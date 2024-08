La Russie bloque l'application de messagerie Signal, dernière mesure en date des autorités visant à renforcer le contrôle de l'information dans le contexte des combats en Ukraine

L'invasion de l'Ukraine par la Russie est un conflit déclenché le 24 février 2022. Cette invasion est considérée comme la plus importante opération militaire qu'ait connue l'Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre de la propagande d'État et du strict contrôle du récit imposé à la population en Russie, l'utilisation de plusieurs mots est réprimée par la loi et passible de prison, tandis que les réseaux sociaux sont censurés, tout comme l'ensemble des médias. Plusieurs de ces derniers qui ne sont pas dans la ligne du régime ont dû fermer. Au début de l'année 2024, le conflit est considéré être dans une impasse.Récemment, l'organisme public russe de surveillance des communications a déclaré qu'il avait bloqué l'accès à l'application de messagerie Signal. Il s'agit de la dernière mesure prise par les autorités pour renforcer le contrôle de l'information dans le contexte des combats en Ukraine.L'agence, Roskomnadzor, a déclaré avoir pris cette décision en raison de la "". Signal utilise un système de chiffrement de bout en bout, ce qui rend difficile l'interception des communications par le gouvernement russe.Les autorités russes ont intensifié leur répression de la dissidence et des médias libres après l'envoi de troupes en Ukraine par le président Vladimir Poutine en février 2022. Elles ont bloqué de nombreux médias indépendants en langue russe qui critiquent le Kremlin et ont coupé l'accès à la plateforme X (anciennement Twitter), ainsi qu'à Facebook et Instagram de Meta.Dernier coup porté à la liberté d'information, YouTube a été confronté à des pannes massives, après des ralentissements répétés au cours des dernières semaines. Les autorités russes ont imputé ces ralentissements à l'incapacité de Google à mettre à niveau son équipement en Russie, mais de nombreux experts ont contesté cette affirmation, estimant que la raison probable des ralentissements et de la dernière panne était la volonté du Kremlin de fermer l'accès du public à une plateforme majeure qui véhicule des opinions d'opposition.: Organisme public russe de surveillance des communicationsQuel est votre avis sur le sujet ?