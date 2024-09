Les États-Unis proposent d'interdire les logiciels et le matériel chinois dans les véhicules connectés, pour des raisons de sécurité nationale

Une voiture autonome, également appelée voiture sans conducteur ou voiture robotisée, est une voiture capable de fonctionner avec une intervention humaine réduite, voire inexistante. En juin 2024, La Chine a donné son accord à un premier groupe de neuf constructeurs automobiles pour effectuer des tests sur des véhicules dotés de technologies avancées de conduite autonome sur les routes publiques. Ces tests montrent les efforts de la Chine pour le déploiement des véhicules de conduite entièrement autonomes en vue d'une adoption à grande échelle.Mais aux États-Unis, le ministère américain du Commerce devrait proposer d'interdire les logiciels et le matériel chinois dans les véhicules connectés et autonomes circulant sur les routes américaines en raison de préoccupations de sécurité nationale. L'administration Biden s'est montrée très préoccupée par la collecte de données par des entreprises chinoises sur les conducteurs et les infrastructures américaines, ainsi que par la manipulation potentielle par des étrangers des véhicules connectés à internet et des systèmes de navigation.La proposition de règlement interdirait l'importation et la vente de véhicules en provenance de Chine équipés de logiciels ou de matériel de communication ou de systèmes de conduite automatisée, même si la décision n'a pas encore été rendue publique. Il s'agit d'une escalade significative dans les restrictions imposées par les États-Unis aux véhicules, logiciels et composants chinois.En septembra 2024, l'administration Biden a décidé d'augmenter fortement les droits de douane sur les importations chinoises, notamment en imposant des droits de 100 % sur les véhicules électriques, ainsi que de nouveaux droits sur les batteries des véhicules électriques et sur des minéraux clés. La secrétaire d'État au commerce, Gina Raimondo, a déclaré en mai 2024 que les risques liés à la présence de logiciels ou de matériel chinois dans les véhicules américains connectés étaient importants. "", a-t-elle déclaré.En février 2024, le président américain Joe Biden a ordonné une enquête pour déterminer si les importations de véhicules chinois posaient des risques pour la sécurité nationale en raison de la technologie des voitures connectées, et si ces logiciels et matériels devaient être interdits dans tous les véhicules circulant sur les routes des États-Unis. "", a déclaré Joe Biden. "Le ministère du commerce prévoit de donner au public 30 jours pour faire part de ses commentaires avant de finaliser les règles. Presque tous les véhicules récents circulant sur les routes américaines sont considérés comme "". Ces véhicules sont équipés d'un réseau embarqué qui leur permet d'accéder à l'internet et de partager des données avec des appareils situés à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule.Le ministère envisage également de proposer que les interdictions relatives aux logiciels entrent en vigueur à partir de l'année modèle 2027 et que l'interdiction relative au matériel prenne effet en janvier 2029 ou à partir de l'année modèle 2030. Les interdictions en question concerneraient les véhicules équipés de certaines fonctions Bluetooth, satellite et sans fil, ainsi que les véhicules hautement autonomes qui pourraient fonctionner sans conducteur au volant.En novembre 2023, un groupe bipartisan de législateurs américains a tiré la sonnette d'alarme au sujet des entreprises automobiles et technologiques chinoises qui collectent et traitent des données sensibles lors des essais de véhicules autonomes aux États-Unis. Les interdictions s'étendraient à d'autres adversaires étrangers des États-Unis, y compris la Russie.Fait intéressant, en juillet 2024, des sénateurs ont adressé une demande d'enquête à la Commission fédérale du commerce (FTC) sur trois constructeurs automobiles, General Motors, Honda et Hyundai, qui auraient vendu les informations de leurs clients à divers courtiers, sans obtenir de consentement explicite. La lettre des sénateurs montre que les données personnelles telles que les lectures d’accélération et de freinage des conducteurs, ainsi que leurs déplacements, ont été vendues à une agence de crédit appelée Verisk.Cette dernière a compilé ces informations dans des rapports d’historique de comportement de conduite, qui ont ensuite été vendus à de grandes compagnies d’assurance automobile. Verisk a calculé un score de conduite pour chaque automobiliste et a proposé des suggestions pour une conduite plus sûre, basées sur ces données récoltées. Pendant ce temps, les détails des conducteurs étaient échangés en arrière-plan. Cela questionne sur le fait que le danger provient-il seulement de la Chine ?: Le ministère américain du CommercePensez-vous que cette interdiction est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?