Un juge américain rejette l'allégation des auteurs selon laquelle Meta aurait violé leurs droits d'auteur en entraînant son modèle d'IA Llama sur 200 000 livres, et conclut à un "usage loyal"



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 425 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Meta, la maison mère de Facebook, se retrouve une fois de plus sous le feu des projecteurs pour ses pratiques en matière d’intelligence artificielle. Selon des allégations, l’entreprise aurait téléchargé plus de 81,7 téraoctets de livres piratés pour enrichir les modèles d’IA utilisés dans ses projets. Ces accusations émanent de plusieurs auteurs et organisations défendant les droits des écrivains.Les plaignants, parmi lesquels des auteurs et des comédiens de renom, affirment que les actions de Meta AI constituent une violation généralisée des droits d'auteur. Pour sa part, Meta AI estime que "les livres piratés utilisés par Meta ne valent rien individuellement" et que les 7 millions de livres n'avaient aucune "valeur économique".Récemment, un juge fédéral a annoncé le rejet la plainte déposée par 13 auteurs, dont Sarah Silverman et Junot Díaz, qui affirmaient que Meta avait violé leurs droits d'auteur en entraînant son modèle d'IA sur leurs livres. Le juge Vincent Chhabria a conclu que Meta avait fait un "usage loyal" en utilisant un ensemble de données de près de 200 000 livres - y compris les œuvres des plaignants - pour entraîner son modèle de langage Llama. Cette décision fait suite à une décision similaire rendue dans une affaire contre Anthropic concernant son modèle de langage Claude.", a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué. "Le juge Chhabria a rejeté l'allégation des plaignants selon laquelle l'entreprise s'était livrée à un "" lors de la construction du modèle. Le juge a estimé que Llama ne peut pas créer de copies de plus de 50 mots et que le modèle d'IA est donc "". Il s'est montré plus ouvert à l'argument selon lequel l'IA pourrait détruire le marché des œuvres originales en les utilisant pour créer des millions de copies bon marché. Il ne s'agirait probablement pas d'un "", même si les résultats étaient différents des intrants, a-t-il écrit.", a écrit le juge. L'usage loyal, a-t-il ajouté, "".Mais le juge Chhabria a estimé qu'en l'espèce, les auteurs n'avaient pas démontré qu'ils avaient subi une baisse des ventes de livres, ou que Llama était susceptible d'avoir un tel effet. "", écrit-il. "".Les détenteurs de droits d'auteur ont intenté des dizaines d'actions en justice contre des entreprises d'IA, alléguant que l'entraînement sur des œuvres protégées par des droits d'auteur sans licence est illégal. Le juge Chhabria a précisé que sa décision se limitait aux faits dont il était saisi et que le résultat pourrait être différent dans la plupart des cas. "", a-t-il écrit.Boies Schiller Flexner LLP, qui représentait les plaignants, a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec le résultat. "", a déclaré un porte-parole du cabinet. "".Pour rappel, les auteurs qui ont porté plainte sont Silverman, Díaz, Richard Kadrey, Christopher Golden, Ta-Nehisi Coates, Andrew Sean Greer, David Henry Hwang, Matthew Klam, Laura Lippman, Rachel Louise Snyder, Jacqueline Woodson, Lysa TerKeurst et Christopher Farnsworth. L'action en justice reproche à Meta d'avoir utilisé des "bibliothèques fantômes" pour obtenir des millions de copies de livres piratés.Selon les documents déposés, les ingénieurs de Meta ont utilisé BitTorrent pour télécharger le grand volume de données, ce qui implique de télécharger des données à partir de sources multiples et, dans certains cas, de les recharger. La plainte affirme que Meta a violé les droits d'auteur des auteurs à la fois dans le processus d'apprentissage de l'IA et dans le processus de téléchargement et de rechargement des bibliothèques illicites. Si le juge a rejeté la plainte relative à l'apprentissage de l'IA, il ne lui a pas été demandé de se prononcer sur la question du torrenting, qui reste donc en suspens.En mai, Meta a fait valoir devant le tribunal que tout matériel protégé par le droit d'auteur utilisé pour entraîner ses modèles d'intelligence artificielle relevait de la doctrine de l'"usage loyal". Mais le juge fédéral américain Vince Chhabria ne semblait pas convaincu par les arguments de l'avocat de Meta . "", avait déclaré le juge Chhabira.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?