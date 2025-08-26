Elon Musk a intenté un procès retentissant contre Apple et OpenAI, la société de Sam Altman, les accusant d'avoir illégalement conspiré pour étouffer xAI et d'autres concurrents dans le domaine de l'IA.

Elon Musk a récemment intenté un procès retentissant contre Apple et OpenAI, la société de Sam Altman, accusant les deux géants technologiques de s'être illégalement entendus pour étouffer xAI et d'autres concurrents dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le procès antitrust intenté devant la cour fédérale du Texas allègue que ChatGPT d'OpenAI est « le seul chatbot IA génératif qui bénéficie de milliards de requêtes d'utilisateurs provenant de centaines de millions d'iPhones » grâce à un partenariat avec Apple.
Le 12 août 2025, Elon Musk a lancé une charge publique contre Apple, accusant la firme de Cupertino de manipuler les classements de lApp Store pour favoriser ChatGPT dOpenAI au détriment de ses propres produits, notamment le réseau social X et le chatbot IA Grok. Selon lui, Apple aurait délibérément exclu ses applications de la section « Must Have », une vitrine mise en avant sur lApp Store, réduisant ainsi leur visibilité et freinant leur croissance.
Dans un message publié sur X, Musk a affirmé : « Apple agit de manière à rendre impossible pour nimporte quelle société dIA autre quOpenAI datteindre la première place dans lApp Store. Cest une violation antitrust flagrante. » Il a rappelé que X est, selon ses chiffres, lapplication dactualités la plus téléchargée au monde, tandis que Grok occuperait la cinquième place toutes catégories confondues. La question rhétorique quil a posée à Apple « Jouez-vous à la politique ? » donne le ton dun affrontement à la fois juridique et médiatique.
Elon Musk a récemment intenté un procès retentissant contre Apple et OpenAI, la société de Sam Altman, accusant les deux géants technologiques de s'être illégalement entendus pour étouffer xAI et d'autres concurrents dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le procès antitrust intenté devant la cour fédérale du Texas allègue que ChatGPT d'OpenAI est « le seul chatbot IA génératif qui bénéficie de milliards de requêtes d'utilisateurs provenant de centaines de millions d'iPhones » grâce à un partenariat avec Apple.
Selon la plainte, cela donne à ChatGPT un avantage considérable et déloyal dans sa bataille contre xAI, la société en pleine expansion derrière le chatbot sarcastique Grok. La plainte affirme également qu'Apple a relégué Grok et d'autres chatbots concurrents dans les bas du classement de son App Store, les rendant moins visibles pour les téléchargements. « Dans une tentative désespérée pour protéger son monopole sur les smartphones, Apple s'est associé à l'entreprise qui tire le plus grand profit de l'entrave à la concurrence et à l'innovation dans le domaine de l'IA : OpenAI, un monopole sur le marché des chatbots IA génératifs », affirme la plainte.
Sans l'« accord exclusif » entre les deux entreprises, Apple n'aurait aucune raison de ne pas promouvoir massivement X et Grok dans sa boutique en ligne, selon la plainte. Les avocats de Musk veulent bloquer ce qu'ils qualifient de « stratagème anticoncurrentiel » et réclament des milliards de dollars de dommages et intérêts. Dans le même temps, OpenAI en tire profit en accédant aux données des utilisateurs et aux invites qui peuvent être utilisées pour améliorer ChatGPT d'une manière que ses concurrents ne peuvent pas égaler, selon la plainte.
Apple et OpenAI sont tous deux qualifiés de « monopoles » dans la plainte. Elle allègue également que l'essor de l'IA et des « super applications », telles que celle que Musk promet depuis longtemps de livrer, constituent une « menace existentielle » pour l'activité d'Apple, car elles pourraient offrir aux clients l'accès à des fonctionnalités qui étaient auparavant liées à des appareils spécifiques comme l'iPhone.
Cette plainte, qui semble vouloir imiter le procès remporté par le ministère de la Justice contre Apple concernant son accord de 20 milliards de dollars par an visant à faire de Google le moteur de recherche par défaut de son navigateur web Safari, a été déposée quelques semaines seulement après que Musk ait publiquement menacé d'intenter une action en justice contre Apple pour avoir prétendument refusé de référencer ses entreprises dans l'App Store.
Dans une brève déclaration, un porte-parole d'OpenAI a déclaré : « Cette dernière plainte s'inscrit dans la continuité du harcèlement constant de Musk. » Apple a déjà défendu l'équité de son partenariat avec OpenAI, affirmant qu'elle s'associe aux meilleures entreprises afin d'offrir la meilleure expérience utilisateur possible.
Musk a d'abord laissé entendre le mois dernier qu'Apple supprimait ses applications à la demande d'OpenAI, qu'il poursuit déjà dans le cadre d'une autre procédure pour avoir prétendument abandonné sa mission caritative au profit d'une restructuration à but lucratif. Dans le cadre de ce conflit, OpenAI a également poursuivi Elon Musk pour pratiques anticoncurrentielles et interférence dans ses relations commerciales avec les investisseurs et les clients.
Source : Plainte déposée par Elon Musk et xAI
Et vous ?
Pensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Voir aussi :
Apple et OpenAI ont actuellement le partenariat le plus incompris dans le domaine de la technologie. Elon Musk attaque l'intégration Apple/ChatGPT en la qualifiant de « logiciel espion effrayant »
OpenAI révèle qu'Elon Musk voulait en faire une entreprise à but lucratif dont il aurait eu le contrôle total. Il a exigé une participation majoritaire et insistait pour occuper le poste de PDG
Elon Musk affirme qu'Apple a menacé de retirer Twitter de l'App Store et qu'Apple a pratiquement cessé de faire de la publicité sur la plateforme
Vous avez lu gratuitement 535 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.