Un juge fédéral américain se prononce sur l'argument de Meta concernant l'utilisation équitable des droits d'auteur sur l'IA : "Vous anéantissez le marché pour le travail de cette personne".



La comédienne Sarah Silverman et deux autres auteurs ont engagé des poursuites pour violation du droit d'auteur contre Meta Platforms et OpenAI en 2023 , les accusant d’avoir utilisé leurs œuvres sans autorisation pour entraîner leurs modèles d’intelligence artificielle (IA) à générer du texte. Selon les plaintes, Meta et OpenAI ont obtenu les œuvres des plaignants à partir de sites illégaux de "bibliothèques fantômes", qui proposent des livres numérisés sans respecter les droits d’auteur. Les plaignants ont cité comme preuve le fait que les modèles d’IA sont capables de résumer leurs livres lorsqu’ils sont sollicités.Meta a depuis lors fait valoir qu'une telle utilisation relevait de la doctrine de l'utilisation équitable. En vertu de la loi américaine sur le droit d'auteur, l'utilisation équitable est une doctrine qui permet d'utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur sans l'autorisation explicite du détenteur du droit d'auteur, par exemple à des fins de critique, de reportage, d'enseignement et de recherche. Mais le juge fédéral américain Vince Chhabria ne semble pas avoir été impressionné par cette défense.", a déclaré le juge Chhabria aux avocats de Meta dans un tribunal de San Francisco. "L'utilisation équitable peut être utilisée comme défense positive en réponse à des plaintes pour violation du droit d'auteur, bien que plusieurs facteurs soient pris en compte pour juger si l'utilisation d'œuvres protégées par le droit d'auteur relève de l'utilisation équitable, notamment l'effet de l'utilisation de ces œuvres sur le marché (ou les marchés potentiels) dans lequel elles existent.Meta a fait valoir que ses systèmes d'intelligence artificielle font une utilisation équitable des œuvres protégées par le droit d'auteur en les étudiant, afin de créer un nouveau contenu "transformatif". Toutefois, le juge Chhabria ne semble pas d'accord. "", a déclaré le juge.L'avocat de Meta, Kannon Shanmugam, aurait alors fait valoir que les titulaires de droits d'auteur n'ont pas le droit d'être protégés contre la concurrence sur le "". Ce à quoi le juge Chhabria a répondu : "Cependant, le juge Chhabria semble également s'être opposé à l'avocat du plaignant, David Boies, en ce qui concerne le fait que le procès ne fournit pas suffisamment de preuves pour aborder les impacts potentiels sur le marché de la conduite alléguée de Meta. "", a déclaré le juge Chhabria, ajoutant : "L'affaire continue donc. En parallèle, Meta fait également face à des allégations que l’entreprise aurait téléchargé plus de 81,7 téraoctets de livres piratés pour enrichir les modèles d’IA utilisés dans ses projets. Ces accusations émanent de plusieurs auteurs et organisations défendant les droits des écrivains. Selon eux, Meta aurait utilisé des bases de données de livres piratés, notamment celles circulant sur des plateformes comme Library Genesis (LibGen), Z-Library ou encore Bibliotik, qui sont bien connues pour héberger des millions d’ouvrages sous copyright en accès gratuit et illégal. Ces ouvrages auraient servi à enrichir LLaMA (Large Language Model Meta AI), l’un des modèles de langage les plus avancés développés par Meta.Fait intéressant, en posant à l'IA de Meta la question : "", les réponses de la machine ont été vsurprenantes. En mars 2025, l'IA de Meta a affirmé : "Quelques jours après, l'algorithme a changé d'avis. En réponse à la même question, il a précisé : "" Une réponse qui confirme la position que Meta défend.Pensez-vous que ces déclarations du juge sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?