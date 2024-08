Combien de publicités pour des drogues illicites Meta a-t-elle découvert sur l'ensemble de ses plateformes ? Combien de publicités pour des drogues illicites ont été signalées à Meta sur ses plateformes qu'elle n'a pas découvertes ? Quel est le montant des recettes perçues par Meta grâce à ces publicités pour des drogues illicites sur l'ensemble des plates-formes ? Quels sont les processus utilisés par Meta pour examiner et approuver les publicités relatives aux drogues illicites ? Ces procédures ont-elles été suivies pour les publicités susmentionnées ? Quelles mesures ont été prises à l'encontre de ces entités publicitaires ? Quelles mesures ont été prises pour empêcher ces entités de continuer à faire de la publicité sur vos plateformes, que ce soit par l'intermédiaire de leurs comptes actuels ou d'autres comptes ? Combien de temps, en moyenne, les publicités en infraction ont-elles été disponibles sur les plateformes avant d'être retirées ? Combien d'utilisateurs ont vu ces publicités ? Combien d'utilisateurs ont interagi avec ces publicités ? Parmi les utilisateurs qui ont visualisé ces publicités ou qui ont interagi avec elles, combien étaient mineurs ? Que fera Meta pour éviter que des drogues illicites fassent l'objet de publicités sur vos plateformes à l'avenir ? Quelles sont les autorités gouvernementales que Meta consulte et auxquelles elle soumet des mesures concernant ces publicités liées aux drogues ? Meta examine-t-elle chaque publicité avant de l'adapter ou de la cibler sur les utilisateurs ? Pensez-vous que Meta ait besoin d'informations sur la santé pour fournir des publicités adaptées ou ciblées aux Américains ? Meta a-t-elle utilisé les informations personnelles sur la santé de ses utilisateurs pour diffuser ou cibler ces publicités ?

Monsieur Zuckerberg ,Nous vous écrivons pour vous faire part de nos profondes inquiétudes concernant les récentes informations faisant état de publicités pour des drogues illicites sur vos plateformes - Instagram, Facebook, Messenger et WhatsApp.Le 16 mars 2024, le Wall Street Journal a rapporté que les procureurs fédéraux américains ont enquêté sur Meta pour avoir facilité la vente de drogues illicites. Au lieu de s'attaquer rapidement au problème et de supprimer complètement le contenu illicite, le 31 juillet 2024, le Wall Street Journal a de nouveau signalé que Meta « diffusait des publicités sur Facebook et Instagram qui dirigeaient les utilisateurs vers des marchés en ligne de drogues illégales ».Ce n'est pas la première fois que votre organisation est prise en flagrant délit de facilitation de la vente de drogues sur vos plateformes. Le 31 juillet 2024, le Tech Transparency Project (TTP) a publié une enquête qui a révélé la présence de plus de 450 publicités sur Instagram et Facebook vendant des produits pharmaceutiques et d'autres drogues au cours des derniers mois. Le TTP a également mené des enquêtes en 2021 et 2022 qui « ont montré comment Instagram permettait à des adolescents de 13 ans de trouver des drogues à vendre sur la plateforme en seulement deux clics ».Comme l'a souligné votre propre président des affaires mondiales, Nick Clegg, en mars, l'épidémie d'opioïdes et les ventes de drogues illicites constituent un « problème majeur de santé publique ». Meta est également membre de l'Alliance to Prevent Drug Harms, dont l'objectif déclaré est de perturber la vente de drogues synthétiques en ligne et d'éduquer les utilisateurs sur les risques. Pourtant, votre organisation et votre branche publicitaire permettent activement aux utilisateurs d'accéder à ces substances par le biais de vos plateformes.Nous sommes particulièrement préoccupés par l'impact de ces publicités sur les enfants et les adolescents. En 2022, 22 mineurs âgés de 14 à 18 ans sont décédés en moyenne chaque semaine aux États-Unis à la suite d'une overdose. Ce phénomène n'est pas dû à une augmentation de la consommation de drogues illicites, mais plutôt au fait que le contenu des drogues devient plus mortel en raison de l'afflux de fentanyl aux États-Unis. Le fentanyl est souvent présent dans des contrefaçons d'oxycodone, de benzodiazépines et d'autres pilules délivrées sur ordonnance, qui ont toutes été trouvées sur vos plateformes, y compris dans des publicités.Lors d'une audition devant la commission judiciaire du Sénat américain en janvier 2024, vous vous êtes personnellement excusé auprès des parents d'enfants décédés suite à leur exposition à l'exploitation, au harcèlement et à la drogue en ligne. En dépit de ces excuses et des normes communautaires de votre entreprise, Meta a approuvé tout au long de l'année 2024 des publicités affichant des ventes de drogues évidentes, notamment « des paquets d'OxyContin et des piles de pilules non identifiées de couleur vive », ainsi que de la MDMA, de l'ecstasy, de la cocaïne et d'autres substances. Meta a même approuvé des publicités de pages et d'organisations dont les noms étaient manifestement liés à la drogue, comme « Ecstasy Meds ».Meta semble avoir continué à se soustraire à sa responsabilité sociale et à défier ses propres directives communautaires. La protection des utilisateurs en ligne, en particulier des enfants et des adolescents, est l'une de nos principales priorités. Nous sommes toujours préoccupés par le fait que Meta n'est pas à la hauteur de la tâche et que ce manquement à ses devoirs doit être corrigé.Ce qui est particulièrement grave dans ce cas, c'est qu'il ne s'agissait pas de contenu généré par les utilisateurs sur le dark web ou sur des pages privées de médias sociaux, mais plutôt de publicités approuvées et monétisées par Meta. Nombre de ces publicités contenaient des références flagrantes à des drogues illégales dans leurs titres, descriptions, photos et noms de comptes d'annonceurs, que les chercheurs et journalistes du Wall Street Journal et du Tech Transparency Project ont facilement trouvés en utilisant la bibliothèque d'annonces de Meta. Cependant, il semble qu'ils n'aient pas été détectés ou qu'ils aient été ignorés par les processus internes de Meta.Meta nous a répété à maintes reprises que les utilisateurs viennent sur vos plateformes parce qu'ils aiment la personnalisation et les expériences que vous proposez, et que vous utilisez des informations personnelles sensibles pour orienter cette personnalisation par le biais du contenu et des publicités. À plusieurs reprises, le Congrès s'est efforcé de mettre en place des mesures de protection de la sécurité et de la confidentialité des données pour les Américains, mais il s'est à chaque fois heurté aux réticences et à l'opposition de Meta, qui prétendait que nous allions perturber radicalement la personnalisation que vous offrez. Si cette personnalisation que vous fournissez pousse des publicités pour des drogues illicites vers des Américains vulnérables, il nous est difficile de croire que vous n'êtes pas complice du trafic de drogues illicites.Compte tenu de ces rapports alarmants, veuillez répondre aux questions suivantes avant le 6 septembre 2024.Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette affaire.