Le RGPD ne représente-t-il rien ? C'est ce que suggère l'effort d'adoption par l'UE du projet de loi ChatControl
Qui signe la fin de la confidentialité des communications numériques

Le , par Patrick Ruiz
Le RGPD ne représente-t-il rien ? C'est ce que suggère l'effort dadoption par l'UE du projet de loi ChatControl
Qui signe la fin de la confidentialité des communications numériques

Le projet de loi ChatControl vient avec une promesse qui est de mettre fin à la pédopornographie en ligne et avec un prix fort à payer : Chaque citoyen de lUE est considéré comme potentiel prédateur. En effet, la Commission de lUE propose d'obliger les fournisseurs de services de courrier électronique, de chat et de messagerie à rechercher automatiquement des contenus suspects dans tous les chats, messages et courriels privés, de manière générale et sans distinction. Le résultat : Une surveillance de masse via un regard en temps réel entièrement automatisé des messageries et des chats et la fin de la confidentialité de la correspondance numérique. En gros, cest un ensemble de dispositions en contradiction avec le règlement général sur la protection des données (RGPD).


Les implications de lentrée en vigueur du projet de loi ChatControl 2.0

  • Toutes vos discussions par messageries instantanées ou par courriel seront automatiquement scannées pour trouver des contenus douteux. Rien ne pourra être confidentiel ou secret. Il ny aura pas besoin dune décision dun tribunal pour scanner vos messages : ce sera fait systématiquement et automatiquement.
  • Si un algorithme classe le contenu de votre message comme douteux, vos photos privées ou intimes pourront être visionnées par le personnel et les sous-traitants dentreprises internationales ou directement par les services de polices. Toutes vos photos de nudes peuvent être visionnées par des gens que vous ne connaissez pas et possiblement être mises entre de mauvaises mains.
  • Les flirts et les sextos peuvent être lus par le personnel et les sous-traitants dentreprises internationales et par les autorités policières, car les filtres de reconnaissance de texte recherchant de la « corruption de mineurs » signalent souvent à tort les conversations intimes.
  • Vous pouvez être faussement dénoncé et faire lobjet dune enquête pour diffusion présumée de matériel pédopornographique. Les algorithmes danalyse de messageries sont connus pour signaler des photos de vacances tout à fait légales denfants sur une plage, par exemple. Selon les autorités de la police fédérale suisse, 80 % des signalements générés par des machines savèrent sans fondement. De même, en Irlande, seuls 20 % des signalements NCMEC reçus en 2020 ont été confirmés comme étant réellement des « documents relatifs à la maltraitance denfants ». En Allemagne, près de 40 % des procédures denquête criminelle ouvertes pour pédopornographie visent des mineurs.
  • Durant votre prochain voyage à létranger, attendez-vous à avoir des problèmes. Des signalements automatiques sur vos communications peuvent avoir été transférés à dautres pays, comme les Etats-Unis dAmérique où la protection des données personnelles nexiste pas.
  • Les services de renseignement et les hackers pourront espionner vos communications privées. Si le chiffrement des applications de communication est supprimé pour permettre lanalyse de vos messages, la porte sera alors ouverte à quiconque en aura les moyens techniques de lire vos échanges.
  • Ce nest que le début. Une fois la technologie danalyse de messagerie établie, il devient très facile de lutiliser à dautres fins. Et qui garantit que ces machines à incriminer ne seront pas utilisées à lavenir sur nos smartphones et nos ordinateurs portables ?
  • Vous ne pourrez plus créer demail ou de comptes anonymes sans présenter une pièce didentité ou une photo de votre visage, vous rendant identifiable et vulnérables à des fuites de données. Cela limite par exemple les conversations sensibles liées à la sexualité, la communication de contenu anonyme (ex : lanceurs dalertes), ainsi que les activités politiques.
  • Si vous avez moins de 18 ans, vous ne pourrez plus installer les applications suivantes via les magasins dapplications (raison donnée : risque de corruption de mineurs) : des applications de messagerie comme Whatsapp, Snapchat, Telegram ou Twitter, des applications de réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou Facebook, des jeux comme FIFA, Minecraft, GTA, Call of Duty, Roblox, des applications de rencontre, des applications de visioconférence comme Zoom, Skype, Facetime.
  • Même si vous nutilisez pas de magasins dapplications, lopérateur du service vérifiera votre âge. Si vous avez moins de 16 ans, vous ne pourrez plus utiliser Whatsapp du fait des règles de vérification dâge ; idem pour les fonctions en ligne du jeu FIFA 23. Si vous avez moins de 13 ans, vous ne pourrez plus utiliser TikTok, Snapchat ou Instagram.




ChatControl et RGPD : le face-à-face entre lutte contre les abus sexuels dune part et protection des données personnelles dautre part

Le dossier ChatControl illustre la difficile recherche d'équilibre entre deux impératifs majeurs : la lutte contre les abus sexuels sur mineurs d'une part, et la protection des données personnelles et de la confidentialité des échanges d'autre part. Avec son projet de loi ChatControl, la Commission européenne entend renforcer les moyens de détection et de répression de ces crimes odieux. Mais cela ne peut se faire au détriment des droits et libertés fondamentales des citoyens. Les outils du droit, à commencer par le RGPD, permettent de faire valoir leurs droits, pour que le combat contre la criminalité n'ouvre pas la porte à une société de surveillance généralisée.



ChatControl fait partie dune série de projets à controverse sous le motif de protéger les enfants contre les abus sexuels en ligne. En effet, lUE travaille en parallèle sur ProtectEU qui est une redite de ChatControl. Les responsables européens ont en sus évoqué leur souhait de voir la vérification didentité en ligne au moyen dune carte didentité dédiée. Vers un espace européen totalitaire ?

Et vous ?

Scanner toutes les conversations privées ou affaiblir le chiffrement de bout-en-bout pour lutter contre la pédopornographie : pour ou contre ? De quel bord êtes-vous ?
Que pensez-vous de cette multiplication de projets de loi qui menacent les libertés individuelles en Europe ? Vers un espace européen totalitaire ?

699 commentaires
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 18/08/2025 à 9:59
Citation Envoyé par Patrick Ruiz Voir le message
Que pensez-vous de cette multiplication de projets de loi qui menacent les libertés individuelles en Europe ? Vers un espace européen totalitaire ?
Il semblerait que l'UE essaie effectivement d'aller dans ce sens.
Je ne sais pas si elle va y arriver, mais il y a des projets pas terrible pour les libertés individuelles comme :
- Des projets visant à renforcer la surveillance des communications privées, parfois au détriment du chiffrement de bout en bout, ce qui pourrait compromettre la confidentialité.
- Des discussions autour de la régulation ou de linterdiction des VPN, qui garantissent pourtant lanonymat et la sécurité en ligne.
- Des initiatives pour limiter lusage de largent liquide, souvent justifiées par la lutte contre le blanchiment, mais qui pourraient restreindre la liberté financière.

Ces mesures, bien que souvent présentées comme nécessaires pour la sécurité, posent un risque datteinte aux droits fondamentaux. La vigilance citoyenne et le débat démocratique seront cruciaux pour éviter une dérive autoritaire.
5  0 
mith06
Avatar de mith06
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 18/08/2025 à 9:33
95 % des personnes avec qui j'ai abordé le sujet, ne voient pas d'inconvénient à voir ses communications privées fouillées à la recherche de contenus pédo.
On a les politiques que l'on mérite.
2  0 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 18/08/2025 à 12:08
Citation Envoyé par gabi7756 Voir le message
Donc mettre "des restrictions" sur le paiement en liquide ca reste envisageable et compréhensible
Même si on utilise très peu, voir pas du tout l'argent liquide, c'est important qu'il existe.
Sinon toutes les transactions seront traçables, et ça peut être dangereux.
Supprimer l'argent liquide pourrait donner le pouvoir à l'UE d'empêcher une personne d'utiliser son argent. Au début l'UE pourra utiliser n'importe quel prétexte à la con, du genre "production de carbone", mais après ça partirait en score social et ce genre de chose.

La fin de l'argent liquide ne sera pas un problème que pour les achats illégaux, ça posera d'autres problèmes.
2  0 
totozor
Avatar de totozor
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 18/08/2025 à 13:20
Citation Envoyé par mith06 Voir le message
95 % des personnes avec qui j'ai abordé le sujet, ne voient pas d'inconvénient à voir ses communications privées fouillées à la recherche de contenus pédo.
On a les politiques que l'on mérite.
Je suis à peu près dans le même cas, quand on approfondit un peu la réponse est "je n'ai rien à me reprocher" mais il suffit de poser quelques questions pour qu'ils se mettent à douter "Le dernier message suggestif avec ou sans photo date de quand?", "Quand es tu parti en vacances à la mer et a envoyé des photos de tes enfants à la plage?" ou autre "C'est bien un lien illégal vers de la musique ou un film que tu m'as envoyé il y a X semaines?".
Mais à la fin ça reste des citoyens modèles qui acceptent ça contre l'illusion de sécurité pour leurs enfants.

Rappel : le plus grand risque pédophile pour les enfants est le cercle proche.
Citation Envoyé par gabi7756 Voir le message
Donc mettre "des restrictions" sur le paiement en liquide ca reste envisageable et compréhensible, tout dépend lesquelles bien sur.
Comment tu donnes la pièce à un SDF?
Comment tu donnes 5 au gamin de la rue qui lave les voitures ou passe la tondeuse?
Comment tu donnes 5 au scouts (etc) qui financent leur petit projet?
Comment tu donnes un pourboire dont tu veux t'assurer qu'il finisse la poche du serveur?
etc.

J'utilise encore régulièrement de l'argent liquide qui est bien plus pratique dans pas mal de situations (dès que les montants sont sous les 5-10 par exemple)
Il y a de ça moins de 10 ans où une partie non négligeable de bars et restaurants ne prenaient que du cash en Belgique.
1  0 
Ryu2000
Avatar de Ryu2000
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 18/08/2025 à 14:06
Citation Envoyé par mith06 Voir le message
à la recherche de contenus
Au début ils disent que c'est pour lutter contre le contenu pédopornographique, mais après ça peut devenir n'importe quoi.
Si un petit truc passe, petit à petit ils le feront gonfler et à la fin chaque citoyen sera contrôlé en permanence.

Le concept "je n'ai rien à me reprocher" ne fonctionne jamais, parce que ce qui est légal aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain.
En principe il ne faut pas donner d'outil trop puissant au pouvoir, parce que des gens dangereux peuvent atteindre le pouvoir (il n'y a qu'a voir Ursula Von Der Leyen ).

Citation Envoyé par totozor Voir le message
Rappel : le plus grand risque pédophile pour les enfants est le cercle proche.
Ça dépend, par exemple pour un enfant clandestin le plus gros risque c'est de se faire capturer et vendre à un réseau pédophile.
L'enfant n'a pas de papier, personne ne sait qu'il est là, il y a beaucoup d'argent à se faire et peu de risque à prendre (un enfant ça se vend très cher). Il y a des traffiquants de drogue qui font du traffic d'enfant quand ils en ont l'occasion, le ratio bénéfice/risque est meilleur.

Dans "cercle proche" est-ce que vous entendez, entres autres : professeur, coach, animateur, médecin ?
Parce qu'effectivement il arrive ce genre de chose :
Un chirurgien pédophile français qui a abusé de centaines d'enfants a été condamné à 20 ans de prison
Joel Le Scouarnec, l'ancien chirurgien qui a reconnu avoir abusé sexuellement de centaines de patients, principalement des enfants, entre 1989 et 2014, a été condamné à une peine maximale de 20 ans de prison.

Vêtu de noir, M. Le Scouarnec est resté impassible dans la salle d'audience pendant que la juge Aude Burési prononçait le verdict. En mars, il avait reconnu avoir abusé sexuellement de l'ensemble des 299 victimes.
Citation Envoyé par totozor Voir le message
J'utilise encore régulièrement de l'argent liquide qui est bien plus pratique dans pas mal de situations (dès que les montants sont sous les 5-10 par exemple).
Si on veut faire l'avocat du diable, on peut dire que payer avec le sans contact de sa carte bancaire est plus rapide que de sortir des billets et des pièces.
0  0 
gabi7756
Avatar de gabi7756
Membre confirmé https://www.developpez.com
Le 18/08/2025 à 11:48
Des initiatives pour limiter lusage de largent liquide, souvent justifiées par la lutte contre le blanchiment, mais qui pourraient restreindre la liberté financière.

Plus ca va plus c'est "simple" d'utiliser des sutstibu moderne comme les cartes bancaires par exemple ... Et puis dans certain cas on a pas le choix ( station essence, ormis les vielles ou tu payes à la caisse).

Donc mettre "des restrictions" sur le paiement en liquide ca reste envisageable et compréhensible, tout dépend lesquelles bien sur.
0  2 
