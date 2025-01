En décembre 2024, Elon Musk, le PDG de Tesla, a essuyé un échec juridique retentissant dans sa tentative de rétablir son gigantesque bonus de 56 milliards de dollars. Une cour de justice du Delaware a rejeté son recours, consolidant une décision antérieure qui remettait en question la légitimité de ce plan de rémunération colossal. Au cours actuel de l'action, la rémunération aurait été de 101,4 milliards de dollars.Le 8 janvier 2024, Elon Musk a officiellement déposé un recours auprès de la Cour suprême du Delaware après qu'un juge de l'État a rejeté pour la deuxième fois son plan de rémunération de 56 milliards de dollars. Cette décision largement attendue est intervenue un peu moins d'un mois après que la chancelière du Delaware, Kathaleen McCormick, a ouvert une fenêtre de 30 jours pour que Tesla fasse appel de sa décision auprès de la plus haute juridiction de l'État. Peu après que McCormick a rejeté la demande de Tesla visant à rétablir les indemnités de Musk, la société de véhicules électriques a confirmé son intention de faire appel.", a déclaré Tesla en décembre. Elon Musk a également qualifié Kathaleen McCormick d'"" et s'est rallié à un billet qualifiant la décision de "" (littéralement : "").Les actionnaires ont voté pour la première fois pour approuver le programme de rémunération de Musk en 2018. Il lui a donné la possibilité d'acheter jusqu'à 304 millions d'actions Tesla à un prix préétabli de 23,34 $, à condition qu'il atteigne une série d'objectifs de performance, ce qu'il a fait. L'action Tesla se négocie actuellement à 393 dollars.McCormick a d'abord rejeté l'accord en janvier 2024. La grande majorité des actionnaires de Tesla a réapprouvé l'accord en juin 2024, ce qui a donné du poids à la tentative de Tesla de faire changer d'avis le juge. Mais McCormick a jugé que les "", citant une série de défauts qui ont renforcé sa décision. Elle a également accordé aux avocats de l'actionnaire qui a poursuivi Musk 345 millions de dollars d'honoraires, soit bien moins que les 5 milliards de dollars qu'ils demandaient, mais plus que ce que Tesla souhaitait.Tesla a exercé de fortes pressions pour convaincre les actionnaires de ratifier le plan de rémunération de Musk, en soulignant souvent qu'il n'avait techniquement pas été payé pour son travail en tant que PDG depuis environ six ans. Musk a déclaré qu'il préférerait posséder un quart des actions de l'entreprise avant de faire de Tesla un "" dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle. Il possède actuellement environ 13 % des actions de Tesla.Le rejet initial de son accord salarial a écarté Musk de la première place du classement Forbes des personnes les plus riches. Mais à la fin de l'année 2024, la valeur croissante de Tesla, SpaceX et xAI a fait passer sa valeur nette au-dessus de 400 milliards de dollars pour la première fois. Il vaut actuellement environ 416 milliards de dollars, selon Forbes.Pensez-vous que cette décision est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?