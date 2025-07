Le Royaume-Uni recule sur la question de l’introduction d'une porte dérobée mondiale sur le chiffrement d’iCloud

Suite à une pression des USA destinée à protéger ses populations

C’est pourtant en vertu du même Cloud Act que les services de renseignement américains peuvent exiger l’accès à des données détenues par une entreprise américaine, même si elles sont stockées à l’étranger



Plusieurs fonctionnaires britanniques rapportent sous anonymat que le gouvernement britannique réfléchit à une formule de retrait de cette initiative. « Le ministère de l'intérieur va devoir faire marche arrière », a déclaré l'un d'entre eux, ajoutant que le vice-président américain est particulièrement opposé à la demande du Royaume-Uni, qui pourrait violer le traité Cloud Act conclu entre les deux pays.Un autre fonctionnaire s'est fait l'écho de ces propos, expliquant que le Royaume-Uni veut éviter de pousser trop fort pour « tout ce qui ressemble à une question de liberté d'expression pour le vice-président américain ». Un troisième fonctionnaire a déclaré que le Royaume-Uni était « dos au mur » et qu'il souhaitait trouver une issue : « C'est un problème que le ministère de l'intérieur a lui-même créé, et il travaille actuellement à trouver une solution. »Rappel du contexte : En janvier dernier , le Royaume-Uni a exigé qu'Apple lui accorde une porte dérobée pour le chiffrement, en demandant l'accès aux fichiers téléchargés par les utilisateurs du monde entier. En réponse, Apple a cessé d'offrir au Royaume-Uni son service de stockage iCloud chiffré de bout en bout et a fait appel de l'ordonnance . En avril, Apple a remporté sa première victoire, le droit de discuter ouvertement de l'affaire, et le mois dernier, WhatsApp a annoncé qu'il avait demandé à présenter des preuves au tribunal pour étayer le dossier d'Apple.Anton Carniaux, directeur des affaires publiques et juridiques de Microsoft France, invité par la commission d’enquête à garantir que les données des citoyens français hébergées par Microsoft ne seront jamais transmises à des autorités étrangères sans l’accord des autorités françaises, a répondu : « Non, je ne peux pas le garantir ». En effet, des lois comme le Cloud Act et le Foreign Intelligence Surveillance Act permettent à la justice ou aux services de renseignement américains d’exiger l’accès à des données détenues par une entreprise américaine, même si elles sont stockées à l’étranger. La situation de la France en la matière s’aligne sur celle de l’Europe dont divers rapports font état de ce qu’elle est une colonie logicielle des Etats-Unis.Que pensez-vous de l'acharnement de longue date du Royaume-Uni contre le chiffrement en ligne ?Que pensez-vous de l'opposition des États-Unis au projet du Royaume-Unis de briser le chiffrement en ligne ?Comprenez-vous la volonté du Royaume-Uni d'accéder au stockage iCloud de tout le monde, y compris des Français ?La mise en œuvre d'une porte dérobée de cette ampleur est-elle réellement indispensable à la lutte contre la criminalité et le terrorisme ?