La plateforme X d'Elon Musk, anciennement Twitter, a conclu un accord provisoire avec d'anciens employés, qui avaient intenté un procès pour obtenir 500 millions de $ d'indemnités de licenciement.

La plateforme X d'Elon Musk a conclu un accord provisoire avec d'anciens employés de Twitter dans le cadre d'un procès de 500 millions de dollars. Les parties ont révélé l'accord dans un document judiciaire demandant le report de l'audience prévue le 17 septembre dans cette affaire. Le recours collectif proposé par les anciens employés de Twitter Courtney McMillan et Ronald Cooper, qui affirmaient que la société ne leur avait pas versé, ainsi qu'à d'autres employés licenciés, les indemnités de licenciement qui leur étaient dues.
En 2022, on avait assisté à un exode d'employés chez Twitter, car de nombreux travailleurs ont rejeté les conditions proposées par Elon Musk pour rester dans l'entreprise, choisissant plutôt de partir. Des centaines d'employés de Twitter ont démissionné avant la réinitialisation culturelle « extrêmement hardcore » de l'entreprise par Elon Musk. Dans la foulée, Elon Musk avait envoyé de nouveaux courriels aux employés de Twitter, mettant au défi les managers d'approuver le travail à distance à leurs propres risques.
Cependant, lorsque le magnat de la technologie Elon Musk a envoyé un e-mail aux employés de Twitter en 2022, leur donnant 24 heures pour cliquer sur oui afin de conserver leur emploi ou démissionner volontairement, il ne sattendait probablement pas à une telle réaction. En 2024, un tribunal du travail irlandais a statué que cet ultimatum était injuste et a ordonné à Twitter, désormais rebaptisé X, de verser plus de 600 000 $ à un ancien cadre, Gary Rooney.
Récemment, la plateforme X d'Elon Musk a conclu un accord provisoire avec d'anciens employés de la société alors connue sous le nom de Twitter qui avaient intenté un procès pour obtenir 500 millions de dollars d'indemnités de licenciement. Les parties ont révélé l'accord dans un document judiciaire demandant le report de l'audience prévue le 17 septembre dans cette affaire. La cour d'appel fédérale de San Francisco a accepté de reporter l'audience afin que les deux parties puissent finaliser l'accord de règlement.
Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués. Le recours collectif proposé par les anciens employés de Twitter Courtney McMillan et Ronald Cooper, qui affirmaient que la société ne leur avait pas versé, ainsi qu'à d'autres employés licenciés, les indemnités de licenciement qui leur étaient dues.
Musk a racheté la plateforme de médias sociaux en 2022 et a licencié des milliers d'employés, supprimant des équipes entières chargées de la confiance et de la sécurité, des droits de l'homme et de l'accessibilité du site aux personnes handicapées. D'autres poursuites judiciaires, dont une intentée par des dirigeants de Twitter, dont l'ancien PDG Parag Agrawal, sont toujours en cours.
L'approche du milliardaire consistant à réduire considérablement les effectifs de Twitter a servi de modèle à sa direction, pendant plusieurs mois, du département de l'efficacité gouvernementale (DOGE) du président Donald Trump, qui a licencié des dizaines de milliers de fonctionnaires fédéraux au début de l'année. Un e-mail annonçant une « offre de démission différée » aux fonctionnaires fédéraux, leur promettant un salaire jusqu'en septembre sans avoir à travailler, était intitulé « Fork in the Road » (Croisement), faisant écho à un e-mail similaire envoyé par Musk aux employés de Twitter en 2022.
Les longues batailles juridiques de Musk avec plus de 2 000 anciens employés de Twitter ont également été un précurseur des batailles judiciaires que mène actuellement l'administration Trump au sujet de la réduction des effectifs fédéraux, bien que les circonstances soient différentes.
La situation actuelle de X remet en question l'acquisition d'Elon Musk de la plateforme. Outre ces différents en justice, un rapport a révélé que les prêts qu'Elon Musk a utilisés pour acheter Twitter sont devenus la pire opération de fusion-financement pour les banques depuis la crise financière de 2008-2009. Sept banques impliquées dans l'opération, dont Bank of America et Morgan Stanley, ont donné à la holding de Musk environ 13 milliards de dollars pour racheter le géant des médias sociaux en 2022. Selon le Wall Street Journal, les banques qui prêtent de l'argent pour des rachats tentent généralement de vendre rapidement la dette à d'autres investisseurs, mais cela ne s'est pas produit dans le cas de Twitter.
Et vous ?
Pensez-vous que cet accord est crédible ou pertinent ?
Quel est votre avis sur la situation de X ?
Voir aussi :
Elon Musk va supprimer la moitié des emplois chez Twitter et mettre fin au télétravail pour les autres, car il est pour un retour au bureau sous peine de licenciement
La société X d'Elon Musk a contacté des employés licenciés pour leur réclamer de l'argent, affirmant qu'ils ont été surpayés. Elle menace de les poursuivre en justice
2023, l'année où l'incompétence et la mégalomanie d'Elon Musk ont défoncé sauvagement Twitter, désormais en perdition et affublé du nom grotesque "X", la valeur de X a chuté de plus de 55 % en un an
Vous avez lu gratuitement 532 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.