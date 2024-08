Les autorités françaises prolongent la garde à vue de Pavel Durov, PDG de Telegram : les réactions comprennent le soutien d'Elon Musk et l'affirmation que Durov est un prisonnier politique

Le PDG de Telegram, Pavel Durov, a été arrêté par la police française à l’aéroport du Bourget, au nord de Paris, le 24 août dans la soirée. Cette arrestation fait suite à un mandat d’arrêt pour des infractions liées à l’application de messagerie populaire. L’enquête porte apparemment sur un manque de modération, avec des accusations selon lesquelles Durov n’aurait pas pris de mesures pour réduire les utilisations criminelles de Telegram. L’application est accusée de ne pas coopérer avec les forces de l’ordre concernant le trafic de drogue, le contenu sexuel impliquant des mineurs et la fraude.Ce 26 août, les autorités françaises ont décidé de prolonger la garde à vue de Pavel Durov. En vertu du droit français, la garde à vue initiale de 24 heures peut être prolongée jusqu'à 96 heures, en fonction de la gravité des faits reprochés. Autre coup dur pour Telegram, sa cryptomonnaie Toncoin utilisée par la blockchain The Open Network a perdu environ 2,7 milliards de dollars de sa valeur marchande, après l'arrestation de Durov. Cette chute de plus de 20 % reflète l'incertitude entourant la situation et l'issue de l'affaire pour Telegram.Pour Edward Snowden, le lanceur d'alerte exilé en Russie depuis 2013, "".La détention très médiatisée du fondateur et PDG de l'entreprise, parfois surnommé le "", a suscité de nombreuses réactions. Elon Musk, le grand patron de X, a publié un message sur sa plateforme de médias sociaux pour apporter son soutien à son homologue, tandis que dans son pays natal, un fonctionnaire russe a décrit M. Durov comme "".L'ancien président russe Dmitri Medvedev a déploré la décision de l'entrepreneur de fuir la Russie en 2014, persuadé qu'il n'aurait pas à affronter les autorités judiciaires dans des États étrangers. "", a déclaré M. Medvedev.L'ambassade de Russie en France a également demandé un accès consulaire à M. Durov. L'ambassade de Russie en France a déclaré qu'elle avait demandé aux autorités françaises des éclaircissements sur la nouvelle de l'arrestation. Vladislav Davankov, vice-président de la Douma d'État, chambre du Parlement russe, a demandé la libération de Durov. Il a déclaré que l'arrestation pourrait être une tentative d'accès aux informations détenues par Telegram et qu'elle "", selon Meduza, un organe de presse russe indépendant.Pavel Durov est un personnage flamboyant, qui aime partager son style de vie et son physique affiné sur Instagram. Sa fortune est estimée par Forbes à 15,5 milliards de dollars, ce qui le place au 120e rang des personnes les plus riches du monde. M. Durov vit désormais à Dubaï, aux Émirats arabes unis, où Telegram est également basé. Il a décidé de s'installer dans ce pays "" après avoir vécu à Londres, Berlin, Singapour et San Francisco. Cette décision fait suite à sa sortie de Russie, où il s'est retrouvé impliqué dans un conflit avec les autorités après avoir refusé de fermer des groupes d'opposition sur sa plateforme de médias sociaux VK, qu'il a ensuite vendue.La Russie a également ciblé Telegram en 2018, dans le but d'acquérir des données de chiffrement, mais ces tentatives ont été déjouées par Durov et son équipe. Il a également affirmé recevoir une attention significative de la part des agences américaines, rappelant une précédente tentative de recrutement de l'un de ses ingénieurs pour permettre un accès par porte dérobée au service de messagerie.L'application a connu une croissance soutenue au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les protagonistes et les activistes des deux camps utilisant la plateforme comme un outil de communication essentiel. Au début de l'année, M. Durov a déclaré à Tucker Carlson, figure des médias américains, que Telegram était en passe d'atteindre le milliard d'utilisateurs actifs d'ici la fin de l'année, l'application se distinguant de ses concurrents par son respect de la vie privée.Quel est votre avis sur cette affaire ?