Google avertit le DOJ que les mesures correctives mineront la confiance des utilisateurs dans la recherche sur Internet, la responsable de la recherche a témoigné dans le cadre du procès antitrust historique.



Google pourrait être contraint de vendre Chrome en guise de réparation pour avoir maintenu un monopole illégal sur la recherche en ligne et la publicité numérique. Le juge de l'affaire a déclaré que les pratiques de Google ont causé un "préjudice substantiel" aux éditeurs et aux utilisateurs sur le Web. Mais Google affirme que les États-Unis ont besoin d'elle sous sa forme complète pour affronter son principal adversaire, la Chine, et préserver leur sécurité nationale. Google prévient notamment que le plan de démantèlement du DOJ pourrait détruire Android et Chrome, et nuire à l'économie américaine.Récemment, un haut responsable de Google, en charge du moteur de recherche de l'entreprise, a déclaré que les propositions du ministère de la justice visant à remédier au monopole de Google dans le domaine de la recherche "". Elizabeth Reid, responsable du moteur de recherche de Google, s'est exprimée à la barre et a donné le coup d'envoi de la dernière semaine de témoignages dans le cadre d'un procès antitrust historique au cours duquel un juge fédéral doit déterminer comment remédier à la domination du géant technologique dans le domaine de la recherche sur internet.Le juge Amit Mehta, qui a statué en 2024 que Google avait exercé un monopole illégal en déboursant des milliards pour faire de son produit le moteur par défaut des appareils Apple et d'autres navigateurs comme Mozilla, a indiqué qu'il déterminerait une mesure corrective en août. Le ministère de la justice a proposé un démantèlement en profondeur de Google, y compris la cession de son navigateur Chrome et éventuellement d'Android, ainsi que la publication des données et de l'index de recherche de Google afin d'aider les moteurs de recherche rivaux à rattraper la qualité mal acquise de Google.Elizabeth Reid a prévenu que la publication de ces données, y compris la manière dont Google classe les résultats de recherche, risquerait de nuire à la confiance des utilisateurs dans la confidentialité de leurs recherches et que le partage de ces données avec de nouveaux moteurs de recherche ferait de ces derniers une cible pour les pirates informatiques.", a déclaré Elizabeth Reid. "Elizabeth Reid a déclaré que les utilisateurs risquaient de perdre confiance dans un plus grand nombre de produits Google et dans la recherche en général, en raison des propositions du gouvernement. Elle a fait remarquer que de nombreuses personnes utilisent Google pour des questions qu'elles ne seraient pas prêtes à poser à un ami. "", a déclaré Elizabeth Reid.Google a demandé au juge Mehta d'élaborer une solution étroite pour rétablir la concurrence sur le marché de la recherche sur l'internet, principalement en ouvrant ses contrats par défaut, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, à des offres concurrentes sur une base annuelle. Dans ce cas, les fabricants d'appareils pourraient avoir des paramètres par défaut différents pour les téléphones, les tablettes et les ordinateurs. Le géant de la technologie a indiqué qu'il ferait appel de la décision finale du juge Mehta en août, ce qui laisse présager une longue bataille en appel.Elizabeth Reid a fait écho au témoignage du PDG de Google, Sundar Pichai, en avertissant que des acteurs malveillants pourraient "" des systèmes de Google grâce aux propositions de partage de données du gouvernement, ce qui faciliterait l'insertion de spams et de fausses informations dans les résultats de recherche. Elle a qualifié les efforts de Google pour repousser les mauvais acteurs de "". Toutefois, avec les mesures correctives du ministère de la justice, "", a déclaré Elizabeth Reid.Le ministère de la justice a minimisé la probabilité que ses propositions de partage de données causent des problèmes aux utilisateurs de moteurs de recherche, notant initialement dans son mémoire préalable au procès qu'en 2010, Google a commencé à partager sa technologie de recherche avec Yahoo Japan et n'a rencontré aucun problème. Afin de faciliter les mesures correctives imposées, le ministère de la justice a également recommandé la formation d'un contrôleur de conformité et d'un comité technique pour s'assurer que la décision du juge Mehta est correctement mise en œuvre et garantir un certain niveau de sécurité des données.Elizabeth Reid a également déclaré que les propositions du gouvernement nuiraient à la capacité d'innovation de Google, car l'entreprise serait obligée de réorienter ses talents d'ingénieur vers des travaux de mise en conformité. Elle a déclaré que plus de 20 % de la force d'ingénierie de recherche devrait se concentrer sur la conformité, "".Elle a déclaré que Google commencerait plutôt à se concentrer sur les domaines non couverts par les mesures correctives, "", mais elle n'a pas expliqué à quels domaines elle faisait référence.Tout au long du procès, plusieurs dirigeants de sociétés technologiques tierces ont témoigné à la fois en faveur et contre les mesures correctives proposées par le ministère de la justice. Les dirigeants d'OpenAI, de Yahoo et de Perplexity ont déclaré qu'ils seraient intéressés par l'achat de Google Chrome si le juge Mehta ordonnait sa cession.De son côté, le directeur financier de Mozilla, Eric Muhlheim, a déclaré que le navigateur Firefox de son entreprise serait anéanti sans l'accord de plusieurs milliards de dollars conclu avec Google pour faire de son moteur de recherche la version par défaut du navigateur. David Heinemeier Hansson, créateur du framework Ruby on Rails, avait également affirmé qu' obliger Google à vendre Chrome serait une mauvaise idée. Selon lui, les internautes seraient bien moins lotis si cela se produisait, car le Web perdrait du terrain au profit de véritables plateformes monopolistiques, telles que l'App Store d'Apple et le Play Store de Google.: Elizabeth Reid, responsable du moteur de recherche de GooglePensez-vous que ce témoignage est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?