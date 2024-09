Meta Platforms, Inc, qui exerce ses activités sous le nom de Meta, et qui s'appelait auparavant Facebook, Inc. et TheFacebook, Inc, est un conglomérat technologique multinational américain basé à Menlo Park, en Californie. La société possède et exploite Facebook, Instagram, Threads et WhatsApp, entre autres produits et services. Meta se classe parmi les plus grandes entreprises américaines de technologies de l'information, aux côtés d'autres sociétés du Big Five, Alphabet (Google), Amazon, Apple et Microsoft. En 2023, l'entreprise figurait au 31e rang du classement Forbes Global 2000. En 2022, Meta était la troisième entreprise ayant le plus investi dans la recherche et le développement au niveau mondial, avec des dépenses de R&D s'élevant à 35,3 milliards de dollars américains.Mark Elliot Zuckerberg est quant à lui un homme d'affaires américain. Il a cofondé le service de médias sociaux Facebook et sa société mère Meta Platforms (anciennement Facebook, Inc.), dont il est le président, le directeur général et l'actionnaire majoritaire. Zuckerberg a fait l'objet de nombreuses poursuites judiciaires concernant la création et la propriété du site web ainsi que des questions relatives à la protection de la vie privée des utilisateurs.Le jeudi 15 août dernier, des membres du Congrès ont demandé au chef de Meta, Mark Zuckerberg, de leur fournir des détails concernant les publicités pour les opiacés et autres drogues illicites sur les plateformes Facebook et Instagram du titan de la technologie.Les questions posées à Meta portaient sur des rapports récents du Wall Street Journal et du Tech Transparency Project (TTP), une organisation à but non lucratif, qui ont révélé une prolifération de publicités sur Facebook et Instagram orientant les utilisateurs vers des services tiers où ils pouvaient acheter des pilules sur ordonnance et des drogues récréatives telles que la cocaïne. Les législateurs voulaient que la liste des 15 questions aide à déterminer la prévalence des publicités pour les drogues illicites sur les applications de Meta, le nombre de vues et d'interactions que les publicités ont reçues, le nombre de mineurs qui les ont consultées et les mesures prises par Meta à l'encontre des groupes responsables.« La réponse de Meta non seulement ignore la plupart des questions posées dans notre lettre, mais refuse également de reconnaître que ces publicités pour des drogues illicites ont été approuvées et monétisées par Meta et autorisées à être diffusées sur leurs plateformes », a déclaré M. Walberg dans un communiqué. « C'est inacceptable. Meta doit répondre de sa négligence et de l'impact qui en résulte sur les utilisateurs, en particulier les enfants et les adolescents ».Dans sa lettre aux législateurs, Rachel Lieber, vice-présidente de Meta chargée de la stratégie juridique mondiale, a déclaré que l'entreprise partageait les préoccupations des législateurs « concernant la sécurité publique et la menace pour la santé causée par l'épidémie d'opioïdes ».« Nous savons que ce problème a un impact sur de nombreux Américains, souvent avec des résultats tragiques, et c'est pourquoi la lutte contre le trafic de drogue en ligne est plus importante qu'une seule plateforme », a déclaré Mme Lieber dans la lettre. « Chez Meta, nous restons déterminés à jouer un rôle important dans la solution. »Mme Lieber explique dans sa lettre que les politiques de Meta « interdisent l'achat et la vente de drogues illicites sur nos applications » et que l'entreprise dispose de diverses mesures et ressources qu'elle utilise « pour détecter et supprimer les contenus liés à la drogue qui enfreignent nos politiques ».Meta « a esquivé à plusieurs reprises les questions directes des membres du Congrès, des médias et du public concernant les centaines de publicités pour des drogues illicites sur sa plateforme », a déclaré Katie Paul, directrice du TTP, dans un communiqué.« Meta tente de détourner la responsabilité et de promouvoir une approche 'globale de la société' », a ajouté Mme Paul. Meta « profite de l'amplification payée des sites de trafic de drogue qui n'auraient pas la même portée sans les plates-formes publicitaires de Meta ».Les commentaires de M. Walberg interviennent après que M. Zuckerberg a déclaré, lors de l'enregistrement d'un podcast en direct à San Francisco, que Meta devrait réagir plus fermement « lorsque des personnes font des allégations sur l'impact de l'industrie technologique ou de notre entreprise » qui ne sont pas fondées sur des faits.« L'une des choses que je regrette, c'est que je pense que nous avons accepté le point de vue d'autres personnes sur certaines choses qu'elles affirmaient que nous faisions mal ou que nous étions responsables, alors que je ne pense pas que ce soit le cas », a déclaré Zuckerberg lors de l'événement du mardi 10 septembre.Tim Walberg, membre du Congrès américainQuelle lecture faites-vous de cette situation ?Trouvez-vous les critiques de M. Walberg à l'encontre de Meta justifiées et pertinentes ?