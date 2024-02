Investissements des Big Tech dans les start-ups d'IA

Les géants de la technologie pourraient contourner les examens traditionnels

Khan souligne également l'importance de l'action réglementaire pour garantir la viabilité du journalisme indépendant. Bien que ses outils d'application soient limités, elle souligne que même les poursuites infructueuses peuvent dissuader les abus de concurrence. Quant à l'avenir de la FTC sous une seconde présidence Trump, Khan évoque la forte préoccupation bipartisane du Congrès concernant les monopoles.La Federal Trade Commission a ouvert une vaste enquête sur la concurrence dans le secteur en plein essor de l'IA en ordonnant à cinq entreprises clés de lui fournir des informations privées sur leurs accords d'investissement. Les investissements de plusieurs milliards de dollars de Microsoft dans Open AI, ainsi que les participations similaires de Google et d'Amazon dans Anthropic, n'ont pas fait l'objet d'un examen réglementaire comme l'auraient fait des accords d'acquisition pure et simple de ces startups.L'enquête de l'agence examinera minutieusement les partenariats et les investissements des entreprises avec les fournisseurs d'IA afin de mieux comprendre en interne ces relations et leur impact sur le paysage concurrentiel. Les injonctions ont été envoyées à Alphabet, Amazon, Anthropic, Microsoft et OpenAI et pourraient conduire à une action de la part du régulateur, qui, sous la présidence de Lina Khan, a cherché à mettre en œuvre des mesures anti-monopoles sur les marchés technologiques émergents.« L'histoire montre que les nouvelles technologies peuvent créer de nouveaux marchés et une concurrence saine. Alors que les entreprises se lancent dans une course au développement et à la monétisation de l'IA, nous devons nous prémunir contre les tactiques qui verrouillent cette opportunité », a déclaré Lina M. Khan. « Notre étude permettra de déterminer si les investissements et les partenariats menés par les entreprises dominantes risquent de fausser l'innovation et de nuire à la concurrence loyale. »La FTC a rendu ses ordonnances en vertu de la loi sur la FTC, qui autorise la Commission à mener des études permettant aux responsables de l'application des lois de mieux comprendre les tendances du marché et les pratiques commerciales. Les conclusions de ces ordonnances peuvent contribuer à éclairer les actions futures de la Commission.Les entreprises déploient toute une série de stratégies pour développer et utiliser l'IA, notamment en concluant des partenariats et en réalisant des investissements directs avec des développeurs d'IA afin d'avoir accès aux technologies clés et aux intrants nécessaires au développement de l'IA. Les injonctions publiées ont été adressées à des entreprises impliquées dans trois investissements distincts de plusieurs milliards de dollars : Microsoft et OpenAI, Amazon et Anthropic, et Google et Anthropic. L'enquête de la FTC aidera l'agence à mieux comprendre les investissements et les partenariats formés entre les développeurs d'IA générative et les fournisseurs de services cloud.En juillet 2019, Microsoft et OpenAI ont dévoilé un partenariat pluriannuel visant à développer des technologies de calcul intensif destinées à l'intelligence artificielle sur le service de cloud computing Azure de Microsoft. Ce partenariat octroie à OpenAI un investissement de 1 milliard de dollars de la part de Microsoft, ainsi que l'accès à la puissance de calcul de Microsoft Azure.Dans un article de blog, Microsoft a précisé que ce partenariat repose sur des valeurs communes d'autonomisation et de fiabilité, avec l'engagement financier de 1 milliard de dollars de la part de Microsoft . L'objectif déclaré de cette collaboration est de mettre en place une plateforme que OpenAI utilisera pour concevoir de nouvelles technologies d'intelligence artificielle et réaliser la promesse d'une intelligence artificielle générale.Microsoft a souligné que cette association entre les deux entreprises, qui partagent une profonde réflexion sur le rôle de l'intelligence artificielle dans le monde, vise à étendre les capacités de Microsoft Azure dans le domaine des systèmes d'IA à grande échelle, en mettant l'accent sur la création d'une intelligence artificielle sécurisée, fiable et éthique au service du public.L'année dernière, les médias ont rapporté des discussions en cours concernant un nouvel investissement de Microsoft dans OpenAI , cette fois-ci estimé à 10 milliards de dollars, ce qui valoriserait la société à 29 milliards de dollars. Cette initiative reflète un intérêt croissant pour OpenAI, principalement attribuable aux performances impressionnantes de son chatbot, ChatGPT. Si cet accord se concrétise, il marquera le deuxième investissement de Microsoft dans OpenAI, le premier ayant été réalisé en 2019. Google a investi environ 300 millions de dollars dans Anthropic , une startup spécialisée dans l'intelligence artificielle. En contrepartie de cet investissement, Google aurait acquis une participation de 10 % dans Anthropic, et la startup serait tenue d'acheter des ressources de cloud computing à Google.Parallèlement, Amazon a manifesté son intention d'investir jusqu'à 4 milliards de dollars dans Anthropic , intensifiant ainsi la concurrence avec des acteurs majeurs tels que Microsoft, Meta, Google et Nvidia dans le secteur en plein essor de l'intelligence artificielle. Cette injection massive de capital témoigne de l'expansion agressive d'Amazon dans le domaine de l'IA générative.Dans un premier temps, Amazon prévoit d'injecter 1,25 milliard de dollars pour acquérir une participation minoritaire dans Anthropic. À l'instar de Google avec Bard et de Microsoft avec OpenAI soutenant ChatGPT, Anthropic a développé son propre chatbot IA, appelé Claude 2.Google a également convenu d'investir jusqu'à 2 milliards de dollars dans Anthropic, comme l'a confirmé un porte-parole de la startup. Initialement, Google a investi 500 millions de dollars dans le concurrent OpenAI et prévoit d'ajouter 1,5 milliard de dollars au fil du temps, soulignant ainsi son intérêt soutenu dans le domaine de l'intelligence artificielle.La FTC a précisé qu'elle solliciterait des détails sur les accords, notamment la possibilité d'obtenir des droits au conseil d'administration ou d'autres droits de regard mutuels entre les grandes entreprises et les start-ups. Cette enquête intervient dans un contexte où les liens entre les géants de la technologie et les jeunes pousses de l'IA font l'objet d'une attention croissante, soulignée par le récent limogeage du directeur général d'OpenAI et les questions sur l'influence de Microsoft.En réaction, des représentants de Microsoft et Google ont défendu ces partenariats, affirmant qu'ils favorisent la concurrence et accélèrent l'innovation. La FTC, avec ses pouvoirs supplémentaires pour mener des études publiques, cherche à mieux comprendre le comportement spécifique des entreprises et son impact sur l'économie dans le contexte du marché émergent de l'IA.Les accords ont permis aux grandes entreprises de nouer des liens étroits avec leurs rivaux plus modestes tout en échappant à la plupart des contrôles gouvernementaux. Microsoft a investi des milliards de dollars dans OpenAI, le fabricant de ChatGPT, tandis qu'Amazon et Google ont chacun engagé des milliards de dollars dans Anthropic, une autre start-up de premier plan dans le domaine de l'IA. Les entreprises disposeront de 45 jours à compter de la date de réception de l'injonction pour y répondre.La FTC veut s'assurer que les géants de la technologie ne contournent pas les examens traditionnels tout en réalisant d'énormes investissements qui leur permettent de neutraliser ou d'absorber des rivaux potentiels plus petits. « Alors que les entreprises se lancent dans une course au développement et à la monétisation de l'IA, nous devons nous prémunir contre les tactiques qui verrouillent cette opportunité », a déclaré M. Khan dans un communiqué.« Notre étude permettra de déterminer si les investissements et les partenariats poursuivis par les entreprises dominantes risquent de fausser l'innovation et de nuire à la concurrence loyale. Nous espérons que l'étude de la FTC mettra en lumière les entreprises qui n'offrent pas l'ouverture de Google Cloud ou qui ont une longue histoire de verrouillage des clients - et qui adoptent la même approche pour les services d'intelligence artificielle", a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué, s'en prenant aux concurrents Microsoft et Amazon dans le domaine du cloud. »Pendant des décennies, les autorités fédérales de régulation antitrust ont privilégié la légèreté à l'égard des technologies naissantes, mais les critiques ont fait valoir que cela permettait aux géants de la Big Tech d'acquérir un pouvoir de marché trop important. Le phénomène de domination des grandes entreprises technologiques telles que Microsoft, Google et Amazon dans l'investissement massif des start-ups spécialisées en intelligence artificielle en 2023 soulève des préoccupations majeures. Le fait que ces géants aient conclu des accords représentant les deux tiers des 27 milliards de dollars investis dans les jeunes entreprises d'IA souligne une concentration de pouvoir économique qui peut être inquiétante pour la diversité et la concurrence sur le marché.L'expansion de l'IA générative, en particulier après le lancement de ChatGPT par OpenAI, semble avoir catalysé cet intérêt financier massif. Cependant, une dépendance excessive envers quelques grandes entreprises pour financer l'innovation dans ce domaine peut entraîner des risques, notamment une influence démesurée sur le développement technologique, la suppression de la concurrence et la limitation des perspectives pour les start-ups plus petites.La position de la présidente de la FTC, Lina Khan, qui cherche à mettre fin aux monopoles de ces géants technologiques, est louable. Son enquête sur les relations entre ces entreprises et les start-ups spécialisées dans l'IA, ainsi que son examen des investissements en échange de dépenses informatiques dématérialisées ou d'accords d'exclusivité, montre une prise de conscience des risques potentiels pour la concurrence et l'innovation. Cependant, la mise en œuvre de mesures réglementaires efficaces dans ce domaine peut être un défi complexe.L'intention de Khan de s'attaquer au monopole à chaque niveau de la pile technologique de l'IA et sa méfiance envers l'intégration verticale démontrent une volonté de prévenir la consolidation excessive de pouvoir. Cependant, il reste à voir comment ces intentions se traduiront concrètement en actions réglementaires. En fin de compte, bien que la prise de conscience des risques liés à la concentration du pouvoir dans le domaine de l'IA soit positive, la mise en œuvre de solutions efficaces et équilibrées demeure un défi constant dans un paysage technologique en constante évolution.