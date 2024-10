Début septembre, la tendance virale "hack d'argent infini gratuit" de TikTok a mis les participants dans des problèmes . La tendance consistait à rédiger soi-même un faux chèques de grande taille et à les déposer numériquement. Une erreur dans le système de la banque faisait apparaître immédiatement le montant du chèque sur le compte de l'utilisateur. Les utilisateurs retiraient alors d'énormes sommes d'argent qu'ils avaient obtenues frauduleusement.Mais la pratique a été identifiée comme une fraude aux chèques impliquant de faux dépôts de chèques. Face à cela, la JPMorgan Chase Bank, la plus grande banque américaine, a corrigé le problème en effectuant des retenues sur les comptes et des déductions pour les participants. Récemment, la banque a entamé la poursuite des clients pour fraude aux chèques, affirmant qu'ils auraient volé des fonds au guichet automatique lors d'un problème technique "".La banque a déposé quatre plaintes devant les tribunaux fédéraux de Los Angeles, Houston et Miami, accusant deux personnes et deux entreprises d'avoir retenu illégalement plus de 661 000 dollars après que les chèques qu'ils ont déposés ont été jugés faux ou falsifiés. Les quatre actions en justice accusent les défendeurs d'avoir violé leurs accords de dépôt et demandent la restitution des fonds indûment retirés ainsi que d'autres frais.La faille permettait aux clients de déposer de gros chèques dans des distributeurs automatiques et de retirer des fonds immédiatement avant que les chèques ne soient compensés, même si les chèques étaient ensuite sans provision. Dans le cas le plus important, Chase a déclaré qu'un homme de Houston devait encore 290 939,47 dollars après avoir retiré en deux jours la majeure partie d'un chèque de 335 000 dollars qu'un homme masqué avait déposé sur son compte le 29 août. Chase a déclaré que le chèque avait été rejeté le 4 septembre.JPMorgan, dont le siège est à New York, a déclaré qu'elle poursuivait ces affaires et qu'elle coopérait avec les forces de l'ordre pour s'assurer que les personnes concernées répondent de leurs actes.Le mois dernier, un rapport a indiqué que la banque enquêtait sur des milliers de fraudes possibles aux chèques. "", a déclaré Drew Pusateri, porte-parole de JPMorgan, dans un communiqué. "En août 2024, les gens ont réalisé que s'ils déposaient un "mauvais" chèque, les distributeurs automatiques de Chase leur permettaient de retirer une grande partie du montant en espèces avant que le chèque ne soit rejeté. Certains utilisateurs de médias sociaux ont fièrement montré qu'ils avaient réussi à obtenir de l'argent liquide, à hauteur de dizaines de milliers de dollars.Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont fièrement montré leur "argent infini" sur les médias sociaux se rendent compte qu'elles ont peut-être commis une fraude par chèque. Dans un article intitulé "Chase glitch update" (mise à jour sur les problèmes de Chase), une utilisatrice explique qu'elle va engager un avocat. Un rapport a révélé que la fraude par chèque était responsable de 26,6 milliards de dollars de pertes dans le monde en 2023, citant le Global Financial Crime Report du Nasdaq.Pensez-vous que ces actions en justice sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le sujet ?