Comment Cloudflare a vaincu le patent troll Sable : Sable a accepté de payer 225 000 dollars à Cloudflare, de lui accorder une licence libre de redevances sur tous ses brevets et de les rendre publics

Contexte

Le jury est d'accord : Cloudflare n'est pas en infraction

Le jury est d'accord : La revendication du brevet de Sable n'est pas valable

Sable n'a pas été payé ...

Sable admet sa défaite et accepte de payer Cloudflare

En résumé ...

Projet Jengo pour Sable : Conclusion de l'affaire

En février dernier, Cloudflare a déjà battu le patent troll Sable en première instance devant le tribunal fédéral du district ouest du Texas. Le jury du Texas, qui a traité l'affaire, a non seulement jugé que Cloudflare n'avait pas enfreint les revendications de brevet par les patent trolls Sable IP et Sable Networks, mais il a également déclaré le brevet de Sable invalide. Ce dernier point signifie que Sable ne peut plus faire valoir cette revendication contre qui que ce soit d'autre. Cette victoire en première instance était le fruit des efforts juridiques combinés de Cloudflare, d'avocats externes et du soutien des internautes participant au projet Jengo. C'était l'aboutissement de près de trois ans de procédure contre Sable, mais ce n'était pas la fin de l'histoire.Ce 2 octobre 2024, Cloudflare a annoncé que le litige contre Sable s'est finalement conclu dans des termes qui, selon l'entreprise, envoient un message fort aux patent trolls du monde entier : « si vous déposez des demandes de brevet sans fondement contre Cloudflare, nous nous battrons et nous gagnerons ».Cloudflare a également annoncé des prix supplémentaires dans le cadre du projet Jengo et a lancé un dernier appel à candidatures avant de déterminer les gagnants des Final Awards. Pour rappel, le projet Jengo est l'effort de Cloudflare pour lutter contre les patent trolls en inversant la structure d'incitation qui a encouragé la croissance des patent trolls qui soutirent des règlements aux entreprises en utilisant des poursuites frivoles. Pour ce faire, Cloudflare demande au public de l'aider à identifier les antériorités susceptibles d'invalider n'importe quel brevet détenu par un troll, et pas seulement ceux qui sont revendiqués à l'encontre de Cloudflare. L'entreprise a déjà remis plus de 125 000 dollars à des particuliers depuis le lancement du projet Jengo en 2017, et elle se réjouit de célébrer la fin réussie de l'itération Sable du projet Jengo avec ses Final Awards.La manière dont les choses se sont terminées avec Sable et les prochaines étapes du projet Jengo sont présentées ci-dessous.Voici un bref rappel du contexte de cette affaire :Sable a intenté un procès à Cloudflare en mars 2021. Sable est un patent troll. Elle ne fabrique pas, ne développe pas, n'innove pas et ne vend rien. Sable IP n'est qu'une entité fictive créée pour monétiser (gagner de l'argent) un ancien portefeuille de brevets acquis par Sable Networks auprès de Caspian Networks en 2006. Caspian Networks était une société de routeurs qui a fait faillite il y a près de 20 ans. S'appuyant sur les anciens brevets de Caspian, Sable a poursuivi Cloudflare et de nombreuses autres entreprises, dont Cisco, Fortinet, Check Point, SonicWall et Juniper Networks, pour violation de brevets. Alors que ces autres entreprises ont réglé leurs différends avec Sable à l'amiable, Cloudflare a riposté.Dans un premier temps, Sable a fait valoir une centaine de revendications portant sur quatre brevets différents à l'encontre de Cloudflare, accusant plusieurs produits et fonctionnalités de Cloudflare d'infraction. Les brevets de Sable - les anciens brevets de Caspian Networks - portaient sur des technologies de routeurs matériels courantes il y a plus de 20 ans. Les arguments de Sable en matière de contrefaçon ont poussé ces revendications de brevet jusqu'à leurs limites (et au-delà), car Sable a essayé d'appliquer les technologies matérielles de Caspian aux services modernes de Cloudflare, définis par logiciel et fournis dans le cloud.Cloudflare a riposté contre Sable en lançant un nouveau cycle du projet Jengo, le concours d'antériorités de Cloudflare, visant à obtenir des antériorités pour invalider tous les brevets de Sable.Après des années de litiges agressifs entre Cloudflare et les brevets de Sable devant l'Office américain des brevets et des marques et le tribunal de district, Sable n'avait plus qu'une seule revendication d'un brevet à faire valoir contre Cloudflare lors du procès.Sable et Cloudflare se sont affrontés lors d'un procès avec jury de cinq jours à Waco, au Texas, en février 2024. Lors du procès, Sable a fait de son mieux pour essayer de faire correspondre sa technologie de routeur, vieille de plusieurs décennies, à l'architecture logicielle moderne de Cloudflare. Mais le dossier de Sable était truffé de problèmes techniques et ses efforts n'étaient soutenus que par le désir d'obtenir un paiement.Pour faire échec à la plainte en contrefaçon de Sable, Cloudflare devait expliquer au jury - en termes clairs et compréhensibles - pourquoi ce que fait Cloudflare est différent de ce qui est couvert par la revendication 25 du brevet restant de Sable, le brevet américain n° 7,012,919 (le brevet '919). Pour ce faire, Cloudflare a fait appel à l'un de ses ingénieurs, Eric Reeves, ainsi qu'à Paul Min, professeur principal d'ingénierie électrique et de systèmes à l'université de Washington, expert dans le domaine des réseaux informatiques. Eric Reeves et Paul Min ont aidé Cloudflare à expliquer au jury les multiples raisons pour lesquelles elle n'a pas enfreint le droit d'auteur.Tout d'abord, Cloudflare a expliqué que les produits Cloudflare accusés (Magic Transit et Argo for Packets) n'acheminent pas de « flux » ou de « micro-flux » comme l'exige la revendication 25. Au contraire, ils traitent les paquets individuellement, paquet par paquet. En effet, le traitement individuel de chaque paquet est important pour le fonctionnement de ces produits et des services DDoS et de sécurité de Cloudflare dans leur ensemble.Eric Reeves a également contribué à raconter au jury l'histoire de l'invention de Cloudflare. Il a expliqué comment l'équipe de Cloudflare a perçu les problèmes à résoudre et a conçu de nouveaux produits uniques et innovants pour les résoudre. Il a décrit le travail effectué pour développer Magic Transit et Argo for Packets, et comment ces produits font partie de l'approche moderne de Cloudflare basée sur les logiciels, qui est fondamentalement différente de la technologie basée sur le matériel du brevet '919. Ensemble, Eric Reeves et Paul Min ont expliqué comment les avantages de Magic Transit et d'Argo for Packets dont bénéficient les clients de Cloudflare ne sont pas attribuables à une quelconque technologie revendiquée par le brevet '919.Deuxièmement, Cloudflare a expliqué qu'elle n'était pas en infraction parce que la revendication 25 du brevet '919 exige que certains processus se produisent « au niveau » des cartes de ligne d'entrée et de sortie, et que les serveurs accusés de Cloudflare ne comprennent pas de cartes de ligne.Comme l'a expliqué le Dr Min, les « cartes de ligne » sont un type spécifique de matériel - une « carte » physique - qui sont couramment utilisées dans les routeurs. Les témoins de Sable ne pouvaient pas nier que la technologie du brevet '919 était liée à l'ancienne technologie des routeurs. Après tout, Caspian Networks Inc. (où travaillaient les inventeurs du brevet '919) était une entreprise de routeurs. Les produits de base de Caspian étaient des routeurs, et il a été montré au jury des documents décrivant les routeurs de Caspian, qui utilisaient une technologie "basée sur le flux" sur des cartes de ligne matérielles physiques.Bien que l'expert technique de Sable se soit efforcé de convaincre le jury que divers composants logiciels et matériels des serveurs de Cloudflare constituaient des « cartes de ligne », ses explications n'étaient pas crédibles. Le fait est que les serveurs de Cloudflare n'ont pas de cartes de ligne.En fin de compte, le jury a compris et a rendu un verdict selon lequel Cloudflare n'enfreint pas la revendication 25 du brevet '919.En plus de prouver que Cloudflare n'est pas en infraction, l'équipe a également relevé le défi de prouver au jury que la revendication 25 du brevet '919 n'est pas valable et n'aurait jamais dû être délivrée.Il est difficile de prouver l'invalidité à un jury. La charge qui pèse sur le défendeur est lourde : Cloudflare a dû prouver de manière claire et convaincante que la revendication 25 n'était pas valable. Et il est compliqué de le prouver en décrivant comment la revendication est évidente à la lumière de l'art antérieur.Pour ce faire, Cloudflare s'est à nouveau appuyé sur son expert technique, le Dr Min, pour expliquer comment deux références de l'art antérieur, le brevet américain n° 6,584,071 (Kodialam) et le brevet américain n° 6,680,933 (Cheeseman) rendent ensemble évidente la revendication 25 du brevet '919. Kodialam et Cheeseman sont des brevets de Nortel Networks et Lucent relatifs à la technologie des routeurs développée à la fin des années 1990. Tous deux sont antérieurs au brevet '919 (c'est-à-dire qu'ils sont antérieurs à la date de priorité du brevet '919) et, lorsqu'ils sont considérés ensemble par une personne compétente dans le domaine de l'ingénierie informatique et de la technologie des réseaux informatiques, ils rendent évidente la soi-disant invention de la revendication 25.La véritable motivation de Sable pour poursuivre Cloudflare - son désir d'obtenir un paiement - a été clairement exposée par les témoins de Sable au procès, qui n'étaient unis que par leur désir de présenter une vision extrêmement exagérée de la prétendue « valeur » du brevet de Sable et des dommages-intérêts prétendument dus par Cloudflare.Les avocats de Sable ont fait de leur mieux pour présenter leurs clients comme des hommes d'affaires raisonnables, essayant simplement d'obtenir ce qui leur est dû pour la prétendue utilisation du brevet de Sable par Cloudflare. Mais Sable n'a pas pu cacher ses vraies couleurs au jury. Lorsque Sable a présenté le témoignage de Brooks Borchers, le fondateur de Sable IP, M. Borchers a été contraint d'admettre que Sable IP a pour « activité » d'intenter des actions en justice.En fait, M. Borchers a été contraint d'admettre que l'approche de Sable consiste à poursuivre d'abord et à poser des questions ensuite. Même parmi les patent trolls, il ne s'agit pas d'une pratique commerciale noble.Qui plus est, M. Borchers et ses avocats ont déjà fait équipe dans des affaires de ce type, suivant le même schéma « poursuivre d'abord et poser des questions ensuite » dans l'espoir d'obtenir un paiement. Les véritables motivations de Sable pour poursuivre Cloudflare sont apparues au grand jour après ce témoignage, ce qui rend la demande de dommages-intérêts de Sable d'autant plus exaspérante.L'expert en dommages et intérêts de Sable, Stephen Dell, a déclaré au jury que Sable méritait entre 25 et 94,2 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais M. Dell a été contraint d'admettre de nombreuses failles dans son calcul des dommages et intérêts, et l'expert en dommages et intérêts de Cloudflare, Chris Bakewell, a expliqué au jury comment de mauvaises données et des hypothèses erronées avaient conduit M. Dell à gonfler considérablement le montant des dommages et intérêts. En effet, après avoir entendu le témoignage de l'expert de Sable, le juge Albright s'est déclaré « très sceptique » à l'égard des opinions de M. Dell, expliquant qu'il était « très préoccupé par le fait que sa méthodologie ne soit pas étayée ».En fin de compte, la demande de dommages-intérêts exagérée de M. Dell n'a pas eu d'importance car le jury a conclu que Cloudflare n'avait pas enfreint la loi et que la revendication du brevet n'était pas valable. Mais cela a été révélateur de la motivation de Sable (l'avidité) et des efforts qu'elle a déployés pour tenter d'obtenir un paiement.En fin de compte, après tous les témoignages et les arguments, Cloudflare a été ravi lorsque le jury a rendu son verdict - après moins de deux heures de délibérations - en lui donnant raison sur toute la ligne. Le verdict du jury est une véritable validation de la conviction de Cloudflare quant à l'importance de s'opposer aux patent trolls comme Sable, et l'entreprise s'est montrée reconnaissante envers le jury pour le temps, l'attention et la considération qu'il lui a accordés.Un verdict du jury n'est pas la fin de la route dans une affaire de brevet... il y a des requêtes post-procès, des appels et d'autres obstacles procéduraux à franchir avant que l'affaire ne soit vraiment terminée. Fatigué par le combat et malmené par sa défaite, Sable a décidé de jeter l'éponge et de mettre fin au combat une fois pour toutes.En fin de compte, Sable a accepté de payer 225 000 dollars à Cloudflare, de lui accorder une licence libre de redevances sur l'ensemble de son portefeuille de brevets et de rendre ses brevets publics, en veillant à ce que Sable ne puisse plus jamais les revendiquer contre une autre entreprise.Répétons la première partie, pour s'assurer que tout le monde a bien compris :Sable, le patent troll qui a poursuivi Cloudflare en mars 2021 en faisant valoir une centaine de revendications sur quatre brevets, a fini par payer Cloudflare. Bien que ces 225 000 dollars ne puissent pas compenser entièrement Cloudflare pour le temps, l'énergie et la frustration qu'il a dû consacrer à ce litige pendant près de trois ans, ils permettent d'équilibrer un peu les comptes. L'entreprise espère qu'elle envoie un message important aux patent trolls du monde entier, les invitant à se méfier avant de s'attaquer à Cloudflare.Revenons un peu plus en détail sur cette dernière partie :Sable a accepté de rendre public l'ensemble de son portefeuille de brevets. Cela signifie que Sable informera l'Office américain des brevets et des marques qu'elle renonce à tous ses droits légaux sur son portefeuille de brevets. Sable ne pourra plus jamais utiliser ces brevets pour intenter une action en contrefaçon ; elle ne pourra plus jamais utiliser ces brevets pour essayer de gagner rapidement de l'argent.Cloudflare s'est battu contre le patent troll et a gagné. Cloudflare n'a pas seulement vaincu les revendications de Sable devant les tribunaux, elle a forcé Sable à payer Cloudflare pour le dérangement, et elle a fait en sorte que les brevets de Sable soient rendus publics, garantissant que Sable ne pourra plus jamais faire valoir ces brevets contre une autre entreprise. Il est vrai que cela a représenté beaucoup de travail pour Cloudflare, mais cela en valait vraiment la peine.Les participants au projet Jengo ont joué un rôle essentiel dans les efforts déployés par Cloudflare pour obtenir cette victoire générale.Depuis le lancement du projet Jengo pour l'affaire Sable, Cloudflare a reçu des centaines de références d'art antérieur de la part de participants dévoués au projet Jengo. Jusqu'à présent, Cloudflare a attribué 70 000 dollars de prix aux gagnants des chapitres 1 à 8. Il reste encore 30 000 dollars de prix à décerner lors de la cérémonie de remise des prix.Ceci marque la « conclusion de l'affaire » officielle selon les règles du projet Jengo Sable. Cloudflare continuera d'accepter les soumissions pendant la période de grâce de 30 jours, qui dure jusqu'au 2 novembre 2024, et procédera ensuite à la sélection des gagnants des Final Awards.Quelle lecture faites-vous de cette situation ?Selon vous, la victoire de Cloudflare dans l'affaire Sable a-t-elle réellement créé un précédent contre les patent trolls, ou s'agit-il d'un résultat singulier ?D'après vous, les gouvernements devraient-ils introduire des réglementations plus strictes pour empêcher les patent trolls, ou le cadre juridique actuel est-il suffisant pour traiter de tels litiges ?