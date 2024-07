Vers la fin de l'année 2023, le New York Times a intenté une action en justice contre OpenAI et Microsoft pour violation des droits d'auteur. Il affirme que les entreprises ont illégalement fourni des "millions d'articles" à Bing Chat de Microsoft et à ChatGPT d'OpenAI pour développer leurs produits. Le New York Times affirmait également que l'index de recherche Bing de Microsoft copie son contenu en ligne et le donne aux utilisateurs sans l'autorisation de la publication, ce qui le prive de revenus d'abonnement, de licence, de publicité et d'affiliation. Le procès indique que les entreprises devraient être tenues responsables de "milliards de dollars de dommages".Récemment, les médias japonais ont affirmé que la recherche par l'IA porte atteinte aux droits d'auteur et appellent à une réforme juridique. Les moteurs de recherche alimentés par l'intelligence artificielle fournis par les géants américains de la technologie tels que Google LLC et Microsoft Corp. enfreignent probablement les droits d'auteur, a déclaré une association gérée par les médias japonais.Dans un communiqué, l'Association japonaise des éditeurs et rédacteurs de journaux a demandé aux entreprises qui exploitent de tels services d'obtenir le consentement des organismes de presse, car les réponses des moteurs de recherche ressemblent souvent à des articles dont la source n'a pas été autorisée.L'association a analysé le fait que les moteurs de recherche IA renvoient parfois des réponses inexactes car ils réutilisent ou modifient des articles de manière inappropriée et a souligné que les entreprises devraient s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité de leurs services avant de les lancer. L'association a également exhorté le gouvernement japonais à revoir et à réviser de toute urgence les lois relatives à la propriété intellectuelle, telles que la loi sur les droits d'auteur.Les moteurs de recherche IA, qui combinent les capacités des moteurs de recherche traditionnels avec l'IA générative, extraient des informations de plusieurs sites pour afficher une réponse résumée à la requête de l'utilisateur. Google a lancé ce service l'année dernière. L'association a fait valoir dans sa déclaration que si les moteurs de recherche traditionnels dirigent les utilisateurs vers divers documents protégés par le droit d'auteur disponibles en ligne, les moteurs de recherche à intelligence artificielle divulguent le contenu, ce qui en fait un type de service complètement différent.Tout en soulignant que, dans de nombreux cas, le contenu essentiel de l'article référencé est repris dans son intégralité et constitue donc une violation du droit d'auteur, l'association a également mis l'accent sur la question des « recherches sans clic », dans lesquelles les utilisateurs ne visitent pas le site source. Elle a averti que le manque de trafic pourrait conduire à la diminution des activités de reportage des organismes de presse, ce qui aurait alors un impact négatif sur la démocratie et la culture.La déclaration s'inquiète également des inexactitudes potentielles dans les réponses générées par les moteurs de recherche IA, qui pourraient donner l'impression que les articles sources eux-mêmes sont erronés et nuire à la crédibilité des organismes de presse. L'association a ajouté que la fourniture de services de moteurs de recherche d'IA sans avoir obtenu l'autorisation d'utiliser les articles sources pourrait constituer une violation de la loi antimonopole.Dans un rapport publié à l'automne dernier, la Japan Fair Trade Commission a laissé entendre que les entreprises exploitant des moteurs de recherche, qui servent de passerelles vers les sites d'information, pourraient occuper une position dominante par rapport aux entreprises de médias, et a averti que si les frais d'utilisation des articles étaient très faibles, cela poserait un problème au regard de la loi.Un porte-parole de Google a déclaré que ses services de recherche en intelligence artificielle respectaient les lois, notamment la loi japonaise sur le droit d'auteur. «», a déclaré le porte-parole.: Association japonaise des éditeurs et rédacteurs de journauxPensez-vous que cette plainte est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?