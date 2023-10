Les proches de plus de 60 jeunes décédés d'une overdose de fentanyl intentent une action en justice contre Snapchat

"Nous travaillons quotidiennement avec les forces de l'ordre pour traduire les criminels en justice et enquêter sur les abus commis sur notre plateforme, y compris dans le cas de votre fils. Je comprends que vous pensiez que nous pouvons faire mieux et je suis d'accord. Nous nous efforcerons toujours d'améliorer notre service. Mais je pense qu'il est catégoriquement faux de dire que travailler avec nous est une 'perte de temps' pour les forces de l'ordre". "Nous travaillons quotidiennement avec les forces de l'ordre pour traduire les criminels en justice et enquêter sur les abus commis sur notre plateforme, y compris dans le cas de votre fils. Je comprends que vous pensiez que nous pouvons faire mieux et je suis d'accord. Nous nous efforcerons toujours d'améliorer notre service. Mais je pense qu'il est catégoriquement faux de dire que travailler avec nous est une 'perte de temps' pour les forces de l'ordre".

", indique la nouvelle plainte, déposée à minuit mardi devant le tribunal d'État de Los Angeles. "", indique la plainte.Dans une déclaration, Snap a répondu que la plainte "" et sur les "".La procureure générale adjointe Lisa Monaco et l'administratrice de la lutte antidrogue Anne Milgram ont rencontré des dirigeants de Snapchat en avril, comme l'a reconnu une porte-parole de l'entreprise. Mme Monaco a déclaré aux journalistes que la réunion avait eu lieu avec un échantillon représentatif de représentants d'entreprises de médias sociaux pour "". Snap a déclaré dans un communiqué qu'il se félicitait de cette réunion. NBC News a précédemment rapporté que des agents du FBI avaient interrogé des parents d'enfants ayant fait une overdose après avoir acheté de la drogue sur Snapchat, mais rien n'indique que l'entreprise fasse l'objet d'une enquête criminelle.La plainte de 205 pages – une nouvelle version d'une action en justice déposée devant un tribunal d'État en octobre 2022 - dépeint Snapchat comme étant né d'un désir de dissimuler un comportement inapproprié, notant que ses cofondateurs, qui étaient à l'époque des étudiants de Stanford, ont décrit la disparition des photos et des messages comme un facteur clé de leur conception.", indique le procès. L'action en justice ajoute que Snapchat est particulièrement propice au trafic de drogue en raison de cette fonctionnalité, mais elle poursuit en disant que l'entreprise a fermé les yeux, même lorsqu'elle a été informée de l'existence de comptes spécifiques associés à la vente de drogue.", indique l'action en justice. "Par exemple, selon le procès, après la mort d'Alexander Neville, 14 ans, en 2020, à cause d'une pilule contenant du fentanyl qu'il avait achetée sur Snapchat, les autorités ont demandé à l'entreprise de leur fournir des informations sur le compte du trafiquant de drogue présumé. Il a fallu neuf mois et de nombreuses citations à comparaître pour obtenir une réponse, selon la plainte, et "".Le procès indique que le directeur des opérations de sécurité mondiales de Snap a déclaré aux parents, lors d'une réunion Zoom en avril 2021, que la raison pour laquelle il avait fallu tant de temps pour répondre aux citations à comparaître était que son service manquait de personnel. Snap conteste ces propos, mais affirme avoir renforcé ses effectifs depuis.Snap a déclaré dans son communiqué que "". "", a déclaré la société dans son communiqué.L'action en justice inclut deux nouvelles familles, dont Sam Chapman et sa femme, Laura Berman, de Santa Monica (Californie), qui ont perdu leur fils Sammy, âgé de 16 ans, à la suite d'une overdose en février 2021. Chapman s'est joint à l'action en justice intentée contre l'entreprise cette semaine, déclarant à NBC News qu'il avait perdu tout espoir de voir le Congrès contrôler l'entreprise. Chapman est convaincu que l'algorithme de Snap conduit les trafiquants de drogue vers les adolescents sur la plateforme et estime que l'entreprise devrait faire beaucoup plus pour y mettre fin. "", a-t-il déclaré.La nouvelle plainte modifiée comprend un échange de courriels entre Chapman et le PDG de Snapchat, Evan Spiegel, dans lequel Chapman explique à Spiegel qu'après la mort de son fils, les forces de l'ordre locales l'ont dissuadé de demander à Snap des informations sur le trafiquant de drogue. "", a écrit Chapman.Le PDG a répondu :Le département de police de Santa Monica a déclaré à l'époque qu'il entretenait une relation de "" avec Snap.Chapman a indiqué qu'il prévoyait de participer à une manifestation devant le siège de Snapchat à Santa Monica le 12 mai, avec des familles qui tiendront des photos de leurs enfants décédés à cause de drogues obtenues sur la plateforme Snap.Selon les registres des valeurs mobilières, Snapchat compte 100 millions d'utilisateurs en Amérique du Nord. Dans 20 pays, la plateforme touche 90 % de la population âgée de 13 à 24 ans, selon l'entreprise. À l'échelle mondiale, le nombre total d'utilisateurs est passé de 319 millions en 2021 à 375 millions en 2022, selon l'entreprise.En octobre, Snap a lancé une campagne d'information sur les dangers du fentanyl. Le dernier rapport de transparence de l'entreprise montre qu'elle a pris 107 851 mesures d'application uniques contre des comptes pour des violations liées aux drogues entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2022, les données les plus récentes disponibles.", a déclaré la société dans son communiqué. "