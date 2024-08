Un organisme irlandais tranche

X doit verser plus de 600 000 $ à un ancien cadre, Gary Rooney



Sinead McSweeney au siège de Twitter à Dublin

Une cadre supérieure avait obtenue une injonction du tribunal pour empêcher Musk de la licencier

Une situation qui a affecté plusieurs personnes

Analyse critique de l’ultimatum de Musk

Éthique et pression psychologique : L’exigence de cliquer sur “oui” ou démissionner dans un délai aussi court peut être perçue comme une pression psychologique. Les employés peuvent se sentir contraints de prendre une décision précipitée sans réfléchir aux implications à long terme.

Droits des employés : Le tribunal a statué que l’échec d’un employé à cliquer sur “oui” ne constituait pas une démission légale. Cela soulève des questions sur le respect des droits des employés et la manière dont les entreprises doivent gérer les licenciements.

Transparence et communication : L’e-mail de Musk manquait de transparence. Au lieu d’imposer un ultimatum, une communication ouverte sur les raisons du changement aurait été plus appropriée. Les employés méritent d’être informés et consultés sur les décisions qui affectent leur avenir professionnel.

Impact sur la culture d’entreprise : L’approche autoritaire de Musk peut nuire à la culture d’entreprise. Les employés pourraient se sentir méfiants envers la direction et moins enclins à s’engager pleinement dans leur travail.

En novembre 2022, après le renvoi de plusieurs milliers d'employés, Elon Musk a invité ceux qui restent à changer leurs habitudes de travail et d'être prêt pour un travail intensif à l'avenir.Dans un courriel envoyé à minuit, Musk a lancé un ultimatum aux employés : « s'engager à adopter une culture "hardcore" chez Twitter ou partir avec des indemnités de licenciement ». Musk a demandé aux employés de Twitter de signer un formulaire en ligne « avant jeudi 17h (heure de l'Est) » et de s'engager à travailler « de longues heures à une intensité élevée ». Si les employés refusent de signer le formulaire, ils seront licenciés et recevront trois mois d'indemnités. Dans le message, Musk a décrit un « Twitter 2.0 » qui sera dirigé par des ingénieurs, « ceux qui écrivent du bon code » jouant un rôle plus important au sein de l'entreprise.Elon Musk n'avait pas à envoyer aux employés de Twitter un courriel leur donnant 24 heures pour cliquer sur « oui » afin de conserver leur emploi ou de démissionner volontairement lors de sa prise de contrôle en 2022, a jugé lundi un organisme irlandais de surveillance des lieux de travail.Non seulement l'e-mail n'a pas donné au personnel un préavis suffisant, a jugé le tribunal du travail, mais le fait qu'un employé n'ait pas cliqué sur « oui » ne peut en aucun cas constituer un acte légal de démission. Au contraire, le tribunal a examiné des preuves alléguant que l'e-mail semblait avoir été conçu pour amener les employés à accepter de nouvelles conditions d'emploi, à l'improviste, ou pour les pousser à se porter volontaires pour un licenciement pendant une période de licenciements massifs dans l'ensemble de Twitter.« À l'avenir, pour construire un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus compétitif, nous devrons faire preuve d'une extrême rigueur », a écrit Musk dans l'e-mail destiné à l'ensemble du personnel. « Cela signifie que nous devrons travailler de longues heures à haute intensité. Seules des performances exceptionnelles permettront d'obtenir la note de passage ».Avec pour objet « Un fork dans la route », le courriel invitait le personnel à « si vous êtes sûr de vouloir faire partie du nouveau Twitter, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous pour dire oui. Toute personne qui ne l'aura pas fait avant 17 heures demain (jeudi) recevra trois mois d'indemnités de licenciement. Quelle que soit votre décision, nous vous remercions de vos efforts pour assurer le succès de Twitter ».Dans une décision de 73 pages, un arbitre de la Commission irlandaise des relations sur le lieu de travail (WRC pour Workplace Relations Commission), Michael MacNamee, a jugé injuste le licenciement brutal par Twitter d'un cadre supérieur basé en Irlande, Gary Rooney, a rapporté le radiodiffuseur de service public irlandais RTÉ. Rooney avait fait valoir que son contrat stipulait clairement que sa démission devait être fournie par écrit, et non en s'abstenant de remplir un formulaire.Un porte-parole du ministère de l'Entreprise, du Commerce et de l'Emploi, qui s'occupe des demandes de renseignements de la WRC auprès des médias, a déclaré que la décision serait publiée sur le site web de la WRC le 26 août, après que les deux parties auront eu « l'occasion de l'examiner dans son intégralité ».Désormais, au lieu de verser à Rooney l'indemnité de départ prévue, d'une valeur d'un peu plus de 25 000 dollars, Twitter, qui s'appelle désormais X, doit payer à Rooney plus de 600 000 dollars. Selon de nombreux médias, il s'agit d'un montant record accordé par la WRC, qui comprend environ 220 000 dollars « au titre de la perte future de revenus ».La WRC a rejeté la demande de Rooney concernant une prime de performance qui lui aurait été due pour 2022, mais s'est par ailleurs largement rangée à ses arguments concernant le licenciement abusif.Rooney avait travaillé pour Twitter pendant neuf ans avant le rachat par Musk. Il a déclaré à la WRC qu'il aimait son travail, mais qu'il n'avait aucun moyen de savoir, d'après l'e-mail « Fork in the Road », « quel était le package proposé » ou « les implications d'accepter de rester travailler pour Twitter ». Il a hésité à cliquer sur oui, ne sachant pas comment ses avantages ou ses options d'achat d'actions pourraient changer, tout en discutant de sa décision de partir potentiellement avec d'autres employés de Twitter sur Slack et en affirmant qu'il partirait sur Twitter.Twitter a tenté de faire valoir que les discussions sur Slack et les tweets de Rooney concernant l'e-mail indiquaient qu'il avait l'intention de démissionner, mais le tribunal n'a pas été d'accord sur la pertinence de ces éléments.« Face à une telle situation, aucun employé ne pourrait être blâmé pour avoir refusé d'être contraint de donner un assentiment illimité et sans réserve à l'une ou l'autre des propositions », a déclaré MacNamee.Sinead McSweeney, vice-présidente mondiale de la politique publique de Twitter basée en Irlande, a obtenu une injonction temporaire de la Haute Cour de Dublin pour l'empêcher d'être licenciée. McSweeney affirme qu'elle a été exclue de ses comptes professionnels et du bureau de Dublin de Twitter après ne pas avoir répondu à l'e-mail envoyé par Elon Musk aux employés, qui demandait aux travailleurs de répondre "oui" pour s'engager dans la culture "extrêmement hardcore" de Twitter, ou autrement partir.Elle affirme qu'en ne répondant pas à un e-mail générique et vague envoyé à tous les employés de Twitter par son propriétaire, le multimilliardaire Elon Musk, elle a été traitée comme si elle n'était plus employée par l'entreprise. Alors que l'entreprise l'aurait informée qu'elle avait accepté un forfait de sortie, McSweeney assure qu'elle n'a pas démissionné.McSweeney n'a jamais répondu à l'e-mail, car il ne décrivait pas les attentes de Musk pour les employés qui ont décidé de rester, et l'indemnité de départ ne répondait pas à ses « droits contractuels ». McSweeney a ensuite reçu un e-mail confirmant sa « démission volontaire » le 18 novembre. Depuis, elle a été exclue du bureau de Dublin de Twitter et de ses systèmes informatiques internes, y compris de son compte de messagerie d'entreprise.Dans une déclaration sous serment au tribunal, McSweeney a affirmé qu'elle travaillait souvent plus de 40 heures par semaine, comme l'exige son contrat. Depuis la prise de contrôle de Twitter, a-t-elle déclaré, sa charge de travail est passée à plus de 75 heures par semaine, car de nombreux employés de Twitter ont été sommairement licenciés. McSweeney a déclaré qu'elle était veuve et mère d'un fils adolescent.Au total, 35 employés de Twitter n'ont pas cliqué sur « oui ».De nombreux employés licenciés ont poursuivi Twitter après le rachat par Musk et, jusqu'à présent, X semble s'en tirer à bon compte. L'entreprise a gagné au moins un procès tout en menaçant de récupérer l'argent qu'elle prétend avoir « surpayé » les employés australiens qui ont été licenciés. Le procès de Rooney est l'une des premières grandes victoires des employés licenciés de Twitter qui luttent contre les indemnités de licenciement prétendument injustes et dérisoires de Musk.Lauren Wegman, directrice principale des ressources humaines de X, a déclaré que sur les 270 employés irlandais qui ont reçu l'e-mail, seuls 35 n'ont pas cliqué sur « oui ». Après la décision de cette semaine, il semble probable que X devra faire face à d'autres plaintes de la part des dizaines d'employés qui ont suivi la même voie que Rooney.X n'a pas commenté la décision, mais elle est probablement déçue par cette défaite. L'entreprise de médias sociaux avait tenté de faire valoir que le contrat de travail de Rooney « permettait à l'entreprise d'apporter des modifications raisonnables à ses conditions d'emploi », a rapporté RTÉ. Wegman a également déclaré qu'il était déraisonnable pour Rooney de croire que son salaire pourrait changer après avoir cliqué sur « oui », disant à la WRC que son « emploi n'aurait probablement pas pris fin s'il avait déposé un grief » dans le délai de 24 heures, a rapporté la RTÉ.L’ultimatum lancé par Elon Musk aux employés de Twitter (maintenant X) soulève des questions fondamentales sur les pratiques de gestion et les droits des employés. Voici quelques points à considérer :Sources : RTÉ Pensez-vous que l’ultimatum de Musk était éthique ? Considérez-vous que la méthode de « cliquez sur ‘oui’ ou démissionnez » est une approche appropriée pour gérer les employés ?Quelles sont les limites de l’autorité des dirigeants dans une entreprise ? Abordez la notion de pouvoir des dirigeants et la manière dont il peut être utilisé de manière abusive ou injuste.Comment les entreprises devraient-elles gérer les licenciements massifs ? Partagez vos idées sur les meilleures pratiques en matière de licenciements et de restructuration.Quelles sont les implications pour les droits des employés dans un monde de plus en plus numérique ? Explorez comment les nouvelles technologies et les communications électroniques peuvent affecter les droits des travailleurs.