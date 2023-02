Le chef d'État a exhorté le Congrès à prendre au sérieux les questions liées à la protection de la vie privée et à la législation antitrust et à adopter les lois correspondantes. En outre, ses commentaires sur le sujet ont mis l'accent sur la nécessité d'empêcher les entreprises technologiques de favoriser les produits qui leur appartiennent. Et c'est l'une des principales préoccupations que de nombreux acteurs du secteur ont à l'encontre d'Apple.Pour l'instant, la firme de Cupertino est toujours sous une immense pression de la part des entreprises mondiales et des législateurs concernant ses politiques actuelles sur l'App Store. Et la plupart d'entre elles avaient à voir avec le marché américain.En 2019, le Congrès a ouvert une enquête sur certains grands noms de la technologie, dont le principal fabricant d'iPhone. Il s'est avéré qu'il avait un comportement très inquiétant qui servait d'anticoncurrence pour plusieurs autres. Pourtant, peu de choses ont été faites à cet égard.Puis, en 2021, le comité judiciaire du pays a signé le projet de loi américain sur le choix et l'innovation en ligne (US choice and innovation online act), qui considère comme illégal le fait que des entreprises accordent un traitement préférentiel à certains de leurs produits par rapport à ceux de leurs rivaux les plus proches qui sont hébergés sur la même plateforme. En fin de compte, le projet de loi interdirait au fabricant de l'iPhone d'activer les abonnements in-app pour Apple Music tout en veillant à ce que Spotify établisse des tarifs pour la même offre.Mais comme prévu, le géant technologique Apple n'allait pas rester silencieux face à de telles lois. Il a réussi à faire pression contre ces lois et a fini par envoyer des lettres et passer des appels téléphoniques tout en publiant des livres blancs pour souligner sa position sur la question. Ils ont appelé cela leur vérité. Et bien que le projet de loi n'ait jamais fait l'objet d'un véritable vote, des accusations ont été lancées à son sujet en raison de l'implication d'une énorme somme d'argent par des lobbyistes.Mais tout comme cela, de nombreux projets de loi similaires ont été introduits dans un passé récent et ont été soumis au Sénat et à la Chambre. Cependant, aucun d'entre eux n'a reçu suffisamment de soutien pour atteindre la conclusion finale d'un vote.Le président Biden a déclaré qu'il était temps de passer à l'action et qu'il était difficile d'adopter de telles lois pour empêcher les grands noms de l'industrie technologique de s'emparer des données des utilisateurs, y compris celles des jeunes en ligne. Il n'est pas non plus facile d'arrêter les publicités ciblées destinées aux enfants, mais il faut le faire. Et il fait en sorte que le Congrès se sente obligé d'imposer des limites plus strictes sur le type de données personnelles que ces entreprises peuvent collecter.De même, le président estime que les deux partis ont de grandes chances de travailler côte à côte sur des questions cruciales. Les citoyens américains attendent beaucoup, a-t-il répété.Seul le temps nous dira si le Congrès américain écoutera ou non les demandes formulées. Pour l'instant, nous allons devoir attendre patiemment.Source : Vidéo du Président Biden s'adressant au CongrèsQuel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, la requête du Président Biden devant le Congrès est-elle pertinente ?Que pensez-vous de la main mise des entreprises technologiques sur les magasins en ligne qu'elles détiennent ? Estimez-vous que c'est de la concurrence déloyale ?