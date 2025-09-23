Rolling Stone, Billboard, Variety et The Hollywood Reporter poursuivent Google en justice et accusent l'entreprise d'avoir volé le contenu de leurs publications pour alimenter les résumés générés par l'IA

Penske Media Corporation (PMC), la société mère de Rolling Stone, Billboard, Variety et The Hollywood Reporter, a poursuivi Google en justice le 12 septembre 2025. PMC accuse le fournisseur de services cloud et de recherche alimenté par l'intelligence artificielle (IA) d'avoir volé le contenu journalistique de ses publications pour alimenter les résumés générés par l'IA, que Google appelle « AI Overviews ».
Google LLC est une multinationale américaine spécialisée dans la publicité en ligne, les moteurs de recherche, le cloud computing, les logiciels informatiques, l'informatique quantique, le commerce électronique, l'électronique grand public et l'intelligence artificielle (IA). Elle a été qualifiée de « société la plus puissante au monde » par la BBC et figure parmi les marques les plus valorisées au monde. La société mère de Google, Alphabet Inc., est considérée comme faisant partie du groupe Big Tech, aux côtés de Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon et Meta.
Cette action en justice reflète des préoccupations similaires soulevées dans d'autres pays. Au Japon, les éditeurs ont accusé les moteurs de recherche alimentés par l'IA, fournis par des géants tels que Google et Microsoft, d'enfreindre les droits d'auteur en permettant aux outils d'IA de générer des résumés ressemblant à des articles originaux. L'Association japonaise des éditeurs et rédacteurs de journaux a exigé que les entreprises technologiques obtiennent le consentement des organisations de presse, avertissant que les réponses générées par l'IA reproduisent souvent le travail journalistique sans autorisation appropriée.
Dans le cadre du litige opposant PMC et Google, l'éditeur affirme que Google ne laisse pas aux éditeurs un choix équitable, car il utilise son monopole sur la recherche pour les contraindre à autoriser l'utilisation de leur contenu dans les AI Overviews, sous peine de ne plus apparaître dans les résultats de recherche. L'éditeur affirme que cela a entraîné une baisse du trafic et une perte de revenus.
Le procès intenté par PMC contre Google met en évidence le besoin croissant de directives plus claires en matière de droits d'auteur, d'autant plus que le contenu généré par l'IA fait désormais partie du quotidien des internautes.
Bien que ce procès soit le premier du genre contre Google, il s'ajoute à une liste croissante de poursuites judiciaires accusant les créateurs de systèmes d'IA de violation des droits d'auteur.
L'action intentée par PMC peut sembler similaire à d'autres poursuites judiciaires liées à l'IA, mais elle est unique en ce sens qu'elle aborde ce que certains considèrent comme la nécessité de redéfinir ou de réviser la législation sur le droit d'auteur et met en évidence les soupçons de nombreux éditeurs concernant la croissance des grands modèles de langage (LLM) et d'autres systèmes d'IA générative (GenAI).
Les systèmes de GenAI compliquent la tâche des éditeurs qui souhaitent conserver le modèle d'abonnement comme principale source de revenus. Cette dynamique n'est pas seulement en jeu dans ce procès, mais également dans d'autres, notamment celui intenté par le New York Times contre OpenAI, concurrent de Google.
« Nous sommes confrontés à des situations très complexes », a déclaré Bradley Shimmin, analyste chez Futurum Group. « Ce qui pourrait sembler être une victoire pour les consommateurs et les créateurs de contenu pourrait, en réalité, être un élément limitant qui réduit fondamentalement la capacité des éditeurs, en particulier les petits éditeurs, à opérer avec succès sur ce marché. »
Les résumés générés par l'IA semblent aider les consommateurs en leur fournissant des synthèses, mais en même temps, ils réduisent le trafic dont les éditeurs ont besoin pour survivre.
Selon Bradley Shimmin, on peut en dire autant des créateurs de modèles d'IA. Une fois que des restrictions seront imposées sur les informations protégées par le droit d'auteur, une mesure qui serait bénéfique pour les éditeurs, cela pourrait limiter la capacité d'innovation des créateurs de modèles d'IA.
Le marché de l'IA ne dispose pas non plus de règles et de pratiques strictes régissant la manière dont les créateurs d'IA peuvent utiliser le contenu d'autrui. Cependant, certaines décisions de justice ont abordé cette question. Par exemple, dans l'affaire Bartz c. Anthropic, dans laquelle le vendeur était accusé d'avoir enfreint les droits d'auteur de livres, un juge fédéral a statué que l'utilisation transformative du livre constituait un usage loyal, même si le piratage de ces livres ne l'était pas. Cependant, certaines décisions ont déclaré que le contenu créé par des modèles d'IA n'était pas protégé par le droit d'auteur.
« Par conséquent, vous placez l'ensemble du marché dans une situation incertaine et instable », a déclaré Bradley Shimmin.
Il a ajouté que les éditeurs tels que PMC se sentent menacés dans leur modèle économique, car les consommateurs doivent choisir entre le contenu pour lequel ils paient et le contenu dérivé produit par les LLM. Compte tenu de la structure complexe des poursuites judiciaires liées à l'IA, PMC a rédigé sa plainte en utilisant un langage similaire à celui utilisé par le ministère américain de la Justice dans le cadre de son procès antitrust et pour monopole contre Google, a déclaré Michael Bennett, avocat et vice-chancelier associé chargé de la science des données et de la stratégie en matière d'IA à l'université de l'Illinois à Chicago.
« Cela indique que ce cabinet qui travaillait avec PMC a probablement étudié cette décision très récente jusqu'au moment du dépôt de la plainte », a déclaré Michael Bennett, en référence à la plainte du ministère américain de la Justice.
Il a ajouté que le procès PMC couvre un domaine similaire et utilise certaines des conclusions de la décision antérieure, telles que celle du juge fédéral qui a déterminé que Google était en situation de monopole.
La plainte déposée par l'éditeur est également importante car elle montre que PMC se trouve dans une lutte qu'il ne peut pas gagner concernant la manière dont il souhaite que son contenu soit découvert. S'il souhaite que son contenu soit découvrable par Google, il doit autoriser Google à générer des résumés IA à partir de ce contenu. Et ce contenu ne sera pas priorisé si l'éditeur ne souhaite pas participer aux aperçus IA.
Michael Bennett a déclaré qu'il n'était pas certain que l'argument de PMC soit recevable devant les tribunaux, car Google pourrait le contester en affirmant que PMC souhaite être référencé par Google.
« En fin de compte, [nous devrons] évaluer la valeur de cette position, de cet argument, puis voir comment Google réagira », a-t-il déclaré.
Alors que Google est confronté à une nouvelle affaire de droits d'auteur, des chercheurs remettent en question les affirmations des entreprises d'IA selon lesquelles il serait impossible de former des modèles d'IA puissants tout en respectant les droits d'auteur. Dans le cadre d'une étude, un collectif de chercheurs, coordonné par EleutherAI et comprenant des membres du MIT, de la Carnegie-Mellon et de l'université de Toronto, a créé un ensemble de données de 8 téraoctets composé exclusivement de contenus sous licence ouverte et du domaine public. À partir de celui-ci, ils ont entraîné Comma v0.1, un modèle de 7 milliards de paramètres dont les performances sont équivalentes à celles du modèle LLaMA 2-7B de Meta. Ils ont ainsi prouvé qu'il est possible de développer une IA hautement performante sans enfreindre la loi sur les droits d'auteur.
