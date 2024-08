Le fondateur de Telegram arrêté en France : Edward Snowden surpris et profondément attristé « que Macron soit descendu au niveau de la prise d'otages comme moyen d'accéder à des communications privées »

terrorisme

trafic de stupéfiants

complicité dans des activités criminelles

fraude

blanchiment d'argent

dissimulation d'activités illégales

diffusion de contenus pédopornographiques

L’arrestation de Pavel Durov a suscité des réactions diverses

The arrest of @Durov is an assault on the basic human rights of speech and association. I am surprised and deeply saddened that Macron has descended to the level of taking hostages as a means for gaining access to private communications. It lowers not only France, but the world. — Edward Snowden (@Snowden) August 25, 2024

Telegram est devenue un « champ de bataille virtuel » pendant la guerre opposant la Russie à l'Ukraine

La Russie s'insurge contre cette arrestation

❗️Комментарий Посольства России во Франции



После появления в СМИ новости о задержании П.В.Дурова незамедлительно запросили у французских властей разъяснения о причинах и потребовали обеспечить защиту его прав и предоставить консульский доступ.



По состоянию на сегодняшний день… pic.twitter.com/LxmLCn8EoQ — Russie en France (@AmbRusFrance) August 25, 2024

Commentaire de l'Ambassade de Russie en France



Après la publication dans les médias de la détention de P.V. Durov, nous avons immédiatement demandé aux autorités françaises d'en expliquer les raisons et avons exigé que ses droits soient protégés et qu'un accès consulaire lui soit accordé.



A ce jour, la partie française refuse toujours de coopérer sur cette question.



Nous sommes en contact avec l'avocat de Durov. Commentaire de l'Ambassade de Russie en FranceAprès la publication dans les médias de la détention de P.V. Durov, nous avons immédiatement demandé aux autorités françaises d'en expliquer les raisons et avons exigé que ses droits soient protégés et qu'un accès consulaire lui soit accordé.A ce jour, la partie française refuse toujours de coopérer sur cette question.Nous sommes en contact avec l'avocat de Durov.

Conclusion

Telegram, fondé en 2013 par l'entrepreneur russe Pavel Durov, est devenu l'un des plus grands outils de communication en ligne au monde et occupe une place centrale dans la vie quotidienne de pays comme la Russie, l'Ukraine et l'Inde pour la messagerie, l'obtention d'informations indépendantes et l'échange de points de vue.La croissance de l'entreprise, qui compte aujourd'hui plus de 900 millions d'utilisateurs, est en partie due à son engagement en faveur de la liberté d'expression. La légèreté avec laquelle Telegram contrôle ce que les gens disent ou font sur la plateforme a aidé les personnes vivant sous des gouvernements autoritaires à communiquer et à s'organiser. Mais elle a également fait de l'application un refuge pour la désinformation, l'extrémisme de droite et d'autres contenus préjudiciables.En recoupant les informations publiées sur différents média, Durov serait accusé de nombreux crimes graves, notamment de :Les autorités françaises estiment que Telegram, sous la direction de Durov, est devenu une plateforme majeure pour le crime organisé en raison de ses services de messagerie chiffrée, qui auraient facilité les activités illégales. Les enquêteurs ont placé Durov en garde à vue et il devrait bientôt être présenté à un juge. TF1 et BFM ont toutes deux indiqué que l'enquête portait sur le manque de modérateurs sur Telegram, et que la police considérait que cette situation permettait à des activités criminelles de se poursuivre sans entrave sur l'application de messagerie. La gravité des accusations pourrait entraîner une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison.La nouvelle de sa détention s'est répandue en ligne au cours du week-end et est devenue le point d'orgue d'un débat permanent sur la liberté d'expression sur l'internetTelegram permet des groupes allant jusqu’à 200 000 membres, ce qui, selon les critiques, facilite la propagation de la désinformation et le partage de contenus conspirationnistes, néonazis, pédophiles ou liés au terrorisme. Au Royaume-Uni, l’application a été examinée pour avoir hébergé des chaînes d’extrême droite qui ont joué un rôle dans l’organisation des troubles violents dans les villes anglaises plus tôt ce mois-ci.Elon Musk, propriétaire de X, qui a adopté une approche similaire en matière de modération des contenus, a publié : « POV [ndlr. Point of View] : Nous sommes en 2030 en Europe et vous êtes exécuté pour avoir aimé un mème », a-t-il également déclaré.Pour Edward Snowden, le lanceur d'alerte exilé en Russie depuis 2013, « l'arrestation de Durov est une atteinte aux droits fondamentaux de l'homme que sont la liberté d'expression et d'association. Je suis surpris et profondément attristé que Macron soit descendu au niveau de la prise d'otages comme moyen d'accéder à des communications privées. Cela abaisse non seulement la France, mais le monde entier ».Leonid Volkov, ancien conseiller d'Aleksei A. Navalny, le leader de l'opposition russe décédé en prison l'année dernière, a écrit sur Telegram que bien que la plateforme soit devenue un outil utile pour les criminels, Durov devrait être libéré : « Durov n'est pas "complice" des crimes commis par les utilisateurs de Telegram », a-t-il déclaré.Les réactions suscitées par l'annonce de l'arrestation de Durov montrent que les inquiétudes concernant la liberté d'expression, la censure et la surveillance des contenus en ligne par les pouvoirs publics sont de plus en plus vives, à l'heure où la surveillance réglementaire de la liberté d'expression sur l'internet s'est intensifiée dans le monde entier. Les gouvernements nationaux, en particulier ceux de l'Union européenne, ont intensifié la pression sur les entreprises pour qu'elles s'attaquent à la désinformation, à l'extrémisme en ligne, à la sécurité des enfants et à la diffusion de contenus illicites.Telegram est depuis longtemps dans le collimateur des services de police du monde entier, car des organisations terroristes, des trafiquants de drogue, des trafiquants d'armes et des groupes d'extrême droite l'utilisent pour communiquer, recruter et s'organiser.Durov, 39 ans, a été arrêté à l'aéroport du Bourget, près de Paris, après avoir atterri dans un avion privé en provenance d'Azerbaïdjan, selon les médias français. Le responsable judiciaire français a déclaré dimanche soir que sa garde à vue avait été prolongée. En vertu du droit français, la garde à vue initiale de 24 heures peut être prolongée jusqu'à 96 heures, en fonction de la gravité des faits reprochés.Durov, né en Russie, a fondé Telegram avec son frère en 2013. Il a quitté la Russie en 2014 après avoir refusé d'obtempérer aux demandes du gouvernement de fermer les communautés d'opposition sur sa plateforme de médias sociaux VKontakte, qu'il a vendue. « Je préfère être libre plutôt que de recevoir des ordres de qui que ce soit », a déclaré Durov au commentateur américain Tucker Carlson en avril, à propos de son départ de Russie et de sa recherche d'un lieu d'implantation pour son entreprise, qui a comporté des séjours à Berlin, Londres, Singapour et San Francisco.Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, Telegram est devenu la principale source de contenu non filtré - et parfois graphique et trompeur - des deux côtés sur la guerre et la politique qui l'entoure. La plateforme est devenue ce que certains analystes appellent « un champ de bataille virtuel » pour la guerre, fortement utilisée par le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et ses représentants, ainsi que par le gouvernement russe.Telegram, qui permet aux utilisateurs d'échapper aux contrôles officiels, est également devenu l'un des rares endroits où les Russes peuvent avoir accès à des informations indépendantes sur la guerre, après que le Kremlin a renforcé les restrictions imposées aux médias indépendants à la suite de son invasion de l'Ukraine.Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que son ambassade à Paris clarifiait la situation autour de Durov et a appelé les organisations non gouvernementales occidentales à exiger sa libération.La Russie a commencé à bloquer Telegram en 2018 après que l'application a refusé de se conformer à une ordonnance du tribunal d'accorder aux services de sécurité de l'État l'accès aux messages chiffrés de ses utilisateurs. L'action a interrompu de nombreux services tiers, mais a eu peu d'effet sur la disponibilité de Telegram dans ce pays. L'ordonnance d'interdiction a toutefois suscité des manifestations de masse à Moscou et des critiques de la part d'ONG.Dans un communiqué publié dimanche sur Telegram, la société a déclaré : « Telegram respecte les lois de l'UE », ajoutant que « le PDG de Telegram, Pavel Durov, n'a rien à cacher ». Dans une interview sur Telegram, George Lobushkin, ancien attaché de presse de Durov et toujours proche de lui, a écrit : « Il s'agit d'une attaque monstrueuse contre la liberté d'expression dans le monde entier ».L'arrestation de Durov risque d'intensifier les tensions avec la Russie. L'ambassade de Russie en France a déclaré dimanche qu'elle avait demandé aux autorités françaises des éclaircissements sur la nouvelle de l'arrestation. Vladislav Davankov, vice-président de la Douma d'État, chambre du Parlement russe, a demandé la libération de Durov. Il a déclaré que l'arrestation pourrait être une tentative d'accès aux informations détenues par Telegram et qu'elle « ne peut être autorisée », selon Meduza, un organe de presse russe indépendant.L'arrestation de Durov a peu de précédents. Alors que l'Union européenne et le gouvernement des États-Unis ont convoqué et interrogé des dirigeants d'autres entreprises de médias sociaux, il est rare qu'un grand dirigeant du secteur technologique soit arrêté en raison de ce qui se passe sur ces sites. En 2016, les autorités brésiliennes ont arrêté un cadre supérieur de Facebook après que l'entreprise a refusé de communiquer des informations provenant de WhatsApp dans le cadre d'une enquête sur le trafic de stupéfiants.Après l'arrestation signalée de Durov en France, il pourrait être intéressant de savoir quelles informations Telegram décidera de partager ou de retenir. Les autorités françaises pourraient essayer de forcer Telegram à partager des informations avec elles sur les canaux criminels qui, par exemple, sont utilisés pour vendre des armes à feu ou coordonner des attaques terroristes. Une telle démarche pourrait mettre à l'épreuve l'affirmation de Telegram selon laquelle ses utilisateurs bénéficient d'une protection stricte de leurs informations.Sources : TF1, Decrypto La liberté d’expression vs la modération : Pensez-vous que les plateformes de messagerie comme Telegram devraient être responsables de la modération du contenu, même si cela peut limiter la liberté d’expression ? Pourquoi ou pourquoi pas ?La confidentialité des données : Quelle est la limite entre la protection de la vie privée des utilisateurs et la nécessité de coopérer avec les forces de l’ordre pour prévenir les activités criminelles ? Comment équilibrer ces deux aspects ?L’impact des applications de messagerie : Telegram est souvent utilisé par des groupes extrémistes et des criminels. Pensez-vous que les avantages de la confidentialité offerte par l’application l’emportent sur les risques potentiels ? Comment pouvons-nous trouver un équilibre ?La nationalité et la juridiction : Pavel Durov détient la double nationalité Russe et française. Comment cela affecte-t-il la manière dont il est traité par les autorités françaises ? Devrait-il être jugé en France ou dans un autre pays ?L’avenir des applications de messagerie : Quelles mesures devraient être prises pour améliorer la sécurité et la responsabilité des applications de messagerie ? Comment pouvons-nous éviter les abus tout en préservant la confidentialité des utilisateurs ?