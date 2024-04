La rémunération ne comprend ni salaire ni prime en espèces, mais fixe des récompenses basées sur l'augmentation de la valeur de marché de Tesla jusqu'à 650 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Tesla est actuellement évaluée à 500,36 milliards de dollars, selon les données du LSEG.Ce nouveau vote intervient avant la publication, la semaine prochaine, des résultats trimestriels de Tesla, qui doit faire face à une faible demande et à une atteinte à la réputation de M. Musk en raison de ses tendances politiques et de ses commentaires antisémites de l'année dernière.La rémunération de M. Musk a été rejetée par Kathaleen McCormick de la cour de chancellerie du Delaware, qui a qualifié la rémunération accordée par le conseil d'administration de "", injuste pour les actionnaires.La décision de janvier, qui peut faire l'objet d'un appel, a annulé la plus grosse rémunération de l'Amérique des affaires.", a écrit la présidente du conseil d'administration, Robyn Denholm, dans une lettre incluse dans le dossier réglementaire.En demandant un nouveau vote, Tesla utilise une section de la loi du Delaware qui permet aux entreprises de ratifier des actions qui étaient techniquement défectueuses, telles que la vente d'actions avant que le conseil d'administration n'approuve une augmentation des actions, mais qui n'étaient pas toujours controversées.Le comité spécial du conseil d'administration a déclaré qu'il ne pouvait pas prédire si la réapprobation de l'enveloppe salariale serait appropriée en vertu de la loi du Delaware, tout en qualifiant son approche de "".", a déclaré Xu Jiang, professeur agrégé d'administration des affaires à l'université Duke.Si les actionnaires approuvent massivement la proposition pour la deuxième fois, cela aidera M. Musk dans son futur appel, a déclaré M. Jiang.Mercredi, Tesla a également exhorté ses investisseurs à approuver son projet de transfert de l'État d'incorporation de la société du Delaware au Texas.Ce changement pourrait aggraver le conflit entre M. Musk, qui s'est élevé à plusieurs reprises contre les régulateurs et ce qu'il considère comme de la paperasserie, et l'État du Delaware.Au début de l'année, M. Musk a déplacé le lieu de constitution de sa société de fusées SpaceX au Texas et de sa startup de puces cérébrales Neuralink au Nevada, au lieu du Delaware.Les actions de Tesla ont perdu plus de 36 % de leur valeur depuis le début de l'année en raison du ralentissement des ventes de véhicules électriques au niveau mondial, alors qu'elles avaient plus que doublé en 2023.La réputation de Musk, en tant que PDG, a également souffert de son adhésion croissante à la politique de droite et de plusieurs controverses, notamment l'approbation d'une théorie du complot antisémite à la fin de l'année 2023.Des événements tels que l'abandon du projet d'un véhicule électrique abordable et la décision de supprimer au moins 10 % du personnel ont également amené les analystes à s'interroger sur la stratégie de l'entreprise.", a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush, dans une note de recherche.TeslaQuel est votre avis sur le sujet ?