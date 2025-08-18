Envoyé par mith06 Envoyé par 95 % des personnes avec qui j'ai abordé le sujet, ne voient pas d'inconvénient à voir ses communications privées fouillées à la recherche de contenus pédo.

On a les politiques que l'on mérite.

Envoyé par gabi7756 Envoyé par Donc mettre "des restrictions" sur le paiement en liquide ca reste envisageable et compréhensible, tout dépend lesquelles bien sur.

1 0

Je suis à peu près dans le même cas, quand on approfondit un peu la réponse est "je n'ai rien à me reprocher" mais il suffit de poser quelques questions pour qu'ils se mettent à douter "Le dernier message suggestif avec ou sans photo date de quand?", "Quand es tu parti en vacances à la mer et a envoyé des photos de tes enfants à la plage?" ou autre "C'est bien un lien illégal vers de la musique ou un film que tu m'as envoyé il y a X semaines?".Mais à la fin ça reste des citoyens modèles qui acceptent ça contre l'illusion de sécurité pour leurs enfants.Rappel : le plus grand risque pédophile pour les enfants est le cercle proche.Comment tu donnes la pièce à un SDF?Comment tu donnes 5 au gamin de la rue qui lave les voitures ou passe la tondeuse?Comment tu donnes 5 au scouts (etc) qui financent leur petit projet?Comment tu donnes un pourboire dont tu veux t'assurer qu'il finisse la poche du serveur?etc.J'utilise encore régulièrement de l'argent liquide qui est bien plus pratique dans pas mal de situations (dès que les montants sont sous les 5-10 par exemple)Il y a de ça moins de 10 ans où une partie non négligeable de bars et restaurants ne prenaient que du cash en Belgique.