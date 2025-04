Le sénateur démocrate Chris Murphy qualifie d'« illégales » les actions de Trump sur TikTok,

Murphy dénonce, Trump agit : le fossé grandissant entre les mots et les faits dans la bataille TikTok

TikTok : entre succès planétaire et guerre géopolitique

This is 💯 illegal. Trump seems to be biding time to work out a deal where one of his political allies takes over TikTok and turns it into a MAGA propaganda machine. Rumors are that China will stay in partial control. https://t.co/mBtDIzuZwZ — Chris Murphy 🟧 (@ChrisMurphyCT) April 5, 2025

Le dossier TikTok révèle les tensions institutionnelles de la présidence Trump

TikTok, révélateur des dérives autoritaires de Trump : entre manipulation politique et impunité institutionnelle

La banalisation d'une pratique consistant à détourner les outils réglementaires à des fins électoralistes

L'évidente contradiction entre le prétendu « danger chinois » et la probable persistance de l'influence de Pékin post-cession



Avec plus d'un milliard d'utilisateurs mensuels, TikTok, propriété du chinois ByteDance, domine le paysage des réseaux sociaux tout en cristallisant des inquiétudes croissantes. La question de la protection des données et des risques pour la sécurité nationale hante en effet cette success story numérique, particulièrement aux États-Unis où les craintes d'un espionnage chinois persistent malgré les démentis répétés de ByteDance.Le dossier TikTok connaît depuis 2020 des rebondissements politiques spectaculaires. Après l'échec de l'interdiction par l'administration Trump (bloquée par la justice) puis des négociations infructueuses sous Biden pour un rachat américain, la solution radicale de l'interdiction totale a refait surface. Une position que Donald Trump, pourtant à l'origine des premières sanctions, semble aujourd'hui vouloir tempérer. Le président a en effet insisté sur la nécessité de conclure la vente avant le 5 avril, tout en confessant son attachement paradoxal à l'application : « TikTok génère un vif engouement. Je souhaite qu'elle puisse continuer à exister ».Pourtant, la Cour suprême a tranché en janvier dernier : dans une décision unanime, elle a validé la loi obligeant ByteDance à se retirer sous peine d'interdiction totale aux États-Unis. Ce verdict, qui couronne le « Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act » signé par Biden en avril, pourrait priver des millions d'Américains de leur application favorite. ByteDance, resté inflexible sur la vente, menace même d'une fermeture pure et simple du service.L'affaire prend une tournure plus complexe avec le retour de Trump sur la scène politique. Le candidat, qui promettait durant sa campagne de « sauver TikTok », pourrait selon ses proches bloquer l'interdiction et annuler la vente forcée s'il accède au pouvoir. Une position qui suscite des critiques virulentes, comme celle du sénateur Chris Murphy dénonçant sur X une manœuvre « 100% illégale » visant à transformer TikTok en « machine de propagande MAGA », avec le risque selon lui d'un « contrôle partiel maintenu par la Chine ».Ces accusations interviennent dans un contexte de tensions commerciales exacerbées avec Pékin, où les droits de douane de 34% instaurés par l'administration américaine pèsent lourdement sur les négociations. Alors que la Maison Blanche reste silencieuse face aux critiques, le sort de TikTok semble plus que jamais pris en étau entre des enjeux géopolitiques majeurs, des calculs politiques domestiques et le quotidien numérique de millions d'utilisateurs.Le président Trump maintient une position ambiguë sur le dossier TikTok, affirmant vouloir collaborer « de bonne foi » avec la Chine tout en défendant ses mesures protectionnistes qu'il juge indispensables à un « commerce équitable ». Il justifie fermement sa politique de droits de douane, qualifiée d'"arme économique la plus puissante" pour la sécurité nationale, tout en exprimant paradoxalement son souhait de préserver l'application. Cette dualité reflète la complexité d'un dossier où les intérêts économiques et géopolitiques s'entremêlent.Face aux critiques chinoises dénonçant une violation des règles de l'OMC, Trump reste déterminé à utiliser les tarifs douaniers comme levier de négociation. Lors d'une conférence improvisée à bord d'Air Force One, il a exposé sa stratégie : échanger un assouplissement des sanctions contre un accord favorable sur TikTok, s'appuyant sur l'expérience de son premier mandat. Cette approche transactionnelle s'accompagne d'un intérêt marqué des géants technologiques américains comme Microsoft pour racheter la plateforme, offrant une alternative à une interdiction pure et simple.L'impuissance des institutions à contrôler les actions présidentielles suscite des interrogations profondes sur l'équilibre des pouvoirs. Les mécanismes de contrôle semblent inefficaces face à un président qui jouit d'une certaine impunité, alimentant un débat sur les limites du pouvoir exécutif. Cette situation crée un dangereux précédent où la séparation des pouvoirs apparaît fragilisée.Le cas TikTok dépasse largement le simple cadre d'une application pour devenir le symbole de tensions bien plus vastes. Il cristallise à la fois les guerres commerciales sino-américaines, les enjeux de souveraineté numérique et les calculs politiques préélectoraux. Chaque acteur y projette ses priorités, rendant toute solution consensuelle particulièrement ardue à trouver.L'absence de conséquences face à des décisions potentiellement illégales nourrit une frustration croissante chez les détracteurs de Trump. Beaucoup estiment que les protestations traditionnelles et les recours juridiques montrent leurs limites face à des méthodes présidentielles qui repoussent constamment les bornes de l'acceptable. Cette impasse questionne les fondements mêmes de l'état de droit.Au final, le sort de TikTok révèle une crise démocratique plus profonde, où les règles du jeu institutionnel semblent inadaptées face à un pouvoir exécutif de plus en plus hégémonique. Ce qui se joue à travers cette affaire, c'est la capacité du système américain à maintenir ses contre-pouvoirs et à préserver les équilibres constitutionnels face à des pratiques présidentielles toujours plus audacieuses.Le sénateur Chris Murphy a jeté un pavé dans la mare en accusant Donald Trump de vouloir transformer TikTok en outil de propagande MAGA. Cette dénonciation, aussi légitime soit-elle, s'inscrit dans un inquiétant schéma récurrent : celui d'un président américain qui défie systématiquement les limites légales en toute impunité. Les récentes décisions concernant ByteDance - prolongation suspecte du délai de vente et intérêts manifestés par des entreprises proches du clan Trump - confirment cette dangereuse tendance à instrumentaliser les institutions à des fins partisanes.Derrière ce qui pourrait apparaître comme un simple différend commercial se cache en réalité un bras de fer géopolitique aux enjeux considérables. Trump manœuvre habilement, utilisant les tarifs douaniers (pourtant condamnés par l'OMC) comme monnaie d'échange dans ce poker menteur. Sa rhétorique fluctuante - alternant menaces envers la Chine et propositions de compromis - trahit moins une stratégie cohérente qu'une méthode brutale de négociation, caractéristique de son style politique. Deux risques majeurs émergent :Les mises en garde du sénateur Murphy, aussi pertinentes soient-elles, se heurtent à une amère réalité : en l'absence de véritables contre-pouvoirs, les dénonciations restent lettre morte. Comme le soulignent de nombreux observateurs, les recours juridiques traditionnels et les protestations symboliques semblent impuissants face à des méthodes politiques qui repoussent sans cesse les limites du tolérable. Les appels à des actions plus radicales butent quant à eux sur l'obstructionnisme systématique et la polarisation extrême du paysage politique américain.Au-delà du cas spécifique de TikTok, c'est toute la résilience des institutions démocratiques américaines qui se trouve mise à l'épreuve. Cette affaire constitue un test décisif : sauront-elles se doter des moyens de contenir les dérives du pouvoir exécutif, ou acteront-elles leur soumission face à un président qui considère la légalité comme une simple variable d'ajustement ? La réponse à cette question cruciale dépendra autant de la détermination des démocrates que de la vigilance des médias et de la société civile.Source : Chris Murphy in a postQuel est votre avis sur le sujet ?Les accusations d’illégalité de Chris Murphy sont-elles fondées ?Trump utilise-t-il délibérément TikTok comme un levier politique ?Un rachat par un proche de Trump (ex : Larry Ellison d’Oracle) ferait-il de TikTok un média pro-MAGA ?