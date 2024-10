À la suite de menaces de mort pour un avis négatif en ligne, la FTC a annoncé des mesures de répression à l'encontre des entreprises qui utilisent l'IA pour des déclarations trompeuses et déloyales

La Commission fédérale du commerce (FTC) sévit contre les entreprises d'"" qui lancent et gèrent des activités en ligne pour le compte de clients en échange d'un investissement initial. La dernière affaire en date vise Ascend Ecom, qui a mis en place un système de vente en ligne pour gagner de l'argent, principalement sur Amazon. La FTC accuse la société de commerce électronique d'avoir escroqué les consommateurs d'au moins 25 millions de dollars par le biais de fausses déclarations, de pratiques commerciales trompeuses et de tentatives de suppression des critiques négatives.Selon un rapport de CNBC, Jamaal Sanford a reçu un courriel inquiétant en mai 2023. Le message, dont l'expéditeur prétendait faire partie d'une "", contenait l'adresse du domicile de Sanford, son numéro de sécurité sociale et le nom de l'établissement d'enseignement supérieur de sa fille. Il était accompagné d'une menace très précise. L'expéditeur affirmait que Sanford, qui vit à Springfield, dans le Missouri, ne serait en sécurité que s'il supprimait une critique négative en ligne. "", disait l'e-mail. "Quelques mois plus tôt, Sanford avait laissé un commentaire cinglant sur le site d'évaluation Trustpilot à propos d'une société d'"" du commerce électronique appelée Ascend Ecom. La prétendue activité d'Ascend consistait à lancer et à gérer des vitrines Amazon pour le compte de clients, qui payaient pour le service et la promesse de gagner des milliers de dollars en "revenus passifs".Sanford avait investi 35 000 dollars dans un tel projet. Il n'a jamais récupéré l'argent et est aujourd'hui endetté, selon un procès intenté par la FTC. Son expérience est un élément clé du procès intenté par la FTC, qui accuse Ascend d'avoir enfreint les lois fédérales en faisant de fausses déclarations concernant les revenus et les performances de l'entreprise, et en menaçant ou en pénalisant les clients qui publient des commentaires honnêtes, entre autres violations. La FTC cherche à obtenir une réparation pécuniaire pour les clients d'Ascend et à empêcher Ascend de faire des affaires de façon permanente.La Federal Trade Commission (FTC) prend des mesures à l'encontre de plusieurs entreprises qui se sont appuyées sur l'intelligence artificielle pour renforcer les comportements trompeurs ou déloyaux qui nuisent aux consommateurs, dans le cadre de sa nouvelle opération d'application de la loi baptisée "".Les affaires annoncées comprennent des actions à l'encontre d'une société promouvant un outil d'IA permettant à ses clients de créer de fausses critiques, d'une société prétendant vendre des services d'"", et de plusieurs sociétés prétendant pouvoir utiliser l'IA pour aider les consommateurs à gagner de l'argent par l'intermédiaire de vitrines en ligne.", a déclaré Lina Khan, présidente de la FTC. '".Les allégations relatives à l'IA sont de plus en plus répandues sur le marché, notamment les promesses fréquentes sur la manière dont elle pourrait améliorer la vie des gens grâce à l'automatisation et à la résolution de problèmes. Les cas inclus dans ce balayage montrent que les entreprises ont saisi l'engouement autour de l'IA et l'utilisent pour attirer les consommateurs dans de faux projets, et fournissent également des outils alimentés par l'IA qui peuvent donner un coup de fouet à la tromperie.Les affaires de l'"" annoncées s'appuient sur un certain nombre d'affaires récentes de la FTC portant sur des allégations relatives à l'intelligence artificielle, notamment : Automators, un autre système de vitrine en ligne ; Career Step, une société qui aurait utilisé la technologie de l'IA pour convaincre les consommateurs de s'inscrire à une fausse formation professionnelle ; NGL Labs, une société qui aurait prétendu utiliser l'IA pour assurer la modération dans une application de messagerie anonyme qu'elle a illégalement commercialisée auprès des enfants ; Rite Aid, qui aurait utilisé la technologie de reconnaissance faciale de l'IA dans ses magasins sans garanties raisonnables ; et CRI Genetics, une société qui aurait trompé les utilisateurs sur l'exactitude de ses rapports ADN, y compris en affirmant qu'elle utilisait un algorithme d'IA pour effectuer des comparaisons génétiques.La FTC prend des mesures contre DoNotPay, une société qui prétendait offrir un service d'IA qui était "", mais le produit n'a pas été à la hauteur de ses nobles prétentions selon lesquelles le service pouvait se substituer à l'expertise d'un avocat humain.Selon la plainte déposée par la FTC, DoNotPay promettait que son service permettrait aux consommateurs de "" et de "", et que l'entreprise "". DoNotPay n'a toutefois pas pu tenir ses promesses. La plainte affirme que l'entreprise n'a pas effectué de tests pour déterminer si les résultats de son chatbot IA étaient équivalents à ceux d'un avocat humain, et que l'entreprise elle-même n'a pas embauché ou retenu les services d'avocats.La plainte affirme également que DoNotPay propose un service qui vérifie si le site web d'une petite entreprise n'enfreint pas des centaines de lois fédérales et d'État, en se basant uniquement sur l'adresse électronique du consommateur. Cette fonction est censée détecter les infractions légales qui, si elles ne sont pas corrigées, pourraient coûter 125 000 dollars à une petite entreprise en frais de justice, mais selon la plainte, ce service n'était pas efficace non plus.DoNotPay a accepté une proposition d'ordonnance de la Commission réglant les accusations portées contre elle. Le règlement exigerait qu'elle paie 193 000 dollars, qu'elle envoie un avis aux consommateurs qui se sont abonnés au service entre 2021 et 2023 pour les avertir des limites des fonctions juridiques du service. La proposition d'ordonnance interdira également à l'entreprise de faire des déclarations sur sa capacité à se substituer à tout service professionnel sans preuve à l'appui.La FTC a intenté une action en justice contre un programme d'opportunités commerciales en ligne qui, selon elle, a faussement prétendu que ses outils "" alimentés par l'IA aideraient les consommateurs à gagner rapidement des milliers de dollars par mois en revenus passifs en ouvrant des vitrines en ligne. Selon la plainte, le système a escroqué les consommateurs d'au moins 25 millions de dollars.Le système est dirigé par William Basta et Kenneth Leung, et a fonctionné sous différents noms depuis 2021, notamment Ascend Ecom, Ascend Ecommerce, Ascend CapVentures, ACV Partners, ACV, Accelerated eCom Ventures, Ethix Capital by Ascend, et ACV Nexus.Selon la plainte déposée par la FTC, les opérateurs de ce système facturent aux consommateurs des dizaines de milliers de dollars pour créer des boutiques en ligne sur des plateformes de commerce électronique telles qu'Amazon, Walmart, Etsy et TikTok, tout en leur demandant de dépenser des dizaines de milliers de dollars supplémentaires pour l'achat d'inventaire. Le contenu publicitaire d'Ascend affirmait que la société était un leader du commerce électronique, utilisant des logiciels propriétaires et l'intelligence artificielle pour maximiser le succès commercial des clients.La plainte note que, bien qu'Ascend promette aux consommateurs de créer des magasins générant des revenus mensuels à cinq chiffres dès la deuxième année, pour la quasi-totalité des consommateurs, les gains promis ne se matérialisent jamais, et les consommateurs se retrouvent avec des comptes bancaires épuisés et des factures de carte de crédit élevées. La plainte affirme qu'Ascend a reçu de nombreuses plaintes de la part de consommateurs, qu'elle a fait pression sur ces derniers pour qu'ils modifient ou suppriment des avis négatifs sur Ascend, qu'elle n'a souvent pas respecté sa "" et qu'elle a illégalement menacé de retenir la prétendue "" pour ceux qui auraient laissé des avis négatifs sur la société en ligne.À la suite de la plainte déposée par la FTC, un tribunal fédéral a ordonné l'arrêt temporaire du système et l'a placé sous le contrôle d'un administrateur judiciaire. La procédure engagée par la FTC contre le système est en cours et sera tranchée par un tribunal fédéral.La FTC a accusé un programme d'opportunités commerciales de prétendre faussement aider les consommateurs à construire un "" en participant à ses programmes de formation qui peuvent coûter près de 2 000 dollars ou en achetant une vitrine en ligne "" pour des dizaines de milliers de dollars. Ce système, connu sous le nom de Ecommerce Empire Builders (EEB), prétend que les consommateurs peuvent potentiellement gagner des millions de dollars, mais la plainte de la FTC affirme que ces profits ne se matérialisent pas.Selon la plainte, le PDG d'EEB, Peter Prusinowski, a utilisé l'argent des consommateurs - jusqu'à 35 000 dollars provenant des consommateurs qui achètent des magasins - pour s'enrichir, tout en ne tenant pas les promesses de revenus importants par la vente de biens en ligne. Dans son marketing, EEB encourage les consommateurs à "" en exploitant la "" et les stratégies supposées du système.Dans les publicités diffusées sur les réseaux sociaux, EEB affirme que ses clients peuvent gagner 10 000 dollars par mois, mais la plainte de la FTC indique que l'entreprise ne dispose d'aucune preuve pour étayer ces affirmations. De nombreux consommateurs se sont plaints que les magasins qu'ils ont achetés à EEB ne leur ont rapporté que peu ou pas d'argent, et que l'entreprise s'est refusée à les rembourser, soit en refusant de les rembourser, soit en ne leur accordant que des remboursements partiels.À la suite de la plainte déposée par la FTC, un tribunal fédéral a rendu une ordonnance ordonnant l'arrêt temporaire du système et le plaçant sous le contrôle d'un administrateur judiciaire. La procédure engagée par la FTC à l'encontre du système est en cours et sera tranchée par un tribunal fédéral.Depuis avril 2021, Rytr a commercialisé et vendu un service d'IA "" pour un certain nombre d'utilisations, dont l'une était spécifiquement la génération de "". Les abonnés payants pouvaient générer un nombre illimité d'avis de consommateurs détaillés sur la base d'informations très limitées et génériques.Selon la plainte déposée par la FTC, le service de Rytr générait des avis détaillés contenant des détails spécifiques, souvent importants, qui n'avaient aucun rapport avec les données fournies par l'utilisateur, et ces avis étaient presque certainement faux pour les utilisateurs qui les copiaient et les publiaient en ligne. Dans de nombreux cas, les avis générés par l'IA des abonnés contenaient des informations susceptibles de tromper les consommateurs potentiels qui utilisaient ces avis pour prendre des décisions d'achat. La plainte affirme également qu'au moins certains des abonnés de Rytr ont utilisé le service pour produire des centaines, et dans certains cas des dizaines de milliers, d'avis contenant potentiellement de fausses informations.La plainte accuse Rytr d'avoir violé la loi sur la FTC en fournissant à ses abonnés les moyens de produire un contenu écrit faux et trompeur pour les avis des consommateurs. La plainte allègue également que Rytr s'est livrée à une pratique commerciale déloyale en offrant un service susceptible de polluer le marché par une surabondance de faux avis qui nuirait à la fois aux consommateurs et aux concurrents honnêtes.La proposition d'ordonnance réglant la plainte de la Commission vise à empêcher Rytr d'adopter un comportement illégal similaire à l'avenir. Elle interdirait à l'entreprise de faire de la publicité, de promouvoir, de commercialiser ou de vendre tout service dédié à la génération d'avis ou de témoignages de consommateurs ou promu comme tel.En juin, la FTC a pris des mesures à l'encontre d'un système d'opportunités commerciales qui aurait faussement promis aux consommateurs qu'ils gagneraient un revenu garanti grâce à des vitrines en ligne utilisant un logiciel alimenté par l'IA. Selon la FTC, ce système, qui a fonctionné sous les noms de Passive Scaling et FBA Machine, a coûté aux consommateurs plus de 15,9 millions de dollars en raison de promesses de revenus trompeuses qui ne se concrétisent que rarement, voire jamais.Selon la plainte, Bratislav Rozenfeld (également connu sous les noms de Steven Rozenfeld et Steven Rozen) exploite le système depuis 2021, initialement sous le nom de Passive Scaling. Lorsque Passive Scaling n'a pas tenu ses promesses et que les consommateurs ont demandé des remboursements et intenté des actions en justice, Rozenfeld a rebaptisé le système FBA Machine en 2023. Les documents de marketing de ce nouveau nom affirment que FBA Machine utilise des outils "" pour aider à fixer le prix des produits dans les magasins et à maximiser les profits.Les prétentions de l'escroquerie étaient très variées, promettant aux consommateurs qu'ils pourraient exploiter une "" et citant de prétendus témoignages de clients qui "". Les agents commerciaux de la société ont affirmé aux consommateurs que l'activité était "" et ont faussement garanti des remboursements aux consommateurs qui ne récupéraient pas leurs investissements initiaux, qui allaient de dizaines de milliers à des centaines de milliers de dollars.À la suite de la plainte déposée par la FTC, un tribunal fédéral a ordonné l'arrêt temporaire du système et l'a placé sous le contrôle d'un administrateur judiciaire. L'affaire contre le système est toujours en cours et sera jugée par un tribunal fédéral.Quel est votre avis sur le sujet ?