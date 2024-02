Sable

Contexte

Essais et tribulations pour Sable IP et Sable Networks

La suite

Cloudflare, Inc. est une entreprise américaine qui fournit des services de réseau de diffusion de contenu, de cybersécurité dans le cloud, d'atténuation des attaques DDoS et des services d'enregistrement de domaines accrédités par l'ICANN. Le siège de Cloudflare se trouve à San Francisco, en Californie. Selon The Hill, Cloudflare est utilisé par plus de 20 % des internautes pour ses services de sécurité web en 2022.Depuis près de sept ans, Cloudflare lutte contre les "patent trolls" et y parvient grâce aux efforts de son équipe juridique, de ses conseillers externes et des efforts extraordinaires des internautes qui recherchent des antériorités (et sont récompensés pour cela) dans le cadre du projet Jengo.Bien que Cloudflare refuse de payer les trolls pour leurs revendications sans fondement, elle est heureuse de décerner des prix aux participants du projet Jengo qui aident à arrêter les trolls en recherchant des antériorités qui invalident leurs brevets ou leurs revendications. Par le passé, les participants au projet Jengo ont déjà aidés l'entreprise à battre à plate couture le chasseur de brevets Blackbird (qui a ensuite mis la clé sous la porte).Aujourd'hui, Cloudflare est de retour pour parler d'une nouvelle victoire obtenue grâce à son travail, à celui de ses avocats externes et à celui des participants du projet Jengo.Jeudi dernier, par une matinée claire et ensoleillée à Waco, au Texas, un jury a rendu son verdict après moins de deux heures de délibération. Le jury a estimé que Cloudflare n'avait pas enfreint le brevet déposé contre Cloudflare par les chasseurs de brevets Sable IP et Sable Networks.Alors que cela aurait suffi à trancher l'affaire, le jury est allé plus loin et a estimé que l'ancienne revendication de brevet de Sable, rédigée en termes généraux, était invalide et n'aurait jamais dû être accordée, ce qui signifie que Sable ne peut plus faire valoir cette revendication contre qui que ce soit d'autre. Depuis que Sable a attaqué Cloudflare en justice, l'entreprise a invalidé des parties importantes de trois de ses brevets, ce qui l'empêche d'intenter des actions en justice contre d'autres entreprises.Il convient de noter que très peu d'actions en justice aboutissent devant un jury. La plupart des non-juristes sont choqués d'apprendre qu'environ 1 % seulement des affaires civiles aboutissent à un procès, parce que les procès sont généralement ce qu'ils voient à la télévision ou dans les films. Mais les juristes professionnels savent que la quasi-totalité des affaires sont résolues bien plus tôt par des procédures beaucoup moins divertissantes à l'écran : requêtes écrites, délai ou règlement. Cela s'explique en grande partie par le fait qu'un procès - même pour des questions simples - est extrêmement coûteux. Dans les affaires de brevets, cela représente des millions de dollars.Comme décrit dans le premier article de blog sur le projet Jengo, ces coûts constituent la menace sur laquelle les trolls des brevets s'appuient pour extorquer des sommes considérables aux entreprises technologiques innovantes. Il est souvent plus facile pour les entreprises technologiques de payer un règlement à l'amiable plutôt que de payer des millions de dollars supplémentaires en frais de justice qui ne pourront probablement pas être récupérés, même si l'entreprise technologique obtient gain de cause. Les trolls des brevets ne veulent généralement pas non plus supporter les coûts d'un procès, mais ils attendent généralement que l'autre partie cligne des yeux la première et paie, d'autant plus que l'entreprise accusée de contrefaçon est celle qui court le risque d'un mauvais verdict et d'une condamnation à des dommages-intérêts.Mais il arrive parfois que la cible ne cligne pas des yeux. La victoire à l'arraché de Cloudflare, qui est l'aboutissement de trois années de procédure, est un avertissement fort pour tous les trolls des brevets : "nous ne nous laisserons pas intimider et nous ne jouerons pas votre jeu."Rappelons comment on en est arrivé là. Cette affaire a débuté en mars 2021, lorsque Sable Networks et Sable IP ont déposé une plainte contre Cloudflare devant un tribunal fédéral. Sable a fait valoir une centaine de revendications couvrant quatre brevets contre plusieurs produits et fonctionnalités de Cloudflare. Les brevets invoqués par Sable ont été déposés au début du siècle et portaient sur la technologie des routeurs matériels de l'époque. Plus précisément, ils portaient sur un type particulier de matériel axé sur les "flux" composés de plusieurs paquets liés entre eux. Cette approche n'est pas utilisée par les services modernes définis par logiciel fournis sur le cloud, en particulier pas les services comme Cloudflare qui traitent le trafic paquet par paquet. Cela n'a pas empêché Sable de faire valoir que ses brevets, formulés en termes généraux, couvraient essentiellement toutes les opérations des routeurs, y compris la technologie de pointe de Cloudflare, bien au-delà de ce que les prétentions des brevets revendiqués étaient censées couvrir.Comme beaucoup de patent trolls, Sable IP n'a jamais fabriqué ou vendu de produits et n'emploie pas une seule personne pour créer ou concevoir une technologie réelle. Sable IP a été créée en 2020 en tant qu'entité fictive pour monétiser le portefeuille de brevets de Sable Networks, qui a elle-même été créée en 2006 et aurait acquis les actifs - y compris les brevets - de Caspian Networks, une société de routeurs qui avait mis fin à ses activités. Sable IP est l'une des nombreuses entités fictives créées pour "monnayer" des brevets par le biais de campagnes de litiges menées par des avocats.Cloudflare n'était pas la seule cible de Sable. Sable a poursuivi un certain nombre d'autres entreprises, dont Cisco, Fortinet, Check Point, SonicWall, Juniper Networks et d'autres encore, qui ont toutes fini par régler à l'amiable les poursuites dont elles faisaient l'objet. Cloudflare a adopté une approche différente.Pour lancer le combat de Cloudflare contre Sable, l'entreprise a lancé une nouvelle phase du projet Jengo, en faisant appel au crowdsourcing pour la soumission d'antériorités pour tous les brevets actifs de Sable - y compris les brevets non revendiqués contre Cloudflare - et en engageant une récompense de 100 000 dollars à répartir entre les gagnants qui ont soumis des antériorités solides. Les lecteurs assidus se souviendront de la première phase du projet Jengo de Cloudflare, qui a contribué à mettre hors d'état de nuire le célèbre patent troll Blackbird. Depuis le lancement de ce projet Jengo axé sur Sable, Cloudflare a reçu des dizaines de candidatures et a attribué 70 000 dollars depuis 2021. Les 30 000 dollars restants seront distribués aux gagnants des prix finaux, qui seront annoncés après la conclusion officielle de l'affaire, conformément aux règles du projet Jengo.En s'appuyant sur l'art antérieur, Cloudflare a déposé des demandes d'examen inter partes auprès de l'Office américain des brevets et des marques ("USPTO") en vue d'invalider les brevets de Sable. La procédure inter partes est une procédure administrative qui consiste à déposer des mémoires auprès des juges administratifs des brevets de l'USPTO afin de déterminer si un brevet aurait dû être délivré en premier lieu. Dans de nombreux cas, il s'agit d'une procédure utile pour tenter de limiter la menace des "patent trolls". En mai 2022, pour éviter de répondre à l'une de ces pétitions et pour éviter le risque que son brevet soit complètement annulé, Sable a volontairement annulé toutes les revendications formulées contre Cloudflare au titre de l'un de ses brevets. En janvier 2023, Cloudflare a réussi à invalider les parties d'un deuxième brevet de Sable qui avaient été revendiquées à son encontre.Deux brevets plus tard, Sable a refusé d'abandonner. En décembre 2023, grâce à ses requêtes auprès de l'USPTO et à ses motions devant le tribunal, Cloudflare avait réussi à réduire le nombre de brevets et de revendications en cause d'environ 100 revendications pour quatre brevets à seulement cinq revendications pour deux brevets. Puis, lors de la conférence préliminaire du 13 décembre 2023, le tribunal a rendu un jugement sommaire en faveur de Cloudflare sur un troisième brevet de Sable. Le jugement sommaire est une procédure par laquelle le tribunal détermine qu'un argument est si clair qu'aucun jury raisonnable ne pourrait en décider autrement. Cela a permis de réduire l'affaire à une seule revendication sur un seul brevet - la revendication 25 du brevet américain n° 7,012,919.Après des années de travail acharné, Cloudflare a réussi à réduire son dossier d'une centaine de revendications réparties sur quatre brevets à une seule revendication d'un seul brevet. Or, il peut être difficile de savoir ce qu'un jury décidera - et quels dommages et intérêts il accordera - sur des questions très techniques.Cloudflare ne se dirigeait pas seulement vers un procès, mais aussi vers le Western District of Texas (district Ouest du Texas). Waco, Texas, pour être précis, où Sable a choisi de déposer sa plainte. Ces dernières années, le district Ouest du Texas est devenu un lieu de prédilection pour les plaignants en matière de brevets, car il a la réputation d'être une juridiction favorable aux détenteurs de brevets.L'histoire du procès de Sable n'était pas convaincante. Sur le plan technique, Sable avait la tâche peu enviable d'essayer de faire correspondre une technologie matérielle de routeur basée sur le flux, vieille de plusieurs décennies, à l'architecture moderne de Cloudflare, définie par logiciel, paquet par paquet. Elle a tenté de le faire par une série d'exercices d'agitation, assimilant les "cartes de ligne" requises par le brevet à différents logiciels et matériels utilisés par Cloudflare, et suggérant que tout flux de paquets à travers le réseau de Cloudflare pourrait être interprété comme les "micro-flux" spécifiques au centre de son brevet.Au-delà des questions techniques, l'histoire de Sable était simple, bien que peu attrayante : Sable voulait de l'argent. Ayant acquis les droits sur les brevets d'une société de matériel informatique en faillite, elle cherchait à "monétiser" ces brevets dans toute la mesure du possible. Si cela signifiait tirer parti d'un brevet lié à du matériel de routeur vieux de plusieurs décennies pour poursuivre un fournisseur de services basés sur le cloud, qu'il en soit ainsi. Et si cela nécessitait des sauts de logique et des revendications non liées qui pourraient faire rougir un enfant en bas âge, tant pis.Lorsque le tour de Cloudflare est venu, elle a raconté son histoire au jury. Elle a expliqué comment Cloudflare a été fondée pour contribuer à la construction d'un meilleur Internet en passant des anciennes solutions matérielles à de nouvelles solutions basées sur le cloud et fournies par son réseau mondial. L'entreprise a expliqué le travail acharné réalisé pour construire son réseau et tous les services qui s'y rattachent. L'un de ses excellents ingénieurs a décrit ce que c'est que de créer un nouveau produit, de travailler avec des équipes d'ingénieurs, de chefs de produits et d'autres personnes pour mettre quelque chose d'intéressant sur le marché pour la première fois.Cloudflare s'est penché sur le brevet de Sable, vieux de vingt ans, en expliquant les nombreuses raisons pour lesquelles le brevet ne décrit rien de ce que fait réellement Cloudflare. Entre autres, le brevet exige que diverses étapes soient effectuées au niveau d'une "carte de ligne", et les serveurs de périphérie dont Cloudflare est accusé n'incluent pas une seule carte de ligne de ce type. Et alors que le brevet se concentre sur le routage basé sur le flux, Cloudflare a conçu son système pour effectuer une inspection paquet par paquet afin de se protéger contre le trafic malveillant. L'entreprise a également expliqué que le brevet revendiqué à l'encontre de Cloudflare n'était pas valable - et n'aurait jamais dû être délivré - parce qu'il était évident au vu de l'état de la technique et qu'il ne comportait pas la description écrite requise. En fait, le brevet de Sable ne couvrait, au mieux, qu'une technologie qui avait déjà été décrite par les inventeurs de Nortel Networks et de Lucent Technologies, les principales entreprises de technologie de routage de l'époque.Lors des plaidoiries finales, l'avocat de Cloudflare a précisé une chose : cette affaire ne concernait pas seulement Sable ou Cloudflare. Le système des brevets a été conçu pour favoriser l'innovation et promouvoir les progrès de la science, mais ce que faisait Sable était exactement le contraire : porter des affaires sans fondement dans le but de gagner de l'argent, et étouffer les progrès dans le processus. Cette distorsion et cet abus du système des brevets doivent cesser et, en fin de compte, seul le jury avait le pouvoir d'y mettre fin.À la grande satisfaction de Cloudflare, le jury a répondu à cet appel. La décision du jury n'a pas été longue à prendre. Moins de deux heures après avoir quitté la salle d'audience pour délibérer, le jury est revenu avec un verdict qui envoie un message bien au-delà du palais de justice. Cloudflare n'a pas enfreint la loi et le brevet de Sable n'est pas valable.Cloudflare appréciera ce verdict pendant longtemps, mais le travail ne s'arrête pas là. Cloudflare se consacre au rééquilibrage d'un système faussé par des trolls comme Sable. Dans le cadre de ses efforts, l'entreprise est impatiente d'annoncer les récompenses finales du projet Jengo à la suite de la conclusion de l'affaire. Elle prévoit également de partager d'autres réflexions et idées qu'elle a recueillies en affrontant un troll au cours d'un procès.Pour l'instant, Cloudflare souhaite exprimer sa sincère gratitude au juge et au jury pour le travail acharné qu'ils ont accompli au cours du procès, y compris l'appréciation des preuves par le jury et la compréhension de la technologie complexe en cause dans l'affaire. Cloudflare est profondément reconnaissant au jury pour le temps et les efforts qu'il a consacrés au cours de la semaine écoulée, pour son examen minutieux de tous les faits et pour son verdict. Elle tient également à remercier une nouvelle fois les excellents avocats de Charhon Callahan Robson & Garza PLLC et de The Dacus Firm qui ont participé au procès. Si vous êtes confronté à un problème de patent troll, ils sont vivement recommandés.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la stratégie de Cloudfare pour venir à bout du patent troll Sable ?