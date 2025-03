Pavel Durov, fondateur et PDG de Telegram, a été arrêté alors qu'il quittait son jet privé à l'aéroport français du Bourget, le manque de modération sur Telegram fait de Durov un complice du trafic de drogue



Pavel Valeryevich Durov est un entrepreneur français et émirati né en Russie, cofondateur et directeur général de Telegram Messenger et cofondateur du réseau social VK. M. Durov figure sur la liste des milliardaires de Forbes depuis 2023, avec une valeur nette de 11,5 milliards de dollars. Sa fortune est en grande partie due à sa propriété de Telegram. En 2022, il a été reconnu par Forbes comme l'expatrié le plus riche des Émirats arabes unis. En février 2023, Arabian Business l'a désigné comme l'entrepreneur le plus puissant de Dubaï. Le 25 août 2024, Durov était la 120e personne la plus riche du monde, avec une valeur nette de 15,5 milliards de dollars, toujours selon Forbes.Telegram Messenger, communément appelé Telegram, est un service de messagerie instantanée (IM) multiplateforme basé sur le cloud. Il a été lancé pour iOS le 14 août 2013 et pour Android le 20 octobre 2013. Il permet aux utilisateurs d'échanger des messages, de partager des médias et des fichiers, et de tenir des appels vocaux ou vidéo privés ou de groupe, ainsi que des livestreams publics. Il est disponible pour Android, iOS, Windows, macOS, Linux et les navigateurs web. Telegram offre également un chiffrement de bout en bout dans les appels vocaux et vidéo, ainsi que dans les chats privés optionnels, que Telegram appelle Secret Chats.Telegram, particulièrement influent en Russie, en Ukraine et dans les républiques de l'ex-Union soviétique, est considéré comme l'une des principales plateformes de médias sociaux après Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok et Wechat. Elle vise à atteindre le milliard d'utilisateurs l'année prochaine.Basée à Dubaï, Telegram a été fondée par M. Durov, né en Russie. Il a quitté la Russie en 2014 après avoir refusé d'accéder aux demandes du gouvernement de fermer les communautés d'opposition sur sa plateforme de médias sociaux VK, qu'il a vendue.M. Durov, qui voyageait à bord de son jet privé, était visé par un mandat d'arrêt en France dans le cadre d'une enquête préliminaire de la police.Les médias locaux français ont indiqué que l'enquête portait sur le manque de modérateurs sur Telegram et que la police considérait que cette situation permettait à des activités criminelles de se poursuivre sans entrave sur l'application de messagerie.Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, Telegram est devenue la principale source de contenus non filtrés - et parfois graphiques et trompeurs - provenant des deux camps et portant sur la guerre et la politique qui l'entoure.L'application est devenue le moyen de communication privilégié du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et de ses collaborateurs. Le Kremlin et le gouvernement russe l'utilisent également pour diffuser leurs informations. Elle est également devenue l'un des rares endroits où les Russes peuvent accéder à des informations sur la guerre.Durov venait d'Azerbaïdjan et a été arrêté vers 20h00 (18h00 GMT), selon les sources.M. Durov, dont la fortune est estimée par Forbes à 15,5 milliards de dollars, a déclaré que certains gouvernements avaient cherché à faire pression sur lui, mais que l'application, qui compte aujourd'hui 900 millions d'utilisateurs actifs, devait rester une « plateforme neutre » et non un « acteur de la géopolitique ».L'ambassade de Russie en France a déclaré à l'agence de presse russe TASS qu'elle n'avait pas été contactée par l'équipe de M. Durov après l'annonce de l'arrestation, mais qu'elle prenait des mesures « immédiates » pour clarifier la situation.Le représentant de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhaïl Oulianov, et plusieurs autres hommes politiques russes ont rapidement accusé la France d'agir comme une dictature.« Certaines personnes naïves ne comprennent toujours pas que si elles jouent un rôle plus ou moins visible dans l'espace international de l'information, il n'est pas sûr qu'elles se rendent dans des pays qui évoluent vers des sociétés beaucoup plus totalitaires », a écrit M. Ulyanov sur X.Plusieurs blogueurs russes ont appelé à manifester devant les ambassades de France dans le monde entier le dimanche 25 août à midi.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous l'interpellation de M. Durov justifiée ou pertinente ?