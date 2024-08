les faux avis et faux témoignages de consommateurs et de célébrités : Le règlement final concerne les avis et les témoignages qui donnent l'impression de provenir d'une personne qui n'existe pas, comme les faux avis générés par l'intelligence artificielle, ou qui n'a pas eu d'expérience réelle avec l'entreprise ou ses produits ou services, ou qui donne une fausse image de l'expérience de la personne qui l'a donné. Elle interdit aux entreprises de créer ou de vendre de tels avis ou témoignages. Elle leur interdit également d'acheter de tels avis, de se les procurer auprès d'initiés de l'entreprise ou de diffuser de tels témoignages, alors que l'entreprise savait ou aurait dû savoir que les avis ou les témoignages étaient faux ou erronés.





Achat d'avis positifs ou négatifs : Le règlement final interdit aux entreprises d'offrir une rémunération ou d'autres incitations conditionnées à la rédaction d'avis de consommateurs exprimant un sentiment particulier, qu'il soit positif ou négatif. Elle précise que la nature conditionnelle de l'offre de compensation ou d'incitation peut être communiquée de manière expresse ou implicite.





Critiques et témoignages de consommateurs internes : Le règlement final interdit certaines critiques et certains témoignages rédigés par des initiés de l'entreprise qui n'indiquent pas clairement et ostensiblement le lien matériel de l'auteur avec l'entreprise. Elle interdit les critiques et les témoignages rédigés par des cadres ou des dirigeants. Elle interdit également à une entreprise de diffuser un témoignage dont elle aurait dû savoir qu'il émanait d'un dirigeant, d'un cadre, d'un employé ou d'un agent. Enfin, elle impose des obligations lorsque des dirigeants ou des cadres sollicitent des avis de consommateurs auprès de leurs propres parents proches ou de leurs employés ou agents - ou lorsqu'ils demandent à leurs employés ou agents de solliciter des avis auprès de parents proches et que ces sollicitations aboutissent à des avis émanant de parents proches des employés ou agents.





Sites web d'évaluation contrôlés par l'entreprise : Le règlement final interdit à une entreprise de faire croire qu'un site web ou une entité qu'elle contrôle fournit des commentaires ou des avis indépendants sur une catégorie de produits ou de services comprenant ses propres produits ou services.





Suppression d'avis : Le règlement final interdit à une entreprise de recourir à des menaces juridiques infondées ou sans fondement, à des menaces physiques, à l'intimidation ou à certaines fausses accusations publiques pour empêcher ou supprimer un avis négatif d'un consommateur. Le règlement final interdit également à une entreprise d'affirmer à tort que les avis figurant sur une partie de son site web représentent la totalité ou la majorité des avis soumis, alors que les avis ont été supprimés sur la base de leur évaluation ou d'un sentiment négatif.





Utilisation abusive de faux indicateurs de médias sociaux : Le règlement final interdit à quiconque de vendre ou d'acheter de faux indicateurs d'influence sur les médias sociaux, tels que des followers ou des vues générés par un bot ou un compte détourné. Cette interdiction est limitée aux situations dans lesquelles l'acheteur savait ou aurait dû savoir que les indicateurs étaient faux et représentaient faussement l'influence ou l'importance de l'acheteur à des fins commerciales.

La FTC a annoncé la version finale du règlement qui luttera contre les faux avis et témoignages en interdisant leur vente ou leur achat et en permettant à l'agence de réclamer des sanctions civiles contre les contrevenants avertis. "", a déclaré Lina M. Khan, présidente de la FTC. "Le règlement final annoncé fait suite à un avis préalable de proposition de réglementation et à un avis de proposition de réglementation annoncés respectivement en novembre 2022 et en juin 2023. La FTC a également tenu une audience informelle sur le règlement proposé en février 2024. En réponse aux commentaires du public, la Commission a apporté de nombreuses clarifications et ajustements à sa proposition précédente.Comme la Commission l'avait indiqué précédemment, l'application au cas par cas sans pouvoir de sanction civile pourrait ne pas suffire à dissuader les pratiques manifestement trompeuses en matière d'évaluation et de témoignages. La décision de la Cour suprême dans l'affaire AMG Capital Management LLC v. FTC a entravé la capacité de la FTC à obtenir une réparation pécuniaire pour les consommateurs en vertu de la loi sur la FTC. Cette règle renforcera la dissuasion et les mesures d'application de la FTC. Le règlement entrera en vigueur 60 jours après la date de sa publication dans le Registre fédéral.Le règlement final interdit :