Le ministère de la Justice a intenté aujourd'hui une action en justice pour bloquer le projet d'acquisition par Hewlett Packard Enterprise Co. (HPE), pour un montant de 14 milliards de dollars, du fournisseur concurrent de technologies de réseaux locaux sans fil (WLAN) Juniper Networks Inc. (Juniper). HPE et Juniper sont respectivement les deuxième et troisième fournisseurs de solutions WLAN pour entreprises aux États-Unis. La plainte, déposée dans le district nord de Californie, allègue que la transaction proposée éliminerait la concurrence féroce entre les entreprises, augmenterait les prix, réduirait l'innovation et diminuerait le choix pour un grand nombre d'entreprises et d'institutions américaines, en violation de l'article 7 de la loi Clayton.



« HPE et Juniper sont des entreprises prospères. Mais plutôt que de continuer à rivaliser sur le marché des réseaux locaux sans fil, elles cherchent à se consolider, ce qui accroît la concentration d'un marché déjà très concentré », a déclaré Omeed A. Assefi, procureur général adjoint par intérim de la division antitrust du ministère de la Justice. « La menace que représente cette fusion n'est pas théorique. Les industries vitales de notre pays - notamment les hôpitaux et les petites entreprises américaines - s'appuient sur les réseaux sans fil pour mener à bien leurs missions. Ce projet de fusion réduirait considérablement la concurrence et affaiblirait l'innovation, ce qui aurait pour conséquence que de larges pans de l'économie américaine paieraient plus cher pour moins de services de la part des fournisseurs de technologie sans fil ».



La technologie WLAN - qui comprend le matériel, les logiciels et l'intelligence artificielle avancée - est essentielle pour le lieu de travail moderne. Aujourd'hui, des millions d'Américains créent et partagent des ressources d'entreprise et accèdent à l'internet à partir d'appareils sans fil. Les employés du commerce de détail traitent les paiements et enregistrent les stocks par le biais de la technologie sans fil. Les médecins accèdent aux dossiers médicaux sur des téléphones et des tablettes et suivent les soins prodigués aux patients en déplacement. Les étudiants prennent des notes sur leur ordinateur portable et accèdent aux documents de cours depuis leur chambre d'étudiant. Le réseau sans fil est le principal moyen par lequel de nombreux employés se connectent au réseau informatique de leur employeur et à l'internet.



Comme l'indique la plainte, Juniper a été une force perturbatrice qui s'est rapidement développée, passant d'un acteur mineur à l'un des trois plus grands fournisseurs de réseaux locaux sans fil d'entreprise aux États-Unis. Juniper a également introduit des outils innovants qui ont matériellement réduit le coût d'exploitation d'un réseau sans fil pour de nombreux clients. Cette pression concurrentielle a contraint HPE à réduire ses offres et à investir dans sa propre innovation. HPE a reconnu et suivi l'importance croissante de Juniper et s'est engagée dans une campagne, comprenant une formation obligatoire pour ses ingénieurs et ses vendeurs, afin de « battre » Juniper dans le cadre de la concurrence pour l'obtention de contrats. En effet, un mois seulement avant l'annonce du projet d'acquisition, les vendeurs de première ligne de HPE s'inquiétaient de ce que « la menace Juniper [était] terrible » parce que, dans des dizaines d'occasions, Juniper « essayait d'évincer » HPE. Les cadres supérieurs de HPE partageaient ce point de vue ; un ancien cadre de HPE a rappelé à son équipe qu'« il n'y a pas de règles dans un combat de rue » avec Juniper et les a encouragés à « tuer » Juniper lorsqu'ils s'affrontaient dans le cadre d'opportunités de vente.



Juniper Networks, Inc. est une multinationale américaine dont le siège se trouve à Sunnyvale, en Californie. L'entreprise développe et commercialise des produits de réseau, notamment des routeurs, des commutateurs, des logiciels de gestion de réseau, des produits de sécurité de réseau et une technologie de réseau définie par logiciel.Selon la plainte déposée par le ministère de la justice, Hewlett Packer Enterprise (HPE), soumis à une pression concurrentielle accrue de la part de Juniper, qui connaît une ascension rapide, a été contraint d'accorder des rabais sur ses produits et services et d'investir davantage dans sa propre innovation, ce qui l'a finalement conduit à racheter purement et simplement son rival.Selon la plainte, la combinaison des entreprises éliminerait la concurrence, augmenterait les prix et réduirait l'innovation.HPE et Juniper ont publié le jeudi 30 janvier une déclaration commune dans laquelle elles s'opposent fermement à la décision du ministère de la Justice.« Nous nous défendrons vigoureusement contre l'interprétation excessive des lois antitrust par le ministère de la Justice et nous démontrerons comment cette transaction offrira aux clients plus d'innovation et de choix, et changera positivement la dynamique du marché des réseaux », ont déclaré les entreprises, qui précisent que l'entreprise combinée créerait plus de concurrence, et non l'inverse.L'intervention du ministère de la Justice - la première de la nouvelle administration, dix jours seulement après l'investiture de Donald Trump - est quelque peu surprenante. La plupart des observateurs s'attendaient à ce que la nouvelle administration Trump assouplisse l'application de la législation antitrust et soit plus réceptive aux fusions et aux transactions, après des années d'hypervigilance sous la direction de l'ancien président Joe Biden.Il y a un an, Hewlett Packard Enterprise a annoncé qu'elle achetait Juniper Networks pour 40 dollars par action, une opération qui devrait permettre à HPE de doubler ses activités dans le domaine des réseaux.Dans sa plainte, le gouvernement a dépeint Hewlett Packard Enterprise comme une entreprise désespérée de ne pas se laisser distancer par un rival plus petit qui lui prenait des parts de marché.Les vendeurs de HPE étaient préoccupés par la « menace Juniper », selon la plainte, qui affirme également qu'un ancien cadre a dit à son équipe qu'« il n'y a pas de règles dans un combat de rue », les encourageant à « tuer » Juniper lorsqu'ils étaient en concurrence pour des opportunités de vente.Le ministère de la justice a déclaré que Hewlett Packard Enterprise et Juniper sont les deuxième et troisième fournisseurs américains de produits et de services de réseaux locaux sans fil (WLAN) pour les entreprises.« La transaction proposée entre HPE et Juniper, si elle est autorisée, consolidera davantage un marché déjà très concentré et laissera les entreprises américaines face à deux sociétés qui contrôlent plus de 70 % du marché », indique la plainte, ajoutant que Cisco Systems est le leader du secteur.De nombreuses entreprises et de nombreux investisseurs ont accusé les agences de régulation de Joe Biden d'outrepasser les règles antitrust et attendaient avec impatience une administration Trump plus amicale.Sous Joe Biden, la Commission fédérale du commerce a intenté une action en justice pour bloquer une fusion de 24,6 milliards de dollars entre Kroger et Albertsons, qui aurait été la plus grande fusion de magasins d'alimentation de l'histoire des États-Unis. Deux juges se sont rangés à l'avis de la FTC et ont bloqué l'opération proposée en décembre.En 2023, le ministère de la Justice, par l'intermédiaire des tribunaux, a contraint les compagnies aériennes American et JetBlue à abandonner leur partenariat dans le nord-est des États-Unis, estimant qu'il réduirait la concurrence et coûterait aux consommateurs des centaines de millions de dollars par an. Ce partenariat a reçu la bénédiction de l'administration Trump lorsqu'il est entré en vigueur début 2021.L'année dernière, les autorités de régulation américaines ont également proposé de démanteler Google pour avoir maintenu un « monopole abusif » grâce à son moteur de recherche Chrome, qui domine le marché. Les audiences du tribunal concernant la sanction de Google devraient débuter en avril, et le juge devrait rendre une décision finale avant la fête du travail. Le projet d'acquisition de U.S. Steel par Nippon Steel est une fusion qui, de l'avis de Donald Trump et de Joe Biden, ne devrait pas avoir lieu. Joe Biden a bloqué cette acquisition de près de 15 milliards de dollars juste avant la fin de son mandat. Les entreprises ont contesté cette décision dans le cadre d'un procès fédéral au début de l'année.Donald Trump a toujours exprimé son opposition à l'opération, se demandant pourquoi U.S. Steel se vendrait à une entreprise étrangère compte tenu du régime de nouveaux droits de douane qu'il a promis.