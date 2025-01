Le président Joe Biden met en garde contre la montée en puissance des oligarques américains de la technologie : « une richesse, un pouvoir et une influence extrêmes qui menacent littéralement la démocratie »

Ces avertissements de Joe Biden font écho aux préoccupations qu'il a exprimées tout au long de son mandat au sujet de l'influence des grandes entreprises technologiques. En effet, dans son discours de février 2023 sur l'état de l'Union, Joe Biden a appelé le Congrès à adopter des lois sur l'antitrust et la confidentialité des données , soulignant qu'il était urgent d'empêcher les Big Tech d'utiliser leur position dominante pour étouffer la concurrence ou promouvoir leurs propres produits au détriment des autres.S'exprimant ce mercredi 15 janvier 2025 depuis le bureau ovale, alors qu'il s'apprête à céder lundi le pouvoir au président élu Donald Trump, Joe Biden a saisi ce qui sera probablement sa dernière occasion de s'adresser au pays avant son départ de la Maison-Blanche pour mettre en lumière l'accumulation du pouvoir et de la richesse aux États-Unis entre les mains d'un petit nombre de personnes.« Aujourd'hui, une oligarchie prend forme en Amérique avec une richesse, un pouvoir et une influence extrêmes qui menacent littéralement notre démocratie tout entière, nos droits et libertés fondamentaux, et une chance équitable pour chacun de progresser », a déclaré Joe Biden, attirant l'attention sur « une concentration dangereuse du pouvoir entre les mains de quelques personnes ultra-riches et les conséquences dangereuses si leur abus de pouvoir n'est pas contrôlé. »Invoquant les mises en garde de l'ancien président Dwight Eisenhower contre la montée d'un complexe militaro-industriel lorsqu'il a quitté ses fonctions en 1961, Joe Biden a ajouté : « Je suis tout aussi préoccupé par la montée potentielle d'un complexe technico-industriel qui pourrait également représenter un réel danger pour notre pays ».Joe Biden a profité de son allocution de 15 minutes pour proposer un modèle de transfert pacifique du pouvoir et - sans mentionner nommément Donald Trump - soulever des inquiétudes quant à son successeur.Il s'agit d'une admonestation frappante de Joe Biden, qui quitte la scène nationale après plus de 50 ans de vie publique, alors qu'il s'efforce de définir son héritage et de protéger le pays contre le retour de Donald Trump dans le Bureau ovale. Cette fois, le président, qui a qualifié à plusieurs reprises Donald Trump de menace pour le système de gouvernance de la nation, est allé encore plus loin, avertissant les Américains de rester sur leurs gardes pour défendre leurs libertés et leurs institutions à une époque turbulente marquée par des changements technologiques et économiques rapides.Joe Biden a tiré la sonnette d'alarme au sujet de l'oligarchie, alors que certains des individus les plus riches du monde et des titans de l'industrie technologique ont afflué aux côtés de Donald Trump au cours des derniers mois, en particulier après sa victoire en novembre 2024. Le milliardaire Elon Musk a dépensé plus de 100 millions de dollars pour aider Donald Trump à se faire élire, et des dirigeants comme Mark Zuckerberg de Meta et Jeff Bezos d'Amazon ont fait des dons au comité d'investiture de Trump et se sont rendus en pèlerinage au club privé de Donald Trump en Floride pour s'entretenir avec le président élu, cherchant ainsi à s'incruster dans son administration et à façonner ses politiques.Le discours de Joe Biden dans le Bureau ovale est le dernier d'une série de remarques sur la politique intérieure et les relations extérieures qu'il a prononcées et qui visent à consolider son héritage et à remodeler l'opinion des Américains sur son mandat. Plus tôt dans la journée, il a salué l'accord de cessez-le-feu tant attendu entre Israël et le Hamas, qui pourrait mettre fin à plus d'un an d'effusion de sang au Moyen-Orient. Il n'a pas mentionné Israël dans son discours.« Il faudra du temps pour ressentir tout l'impact de ce que nous avons fait ensemble, mais les graines sont plantées et elles pousseront et fleuriront pendant des décennies », a déclaré Joe Biden depuis le Bureau ovale. Il s'agissait d'une reconnaissance tacite du fait que de nombreux Américains disent qu'ils n'ont pas encore ressenti l'impact des milliers de milliards de dollars qu'il a dépensés pour des initiatives nationales.Au moment même où Joe Biden critiquait les entreprises de médias sociaux pour avoir renoncé à la vérification des faits sur leurs plateformes, le nouveau directeur de la communication et l'attaché de presse de Donald Trump partageaient sur X des messages affirmant à tort que le président avait prononcé un discours préenregistré. Joe Biden a attribué sa mauvaise réputation auprès du public à la désinformation sur les médias sociaux et aux difficultés qu'il a rencontrées pour atteindre les électeurs dans l'écosystème désagrégé des médias modernes.Joe Biden a proposé ses propres solutions aux problèmes qu'il a exposés : modifier le code des impôts pour que les milliardaires « paient leur juste part », éliminer les sources d'argent cachées dans les campagnes politiques, limiter à 18 ans la durée du mandat des membres de la Cour suprême et interdire aux membres du Congrès de faire du commerce d'actions. Ses prescriptions politiques interviennent alors que son capital politique est au plus bas et qu'il s'apprête à quitter la scène nationale, et alors qu'il n'a guère fait avancer ces causes au cours de ses quatre années de pouvoir à la Maison-Blanche.Les données de la Réserve fédérale montrent que les 0,1 % les plus riches des États-Unis détiennent ensemble plus de cinq fois la richesse des 50 % les plus pauvres.Joe Biden ne quitte pas la Maison-Blanche comme il l'espérait. Il a tenté de se représenter, balayant les inquiétudes des électeurs qui craignaient qu'il n'ait 86 ans à la fin d'un second mandat. Après avoir trébuché lors d'un débat avec Donald Trump, Joe Biden s'est retiré de la course sous la pression de son propre parti, et la vice-présidente Kamala Harris est devenue la candidate démocrate.Le discours prononcé mercredi au soir a mis un terme non seulement à la présidence de Joe Biden, mais aussi à ses cinq décennies de carrière politique. Il a été le plus jeune sénateur du pays à l'âge de 30 ans, après avoir été élu pour représenter son État natal du Delaware en 1972.Joe Biden a brigué la présidence en 1988 et 2008 avant de devenir le vice-président de Barack Obama. Après deux mandats, Joe Biden était considéré comme s'étant retiré de la vie politique. Mais il est revenu sur le devant de la scène en tant qu'improbable candidat démocrate en 2020, réussissant à évincer Donald Trump de la Maison-Blanche.Tout en soulignant son propre engagement à assurer une transition pacifique du pouvoir, notamment en organisant des réunions d'information avec l'équipe de Donald Trump et en se coordonnant avec la nouvelle administration sur les négociations au Moyen-Orient, Joe Biden a également appelé à un amendement constitutionnel pour mettre fin à l'immunité des présidents en exercice. Cette demande a été formulée en réponse à un arrêt de la Cour suprême de l'année dernière qui a accordé à Donald Trump des protections considérables contre la responsabilité pénale pour son rôle dans la tentative d'annulation de sa défaite en 2020 face à Joe Biden.Joe Biden s'est exprimé depuis le Resolute desk, des photos de sa famille étant visibles derrière lui dans le Bureau ovale. La Première dame Jill Biden, son fils Hunter, certains de ses petits-enfants, ainsi que Kamala Harris et son mari, Doug Emhoff, étaient assis en train de regarder.Alors que Joe Biden parlait de Kamala Harris en disant qu'elle était devenue comme sa famille, la première dame lui a tendu la main et l'a saisie.Les avertissements que le président sortant Joe Biden ont formulé lors de son discours d'adieu à la nation rejoignent les préoccupations exprimées par des personnalités internationales. Selon la journaliste philippine Maria Ressa, cofondatrice du site d'information d'investigation Rappler et lauréate du prix Nobel de la paix en 2021, « les patrons d'entreprises de médias sociaux tels que Mark Zuckerberg et Elon Musk sont les plus grands dictateurs » Maria Ressa affirme notamment que des plateformes comme Facebook et X ont la capacité de modifier la façon dont nous percevons le monde et d'influencer la façon dont nous agissons. Selon la journaliste, les plateformes de médias sociaux visent à dresser davantage les gens les uns contre les autres et à créer le chaos en favorisant la peur, la colère et la haine.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous les avertissements du président Joe Biden crédibles ou pertinents ?