Vladimir Poutine ordonne que l'application de messagerie MAX, soutenue par l'État russe et concurrente de WhatsApp, soit préinstallée sur tous les téléphones et tablettes. Les détracteurs affirment qu'il s'agit d'une application d'espionnage, mais les médias d'État démentent cette affirmation. La décision de promouvoir MAX intervient alors que Moscou cherche à renforcer son contrôle sur l'espace Internet, alors qu'elle est engagée dans un bras de fer avec l'Occident au sujet de l'Ukraine, qu'elle présente comme une tentative de façonner un nouvel ordre mondial.
En 2022, le président russe Vladimir Poutine a signé une ordonnance stipulant que les logiciels étrangers, tels que les applications autonomes ou les logiciels intégrés dans du matériel ou des équipements, ne pourront plus être achetés sans l'aval de Moscou. Cette mesure s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la Russie pour se sevrer des technologies étrangères, après que l'industrie technologique s'est jointe à l'effort de sanctions mondiales contre le pays et a suspendu les ventes ou restreint ses plateformes, produits et services en Russie.
Récemment, une application de messagerie soutenue par l'État russe appelée MAX, concurrente de WhatsApp et qui, selon ses détracteurs, pourrait être utilisée pour suivre les utilisateurs, devra être préinstallée sur tous les téléphones mobiles et tablettes à partir du mois prochain, a annoncé le gouvernement russe. La décision de promouvoir MAX intervient alors que Moscou cherche à renforcer son contrôle sur l'espace Internet, alors qu'elle est engagée dans un bras de fer avec l'Occident au sujet de l'Ukraine, qu'elle présente comme une tentative de façonner un nouvel ordre mondial.
Le gouvernement russe a déclaré dans un communiqué que MAX, qui sera intégré aux services gouvernementaux, figurera sur la liste des applications préinstallées obligatoires sur tous les « gadgets », y compris les téléphones mobiles et les tablettes, vendus en Russie à partir du 1er septembre. Les médias d'État affirment que les accusations des détracteurs du Kremlin selon lesquelles MAX serait une application d'espionnage sont fausses et qu'elle dispose de moins d'autorisations d'accès aux données des utilisateurs que ses concurrents WhatsApp et Telegram.
À partir du 1er septembre, l'application russe RuStore, préinstallée sur tous les appareils Android, sera également obligatoire sur les appareils Apple. Une application de télévision en russe appelée LIME HD TV, qui permet de regarder gratuitement les chaînes de télévision publiques, sera préinstallée sur tous les téléviseurs intelligents vendus en Russie à partir du 1er janvier, a ajouté le gouvernement.
Cette initiative visant à promouvoir les applications nationales fait suite à l'annonce faite ce mois-ci par la Russie de commencer à restreindre certains appels sur WhatsApp, propriété de Meta Platforms, et sur Telegram, accusant les plateformes étrangères de ne pas partager d'informations avec les forces de l'ordre dans les affaires de fraude et de terrorisme. WhatsApp, qui comptait 97,3 millions d'utilisateurs en Russie en juillet, a réagi en accusant Moscou de tenter d'empêcher les Russes d'accéder à des communications sécurisées, tandis que Telegram, qui comptait 90,8 millions d'utilisateurs, a déclaré lutter activement contre l'utilisation abusive de sa plateforme.
Selon les données de Mediascope, la troisième application de messagerie la plus populaire en juillet était VK Messenger, avec 17,9 millions d'utilisateurs, une offre de la même société technologique contrôlée par l'État, VK, qui a développé MAX. MAX a déclaré cette semaine que 18 millions d'utilisateurs avaient téléchargé son application, dont certaines parties sont encore en phase de test. Le ministère russe de l'Intérieur a déclaré que MAX était plus sûr que ses concurrents étrangers, mais qu'il avait arrêté un suspect dans la première affaire de fraude utilisant la nouvelle messagerie.
Dans sa politique, Vladimir Poutine avait déjà menacé d' "étrangler" les entreprises technologiques américaines, dont Microsoft et Zoom, au lendemain de la tirade furieuse du président Donald Trump contre le dirigeant russe. "Ils essaient de nous étrangler, nous devrions répondre en retour", a déclaré Poutine, après avoir appris que les deux entreprises technologiques américaines opéraient toujours techniquement en Russie, bien qu'elles s'en soient officiellement retirées en raison de la guerre en Ukraine.
