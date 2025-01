Depuis 2023, Microsoft et OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, sont étroitement liés. En effet, Microsoft a déjà investi plusieurs milliards de dollars dans OpenAI pour être leader dans la course à l'IA. Microsoft estime notamment que son partenariat avec OpenAI accélérera les percées dans l'IA et aidera les deux entreprises à commercialiser des technologies avancées à l'avenir.Mais ce partenariat a suscité des préoccupations. Google a, par exemple, demandé à la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis de rompre l'accord exclusif de Microsoft pour l'hébergement de la technologie d'OpenAI sur ses serveurs cloud Azure. Google souhaite également héberger les modèles d'OpenAI afin que leurs clients cloud n'aient pas besoin d'accéder aux serveurs de Microsoft pour accéder à la technologie de la startup.Récemment, la FTC a publié un rapport révélant son inquiétude sur le fait que l'investissement de 13 milliards de dollars de Microsoft dans OpenAI pourrait étendre sa domination dans l'informatique cloud au marché émergent de l'intelligence artificielle (IA). Pour rappel, Microsoft, deuxième acteur du marché de l'informatique cloud, s'est associé à OpenAI en 2019 et a investi 13 milliards de dollars. Cela pourrait limiter la concurrence à mesure que Microsoft étend sa domination sur le marché de l'IA.La FTC a également souligné que l'investissement de Microsoft dans OpenAI augmente le risque que les développeurs d'IA soient "complètement" acquis par Microsoft à l'avenir. Elle a ajouté que les investissements d'Amazon et de Google dans Anthropic, considéré comme un concurrent d'OpenAI, augmentent également ce risque. Amazon et Google ont investi respectivement 8 et 2 milliards de dollars dans Anthropic.Depuis que ChatGPT a déclenché l'engouement pour l'IA générative il y a deux ans, les principales startups d'IA dépendent des grandes entreprises technologiques pour le développement de technologies coûteuses et gourmandes en ressources informatiques. Toutefois, la FTC a constaté que ces sociétés exigent qu'une partie des fonds investis dans ces startups soit utilisée pour leurs propres produits et services. Elle craint que ces partenariats ne concentrent des talents précieux en matière d'intelligence artificielle au sein des entreprises et n'augmentent la probabilité d'un contrôle monopolistique du développement des puces, de l'entraînement des modèles et de l'acquisition des données par les grandes entreprises.La présidente de la FTC, Lina Khan, a déclaré dans un communiqué : "".Le rapport s'inquiète du fait que l'une des grandes entreprises technologiques a eu accès à des informations confidentielles sur les performances financières lors d'une transaction avec une jeune entreprise d'IA et que, dans le cadre d'un autre contrat, l'entreprise a été autorisée à accéder aux résultats des modèles, qui sont des actifs essentiels de la jeune entreprise d'IA. La FTC a enquêté sur les investissements de ces grandes entreprises dans des startups d'IA au cours de l'année écoulée, et les résultats de cette enquête pourraient être utilisés pour éclairer les actions futures.Ce n'est pas la première fois que la FTC des États-Unis a enquêté sur les activités de Microsoft. En novembre 2024, la FTC avait lancé une vaste enquête antitrust pour examiner les pratiques de Microsoft en matière de licences logicielles. Le régulateur enquête sur les allégations selon lesquelles Microsoft abuse potentiellement de sa position dominante dans le domaine des logiciels de productivité en imposant des conditions de licence punitives pour empêcher les clients de transférer leurs données de son service cloud Azure vers d'autres plateformes concurrentes.Pensez-vous que ces inquiétudes sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?