retentissant contre Apple et OpenAI, la société de Sam Altman, accusant les deux géants technologiques de s'être illégalement entendus pour étouffer xAI et d'autres concurrents dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le procès antitrust intenté devant la cour fédérale du Texas allègue que ChatGPT d'OpenAI est « le seul chatbot IA génératif qui bénéficie de milliards de requêtes d'utilisateurs provenant de centaines de millions d'iPhones » grâce à un partenariat avec Apple.
Récemment, Apple a déposé une requête auprès d'un tribunal américain affirmant que le fabricant de l'iPhone n'avait rien fait de mal en choisissant OpenAI pour intégrer son modèle d'IA dans le système d'exploitation iOS. Les avocats d'Apple ont déclaré que même si la société s'était associée à OpenAI en premier, il est « de notoriété publique qu'Apple a l'intention de s'associer à d'autres chatbots IA génératifs » à l'avenir. Apple demande à un juge de Fort Worth, au Texas, de classer l'affaire. La société basée à Cupertino a fait valoir dans son dossier que le préjudice antitrust allégué par les sociétés de Musk repose sur « des spéculations sans fondement ».
Dans le dossier, les avocats d'Apple affirment que X Corp. prétend qu'Apple ne peut pas s'associer à OpenAI « sans s'associer simultanément à tous les autres chatbots IA génératifs, indépendamment des considérations de qualité, de confidentialité ou de sécurité, de la faisabilité technique, du stade de développement ou des conditions commerciales ». « Bien sûr, les lois antitrust n'exigent pas cela. »
La collaboration d'Apple avec OpenAI consiste à intégrer l'application iPhone gratuite la plus téléchargée aux États-Unis, ChatGPT, dans ses derniers iPhones. Le procès affirme que cet « accord exclusif » a fait de ChatGPT « le seul chatbot IA génératif intégré à l'iPhone » et que les entreprises ont « verrouillé les marchés afin de maintenir leurs monopoles et d'empêcher des innovateurs tels que X et xAI de leur faire concurrence ».
Ce n'est pas la première fois qu'Apple fait face à des poursuites judiciaires concernant son App Store. La société a déjà eu des démêlés avec les régulateurs et des entreprises comme Epic Games, qui l'accusent de restreindre illégalement la concurrence sur son App Store. Les allégations contenues dans la plainte d'Elon Musk reflètent également celles formulées par le ministère américain de la Justice, qui a poursuivi Apple en mars 2023 pour avoir prétendument monopolisé le marché des smartphones. Le gouvernement affirmait dans sa plainte qu'Apple utilisait son pouvoir pour bloquer les « super applications » qui faciliteraient le changement de téléphone pour les consommateurs, un argument similaire à celui avancé par Musk selon lequel le comportement d'Apple entrave la croissance des « applications tout-en-un » telles que X.
Outre des dommages-intérêts, Elon Musk demande au tribunal de rendre une ordonnance mettant fin à ce qu'il qualifie d'« accord illégal ». Un porte-parole d'OpenAI a qualifié le procès de « conforme au comportement harcelant habituel de Musk ».
Pourtant, Grok, l'IA conversationnelle d'Elon Musk, est qualifiée de désastre pour la démocratie. Intégrée à la plateforme X (anciennement Twitter) et conçue pour être à la fois humoristique et provocante, cette IA a rapidement attiré lattention pour ses réponses sarcastiques et ses prises de position surprenantes. Une étude de 2024 a notamment révélé que des utilisateurs créent de fausses images liées aux élections à l'aide du robot Grok AI et les partagent sur X et que la plateforme d'Elon Musk ne respecte pas ses propres règles pour l'empêcher.
